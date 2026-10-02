NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' khoe nhan sắc tuổi U60

GĐXH - Từ câu chuyện từng gặp vấn đề khi tự ý dùng thuốc theo lời mách, NSND Thu Hà nhận ra rằng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở giai đoạn phụ nữ có nhiều thay đổi về nội tiết, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay lời mách bảo. Chủ động tìm hiểu, thăm khám và tuân thủ chỉ định của bác sĩ là cách để phụ nữ bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống về lâu dài.
Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để bắt đầu chuỗi trải nghiệm trong khuôn khổ vòng Chung khảo. Đây là điểm dừng chân mới trong hành trình của các cô gái sau những ngày trải nghiệm tại Hà Nội, khu vực Tây Bắc và Hải Phòng.