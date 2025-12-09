Anh chồng khiếm thính chúc phúc trong đám cưới, cô dâu xúc động nghẹn ngào
Anh trai khiếm thính dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói lời chúc phúc, chú rể vừa lắng nghe, vừa “phiên dịch” trong sự xúc động tột cùng, cô dâu nghẹn ngào rơi nước mắt.
Lời chúc phúc đặc biệt của anh trai khiếm thính
Đoạn video gần hai phút ghi lại khoảnh khắc anh trai khiếm thính dùng ngôn ngữ ký hiệu để gửi lời chúc phúc đến em trai thu hút 1,2 triệu lượt xem, 168 nghìn lượt “thả tim” chỉ sau vài ngày đăng tải.
Trong video, người anh trai khiếm thính dùng ngôn ngữ ký hiệu để gửi lời chúc phúc chân thành và ấm áp của mình đến em trai. Theo cách đặc biệt, anh trai kể lại kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu của hai anh em, sau đó nhắn nhủ đến em trai đầy chân tình: “Anh chúc các em luôn hạnh phúc, cùng nhau sống đến già, cùng đi trên một con đường”.
Chú rể biết ngôn ngữ ký hiệu nên đã “phiên dịch” lời nhắn nhủ đầy ấm áp ấy cho cả hôn trường. Có khoảnh khắc chú rể bật cười nhưng cũng có khoảnh khắc anh rưng rưng xúc động trước tình cảm anh trai khiếm thính dành cho mình. Cô dâu ở bên cạnh chăm chú lắng nghe và đã có lúc rơi nước mắt vì cảm động.
Tình cảm gia đình song hành cùng hạnh phúc lứa đôi khiến người xem nghẹn ngào khi xem đoạn video.
Dân mạng để lại nhiều bình luận xúc động như: “Chú rể cũng học ngôn ngữ ký hiệu chứng tỏ yêu thương anh trai rất nhiều; “Nhìn cách cô dâu lắng nghe với ánh mắt tràn đầy thương mến là hiểu cô trân trọng tình cảm gia đình thế nào”; “Tôi dự đám cưới này và đã khóc như mưa trong khoảnh khắc ấy”...
Theo tìm hiểu, đoạn video “viral” được ghi lại trong đám cưới của cặp đôi Nguyễn Quang Nhựt (SN 1997, quê Đồng Nai) và Nguyễn Minh Thư (SN 1997, quê Lâm Đồng). Hôn lễ được tổ chức vào ngày 30/11 vừa qua.
Quang Nhựt chia sẻ với PV VietNamNet, anh trai của anh là Vũ Thiện (SN 1994), bị khiếm thính bẩm sinh. Anh Thiện đã lập gia đình và có một cô con gái.
Trong ngày vui của em trai, anh Thiện không giấu được sự phấn khởi và xúc động. Dù trước đây, hai anh em ít khi ôn lại kỷ niệm và nói những lời tình cảm với nhau nhưng trong ngày vui của em trai, anh Thiện đã mở lòng, chia sẻ những điều chân tình. Điều đó khiến Nhựt bất ngờ.
“Anh Thiện dặn dò vợ chồng tôi phải sống cùng nhau đến già, luôn đồng hành cùng nhau trên một con đường. Kỷ niệm này chắc chắn sẽ theo vợ chồng tôi mãi”, Nhựt nói.
Khi thấy anh trai chồng đứng đó và gửi lời chúc phúc bằng ngôn ngữ đặc biệt, cô dâu Minh Thư không kìm được nước mắt.
Thư chia sẻ: “Dù không nghe trọn vẹn bằng tai nhưng trái tim tôi cảm nhận rất rõ. Tôi cảm nhận được sự yêu thương, trân quý và ấm áp anh Thiện dành cho hai vợ chồng. Khoảnh khắc đó với tôi không chỉ là một lời chúc mà còn là món quà tinh thần vô giá trong ngày trọng đại. Tôi nhận ra đây chắc chắn là gia đình của mình rồi”.
Không chỉ cô dâu, chú rể, quan khách có mặt trong đám cưới cũng sụt sùi nước mắt trong khoảnh khắc ấy. Nhựt nói: “Ba mẹ, cậu mợ, chú dì của tôi cũng là một phần của câu chuyện. Họ gợi nhớ về tuổi thơ của hai anh em. Chứng kiến chúng tôi gắn bó, đồng hành trong cột mốc trong đại của cuộc đời, mọi người đều xúc động”.
Học ngôn ngữ ký hiệu vì anh trai khiếm thính
Bố mẹ Quang Nhựt sinh được hai người con, anh Thiện là con cả, Nhựt là con út. Trong suốt năm tháng tuổi thơ cho đến khi trưởng thành, Nhựt chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của anh trai, vượt qua khiếm khuyết bản thân để sống tự lập.
Nhựt kể, năm anh Thiện vào lớp 1, bố mẹ vẫn cho anh theo học trường bình thường. Tuy nhiên, do không thể nghe, anh Thiện khó hòa nhập với bạn bè.
“Năm anh Thiện 7 tuổi, bố mẹ tôi quyết định đưa anh vào TPHCM để học trường chuyên biệt cho người khiếm thính. Bố mẹ nói, đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời khi để cậu con trai non nớt rời xa vòng tay gia đình. Tuy nhiên, vì tương lai của anh, cả gia đình phải cố gắng”, Nhựt chia sẻ.
Anh Thiện cần 10 năm mới học xong bậc tiểu học. Lên cấp 2, cấp 3, thời gian học tập được rút ngắn vì anh đã thành thạo ngôn ngữ ký hiệu và các phương pháp học tập. Tốt nghiệp cấp 3, anh chuyển sang học nghề kỹ thuật đồ họa và dựng 3D. Sau hành trình đầy nỗ lực, anh đã trở thành một họa sĩ 3D, có công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình.
“Thuở thơ ấu, vì anh Thiện đi học xa nhà nên anh em tôi ít gặp nhau. Thế nhưng, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ sự tự lập và nghị lực của anh.
Khi tôi vào TPHCM học đại học, hai anh em hỏi han, quan tâm và nâng đỡ nhau rất nhiều. Chỉ cần ai đó gặp khó khăn, người còn lại sẽ hết lòng hỗ trợ. Từ đó, tình cảm anh em cũng gắn kết hơn”, Nhựt chia sẻ.
Muốn thuận tiện giao tiếp với anh trai, Nhựt đã chủ động học ngôn ngữ ký hiệu và anh Thiện trở thành “người thầy đặc biệt” của Nhựt trong hành trình ấy.
Giờ đây, hai anh em có thể giao tiếp với nhau thành thục, mỗi khi cùng nhau về quê thăm gia đình, Nhựt sẽ là “phiên dịch viên” của anh trai.
“Suốt năm tháng qua, tôi học được từ anh Thiện rất nhiều. Anh là người kỷ luật, bền bỉ, kiên trì, nói được làm được... Tất cả những điểm tốt ấy đều đáng để tôi noi gương”, Nhựt nói.
