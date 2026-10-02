NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' khoe nhan sắc tuổi U60

GĐXH - Từ câu chuyện từng gặp vấn đề khi tự ý dùng thuốc theo lời mách, NSND Thu Hà nhận ra rằng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở giai đoạn phụ nữ có nhiều thay đổi về nội tiết, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay lời mách bảo. Chủ động tìm hiểu, thăm khám và tuân thủ chỉ định của bác sĩ là cách để phụ nữ bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống về lâu dài.