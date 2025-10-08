Ăn tối lúc 20h có sai không?: Sau 70 tuổi, hãy áp dụng 4 nguyên tắc này khi ăn tối

Ăn tối thời điểm nào là tốt nhất?

Các bác sĩ dinh dưỡng thường nhắc nhở mọi người rằng, thời gian tốt nhất để ăn tối là trong khoảng 18h - 19h. Nếu đến 20h bạn mới ăn tối, thì chắc chắn là quá muộn.

Về mặt y học, thời điểm tốt nhất để đi ngủ là từ 22h - 23h. Nếu bạn ăn tối lúc 20h, thì khoảng thời gian từ bữa ăn đến lúc ngủ chỉ còn 2−3 tiếng.

Sau khi ăn, dạ dày cần ít nhất 4 giờ để tiêu hóa hết thức ăn. Nếu bạn ăn tối quá muộn và đi ngủ ngay sau đó, việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiêu hóa thức ăn. Lượng thức ăn lớn sẽ lưu lại trong dạ dày, không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm mà còn dễ dẫn đến trào ngược dạ dày thực quản khi thay đổi tư thế, gây ra chứng ợ nóng, ợ chua và đau ngực.

Các chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt lưu ý rằng, khi tuổi tác tăng lên, người lớn tuổi càng phải chú trọng đến bữa tối. Nhiều người cho rằng bữa tối không quan trọng, ăn hay không cũng được. Tuy nhiên, suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Đối với cơ thể con người, ba bữa ăn trong ngày đều vô cùng quan trọng, không thể thiếu một bữa nào.

Sau 70 tuổi, bữa tối phải cố gắng tuân thủ 4 điều này

1. Không ăn tối quá sớm, cũng không quá muộn

Thời gian ăn tối lý tưởng là từ 18 giờ đến 19 giờ. Ăn tối quá muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, nhưng ăn tối quá sớm có được không? Tất nhiên là cũng không nên.

Nếu bạn tối quá sớm, đến gần giờ ngủ, bạn sẽ lại cảm thấy đói. Nếu không chịu đựng được cơn đói mà lại ăn khuya, việc này sẽ lại ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Người cao tuổi không nên ăn tối muộn và bữa tối nhất định phải ít muối, ít chất béo. Ảnh minh họa

2. Bữa tối nhất định phải ăn tinh bột (thức ăn chủ yếu)

Nhiều người không muốn ăn tinh bột vào bữa tối, nhưng tinh bột chủ yếu cung cấp carbonhydrate, đây là nguồn cung cấp năng lượng cực kỳ quan trọng cho cơ thể.

Nếu bữa tối không ăn tinh bột, rất dễ gây ra hạ đường huyết, khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, thậm chí chóng mặt, tức ngực. Một số người còn có thể xuất hiện bất thường về cảm xúc, và ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

3. Bữa tối nhất định phải ít muối, ít chất béo

Bữa tối không có nghĩa là bạn phải nhịn ăn, nhưng chế độ ăn của bạn phải chú trọng sức khỏe. Khi tuổi tác tăng lên, nhiều người lớn tuổi mắc các bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh mạch vành.

Nếu ăn uống không kiêng kỵ, đặc biệt là ăn quá nhiều muối và chất béo vào bữa tối, rất dễ gây biến động huyết áp, tăng mỡ máu, khiến máu trở nên đặc hơn, dễ dàng gây ra các tai biến tim mạch và mạch máu não.

4. Ăn tối nhất định phải nhớ không được ăn quá no

Bữa tối không nên ăn quá căng bụng. Nhiều người thích ăn tối quá no, nhưng làm như vậy cũng không có lợi cho sức khỏe. Ăn tối quá no sẽ khiến bạn cảm thấy chướng bụng đặc biệt, làm tăng đáng kể thời gian tiêu hóa thức ăn. Khoảng thời gian từ bữa tối đến lúc ngủ vốn đã ngắn, nếu ăn quá no sẽ dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ đêm.

Ăn quá no vào bữa tối cũng dễ gây khó tiêu, thậm chí dẫn đến trào ngược dạ dày thực quản, gây cảm giác bất thường như ợ chua, ợ nóng, đau ngực.