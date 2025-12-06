Khu nghỉ dưỡng đặc biệt, nơi Taylor Swift sẽ tổ chức đám cưới

Theo Page Six, nữ ca sĩ 35 tuổi Taylor Swift đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới trong mơ với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Ocean House tọa lạc ở Watch Hill, Rhode Island – một địa điểm nổi tiếng với vẻ đẹp cổ điển và sự riêng tư tuyệt đối.

Ocean House

Thông tin cho biết, cặp đôi sẽ chính thức "về chung một nhà" vào ngày 13/6/2026. Đây là thời điểm Taylor đặc biệt yêu thích và được cho là mang ý nghĩa riêng đối với cô.

Theo dự đoán, cặp đôi sẽ chính thức "về chung một nhà" vào ngày 13/6/2026.

Chi mạnh để đổi lấy ngày cưới ưng ý

Theo nguồn tin, khi phát hiện một cặp đôi khác đã đặt trước Ocean House đúng ngày 13/6/2026, Taylor Swift đã đưa ra lời đề nghị không thể chối từ và chi trả một khoản tiền rất lớn để đổi lịch.

Thậm chí, cô còn được cho là đã thanh toán toàn bộ chi phí cưới và tuần trăng mật cho cô dâu chú rể kia để đổi lấy ngày mà cô mong muốn.

Ocean House: Nơi hòa quyện giữa sang trọng và cổ điển

Khu nghỉ dưỡng Ocean House chỉ cách biệt thự của Taylor một khoảng ngắn. Trước đó, The Sun tiết lộ Taylor từng cân nhắc tổ chức lễ cưới ngay tại dinh thự riêng ở Rhode Island, song cuối cùng cô chọn Ocean House vì nơi đây mang lại bầu không khí trang trọng hơn cho hôn lễ.

Ocean House là khách sạn xa hoa với kiến trúc Victorian đặc trưng, hướng nhìn thẳng ra bờ biển thơ mộng.

Sau khi được tu sửa toàn diện và mở cửa trở lại năm 2010, địa điểm này liên tục góp mặt trong danh sách những khách sạn hàng đầu nước Mỹ, đồng thời trở thành điểm đến yêu thích của giới siêu giàu cho các kỳ nghỉ, sự kiện riêng tư và đặc biệt là tiệc cưới.

Điểm đến của nhiều người nổi tiếng

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp cổ điển sang trọng, Ocean House còn gắn liền với nhiều cái tên lớn.

Năm 2024, cựu Hoa hậu Rhode Island Olivia Culpo và cầu thủ NFL Christian McCaffery đã tổ chức tiệc cưới tại đây sau nghi lễ tại Watch Hill Chapel.

Hai danh hài nổi tiếng Jay Leno và Conan O'Brien cũng sở hữu nhà nghỉ dưỡng mùa hè gần khu vực này.

Trước thềm lễ cưới, Taylor Swift dự kiến có chuỗi tiệc độc thân xa hoa cùng hội bạn thân gồm Selena Gomez, Gigi Hadid và nhiều ngôi sao khác.

Một nguồn tin chia sẻ với US Sun Sunday rằng nhóm đã lên kế hoạch cho "ít nhất 3–4 chuyến du lịch hoặc kỳ nghỉ trong phong cách tiệc độc thân".

Ocean House về đêm.

Taylor Swift: Biểu tượng âm nhạc

Sinh năm 1989, Taylor Swift từ lâu được biết đến như "công chúa nhạc đồng quê". Ra mắt năm 2006, cô nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Sau gần 20 năm hoạt động, Taylor đã sở hữu 14 giải Grammy, 30 giải VMAs, hàng loạt tour diễn cháy vé toàn cầu. Khối tài sản của cô ước tính 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Taylor Swift sắp kết hôn với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce.

Cũng sinh năm 1989, Travis Kelce là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại vị trí tight end của NFL.

Anh từng hai lần vô địch Super Bowl cùng Kansas City Chiefs và giữ nhiều kỷ lục cá nhân. Trước khi đến với Taylor Swift, Kelce có mối quan hệ kéo dài 5 năm với người mẫu Kayla Nicole.