Anna MEOVV gây sốt với vẻ đẹp "thần tiên", xứng danh "tường thành nhan sắc" K-Pop

Đếm không xuể số lần Anna (MEOVV) lọt Top thịnh hành trên mạng xã hội, diễn đàn tại Hàn Quốc và quốc tế thời gian gần đây. Mới nhất, vào chiều 1/10 (giờ Việt Nam), cô xuất hiện tại show diễn của Chloé trong khuôn khổ Paris Fashion Week, khiến toàn mạng "rần rần" với tạo hình mang đậm tinh thần Bohemian.

Là đại sứ toàn cầu của nhà mốt, cô nàng sinh năm 2005 diện nguyên set đồ thuộc BST Xuân - Hè mới nhất của Chloé với blazer xanh mint phom rộng, áo blouse lụa thêu hoa và chân váy caro xếp tầng.

Túi da lộn Chloé, ankle boots nâu cùng kiểu tóc tết thành băng đô và lớp trang điểm trong veo tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa trẻ trung cho Anna.

Ngay cả những outfit diện ngoài sự kiện chính được "team qua đường" bắt gặp cũng khiến hội chị em rần rần để lại bình luận "xin in-tư".

Đây là lần thứ hai Anna xuất hiện tại một trong "tứ đại" tuần lễ thời trang. Trước đó, vào tháng 3/2026, cô từng góp mặt tại show Thu - Đông 2026 của Chloé với một thiết kế váy trắng ngà bay bổng, nữ tính. Nếu lần đầu ghi điểm với vẻ ngoài nhẹ nhàng, lãng mạn, lần trở lại này, Anna lại chọn diện mạo phóng khoáng và cá tính hơn.

Lần đầu xuất hiện tại kinh đô thời trang danh giá, Anna ghi điểm với vẻ ngoài nhẹ nhàng, trang nhã.

Trước khi trở lại kinh đô thời trang nước Pháp, Anna đã kịp gây chú ý ngay từ sân bay Incheon. Nữ idol xuất hiện với mood chic trong set đồ đen tối giản, quần jeans xanh dáng ôm cùng chiếc leather beret kiêu kỳ. Chiếc vòng cổ hình cánh bướm và túi Chloé Paddington trở thành điểm nhấn, khiến outfit sân bay không quá cầu kỳ nhưng trông vẫn có gu.

Mái tóc dài buông tự nhiên cùng lớp trang điểm nhẹ càng làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú của Anna.

Anna cũng từng nạp thêm vào "kho tư liệu visual" một khoảnh khắc viral chấn động sau buổi fansign và photo event cùng MEOVV tại Singapore ngày 21/9. Những đoạn clip được người hâm mộ ghi lại khiến netizen "ná thở" bởi nhan sắc "thần tiên" của Anna, đẹp bất chấp cam thường, góc máy của máy.

Đoạn clip này viral từ X qua Threads với hàng loạt bài đăng hút hàng triệu lượt xem, chỉ với 7 giây chỉnh tóc của Anna.

Khi đổi sang những layout sắc sảo hơn, Anna lại cho cảm giác trưởng thành và cá tính.

Chỉ với quần áo tông trầm, túi xách và boots cao cổ, Anna ghi điểm tuyệt đối nhờ tỷ lệ cơ thể như nhân vật truyện tranh.

Ngay từ khi mới ra mắt, Anna đã leo thẳng lên top thịnh hành nhờ nhan sắc có nét pha trộn giữa Tzuyu (TWICE) và Song Hye Kyo. Ở tuổi 21, Anna cứ cách vài hôm lại lọt hot topic nhờ nhan sắc nổi bật và những màn lên đồ ngày càng có gu. Từ sân bay đến các sự kiện, nữ idol liên tục mang đến những khoảnh khắc khiến fan phải "dừng hình". Knet từng bình luận: "Bất kể xếp bảng nhan sắc idol Gen 5 thế nào, Anna chắc chắn trong "tam trụ".