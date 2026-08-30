Nhà có dấu hiệu lạ và cách xua tà khí trong nhà, phòng ngủ cực dễ, hiệu quả lâu dài

Tà khí là gì?

Tà khí có thể được coi như là những vi sóng (những thứ năng lượng cực nhỏ mà con người không nhìn thấy được) có hại tới các sinh vật sống. Khi con người hoặc các vật sống trên trái đất hấp thụ tà khí thì hay dẫn tới ốm đau, bệnh tật và suy giảm sức khỏe.

Có thể bạn không biết nhưng sẽ luôn có một cỗ năng lượng xấu hay tà khí tồn tại và phát triển ngay dưới ngôi nhà của bạn. Chúng được sinh ra từ những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực của chủ nhà. Hoặc cũng có thể từ những người đến thăm nhà bạn mà có ảnh hưởng xấu tới cảm xúc, đến tình cảm và cuộc sống của bạn.

Tàn dư năng lượng xấu hay tà khí trong nhà chính là hệ quả của những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực cũng như những việc không thường xuyên xảy ra. Vậy nên ta cần loại bỏ những năng lượng này để duy trì sự bình an và hài hòa.

Dấu hiệu nhà đang có tà khí, khi nào chúng ta cần trừ tà trong phòng ngủ?

Trong thực tế, cảm giác "nhà có tà khí" thường xuất hiện khi môi trường sống tạo ra sự khó chịu hoặc bất ổn về tâm lý. Tuy nhiên, theo phong thủy, không phải mọi hiện tượng bất an đều liên quan đến yếu tố tâm linh.

Tà khí có thể được coi như là những vi sóng (những thứ năng lượng cực nhỏ mà con người không nhìn thấy được) có hại tới các sinh vật sống.

Theo VTV, phần lớn các trường hợp đều xuất phát từ điều kiện môi trường, bố cục không gian hoặc thói quen sinh hoạt. Vì vậy, việc nhận diện đúng dấu hiệu sẽ giúp gia chủ có cách xử lý phù hợp, tránh rơi vào mê tín.

Nhiệt độ phòng ngủ thay đổi thất thường: Bạn có cảm giác lạnh sống lưng khiến cơ thể nổi da gà mỗi khi bước vào phòng.

Xuất hiện tiếng động lạ thường xuyên: Những tiếng động nhỏ hay xảy ra mặc dù không có bất kỳ tác động nào. Hoặc có hiện tượng trong đêm khuya thanh vắng, vọng lại những tiếng động văng vẳng xung quanh nơi bạn ngủ khiến bạn hoang mang, lo lắng cực độ.

Tiếng chó sủa: Người xưa luôn quan niệm chó là một loại động vật rất nhạy bén và có khả năng nhìn được thế giới tâm linh. Khi không có bất cứ ai mà chó lại sủa liên hồi vào ban đêm có thể là do chúng nhìn thấy được bóng ma.

Trẻ nhỏ khóc vào ban đêm: Trẻ con được ông cha ta từ xưa đến nay quan niệm có thể nhìn thấy được những thứ gọi là tà ma. Nếu trẻ con trong nhà bỗng quấy khóc giữa đêm và có ánh nhìn vào khoảng không. Hay gặp phải hiện tượng bóng đè.

Gia đình bỗng dưng bất hòa nhiều hơn, nhiều thứ đổ vỡ trong cuộc sống của bạn, nhiều việc cứ rối tung lên. Bạn thường cảm thấy đau đầu khi ở trong nhà. Bạn thấy ngột ngạt, có thứ gì đó không ổn trong gia đình bạn nhưng bạn không nắm rõ được chúng.

Cách giúp loại bỏ tà khí trong nhà, phòng ngủ

Đốt thảo mộc

Chủ nhà có thể sử dụng lư hương đốt bồ kết và thảo mộc khắp các nơi trong nhà để thanh lọc năng lượng xấu của ngôi nhà nhằm xua đi tà khí, thay đổi vận khí, làm không gian trở nên ấm cúng, đem lại cho gia chủ điều may mắn.

Có thể chọn đốt một số loại thảo mộc có mùi thơm để loại bỏ năng lượng xấu, như đốt ngải cứu, sả, hương thảo, xô thơm, nhựa thông, bồ kết...

Phong thủy cho hay, cây trồng trong nhà này không chỉ đóng vai trò như vật trang trí nhà cửa mà còn có khả năng thanh lọc không khí, trừ tà khí.

Điều cần làm là đặt thảo mộc khô vào một chiếc hộp đựng hoặc lư hương, châm lửa và thổi đến khi nổi khói. Hoặc có thể đặt chúng trên than hồng để chúng có thể cháy từ từ, khói lan tỏa khắp cả căn phòng.

Trồng cây trong nhà

Thông tin trên VTC News, phong thủy cho hay, cây trồng trong nhà này không chỉ đóng vai trò như vật trang trí nhà cửa mà còn có khả năng thanh lọc không khí, trừ tà khí.

Cây tuyết tùng hay còn gọi là cây bách Nhật Bản thường được trồng làm cây bonsai cỡ nhỏ trang trí trong nhà. Tại Nhật Bản, cây tuyết tùng là loài cây được người ta coi là vô cùng thiêng liêng. Người ta tin rằng các linh hồn của người chết và của các vị thần đều sống ở bên trong cây.

Về công dụng, loài cây này giúp không khí trong nhà tươi mát, cung cấp độ ẩm, loại bỏ bụi bẩn.Thậm chí, chúng còn giúp bạn giảm bớt triệu chứng đau đầu và đau nửa đầu. Tuyết tùng đòi hỏi trồng ở nơi có bóng mát và được tưới nước thường xuyên.

Sử dụng trang sức bằng bạc để trong phòng ngủ

Người xưa luôn quan niệm rằng, trang sức bạc là vật xung khắc với tà ma, người ta tin sức mạnh đặc biệt của bạc có thể chống chọi với thế lực hắc ám. Chính vì vậy, việc đặt các loại trang sức bạc trong phòng ngủ sẽ giúp bạn trừ tà trong phòng ngủ hiệu quả và được đông đảo người dùng áp dụng.

Phương pháp này vô cùng hiệu quả vừa giúp trang trí cho phòng ngủ vừa bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình một cách an toàn trước các thế lực ma quái.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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