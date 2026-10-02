Sắc vóc Khả Ngân khi mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh
GĐXH - Khả Ngân được khen bầu đẹp, nhuận sắc khi mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh.
Trước khi công khai, Khả Ngân xuất hiện trong sự kiện hay những buổi tụ tập cùng nhóm bạn thân với vòng 2 to bất thường được giấu sau đầm dáng suông.
Trong những bộ ảnh thực hiện gần đây, cô diện trang phục khéo léo che đi vòng hai.
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