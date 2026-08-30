Người mệnh này trồng cây trầu bà, tài lộc nhân đôi, tiền vào như nước chẳng lo nghèo khó

Cây trầu bà được tin là có khả năng thu hút tài khí, xua đuổi tà khí

Trong phong thủy Á Đông, cây trầu bà được xem là loài cây mang năng lượng dương dồi dào. Năng lượng này có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại và giảm bớt bức xạ từ các thiết bị điện tử.

Chính vì những ý nghĩa tốt đẹp này, cây trầu bà thường được lựa chọn để trang trí trong nhà, trên bàn làm việc, văn phòng hay các không gian kinh doanh. Sự hiện diện của một chậu trầu bà xanh tốt không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần cải thiện vận khí cho người sở hữu.

Cây trầu bà hợp với người mệnh nào?

Thông tin trên VTC News, theo các chuyên gia phong thủy, có một số mệnh đặc biệt phù hợp với cây trầu bà hơn cả, việc lựa chọn cây phù hợp có thể mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Do đó, người mệnh Mộc và mệnh Thủy được xem là đặc biệt phù hợp với cây trầu bà. Người mệnh Mộc thường có tính cách hướng ngoại, yêu thích sự tự do và phát triển, rất hợp với đặc tính sinh trưởng của trầu bà.

Cây trầu bà với những chiếc lá xanh tươi vươn dài, tượng trưng cho sự phát triển, mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho người mệnh Mộc.

Cây trầu bà với những chiếc lá xanh tươi vươn dài, tượng trưng cho sự phát triển, mang lại sự may mắn, thịnh vượng cho người mệnh Mộc.

Tương tự, người mệnh Thủy với tính cách mềm dẻo, linh hoạt, cũng rất phù hợp với cây trầu bà. Cây trầu bà, vốn ưa ẩm ướt, thể hiện sự tương sinh với mệnh Thủy, giúp tăng cường tài vận và sức khỏe. Đối với các mệnh khác, các chuyên gia phong thủy cũng đưa ra một số gợi ý.

Người mệnh Thổ có thể trồng trầu bà, nhưng nên chọn những chậu có kích thước vừa phải, không nên quá lớn để tránh làm mất cân bằng năng lượng.

Người mệnh Hỏa cũng có thể trồng trầu bà nhưng nên tránh đặt ở những nơi có ánh nắng trực tiếp quá mạnh, vì có thể làm giảm tác dụng phong thủy của cây. Người mệnh Kim, mặc dù không quá tương hợp, vẫn có thể trồng trầu bà nhưng cần chú ý lựa chọn vị trí thích hợp để cây có thể phát triển tốt.

Vị trí nên để cây

Theo VOV, người thành đạt thường rất chú trọng đến thiết kế nội thất. Họ ưa chuộng phong cách hiện đại, tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Cây trầu bà với form dáng gọn gàng, sắc lá đậm nổi bật và tán rộng đều, trở thành điểm nhấn lý tưởng cho mọi không gian cao cấp.

Cây trầu bà với form dáng gọn gàng, sắc lá đậm nổi bật và tán rộng đều, trở thành điểm nhấn lý tưởng cho mọi không gian cao cấp.

Tại phòng làm việc bạn nên đặt một chậu trầu bà đế vương đỏ hoặc xanh cạnh bàn giúp tăng sự uy nghiêm, truyền tải phong thái lãnh đạo mạnh mẽ.

Còn với phòng khách biệt thự hoặc penthouse thì cây vừa làm đẹp không gian, vừa thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ - người biết trân trọng cả thiên nhiên lẫn những giá trị tinh thần sâu sắc.

Tại sảnh công ty, văn phòng bạn nên đặt hai chậu trầu bà đế vương đặt cân xứng hai bên cửa chính vừa thu hút vượng khí, vừa tạo cảm giác đón tiếp trang trọng.

Cách chăm sóc

Tùy theo môi trường trồng (trong nhà, ban công hay ngoài trời), chất đất, chậu cây và thời tiết mà tần suất tưới sẽ thay đổi. Bạn có thể tham khảo những nguyên tắc sau để tưới nước cho cây trầu bà.

Với mùa hè (nóng, khô) thì bạn nên tưới từ 2–3 lần/tuần. Nếu đặt cây ở nơi có gió, điều hòa hoặc ngoài trời, có thể phải kiểm tra đất mỗi ngày.

Mùa đông (ẩm, lạnh) bạn nên tưới 1 lần/tuần, thậm chí ít hơn nếu độ ẩm không khí cao và cây được đặt trong nhà. Trong nhà, nơi có điều hòa: Đất dễ khô nhưng cũng dễ bí, nên kiểm tra đất 2–3 ngày/lần để điều chỉnh kịp thời. Còn ngoài trời, nơi có mái che thì bạn có thể tưới 2 lần/tuần là đủ, tùy thời tiết.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.