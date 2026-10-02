Sắc vóc Khả Ngân khi mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh

Thứ sáu, 19:00 02/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - Khả Ngân được khen bầu đẹp, nhuận sắc khi mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh.

Sắc vóc Khả Ngân mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh - Ảnh 1.Khả Ngân khoe quà tiền tỷ từ chồng sắp cưới

GĐXH - Khả Ngân vừa công khai tình yêu với Nhan Phúc Vinh lại gây bất ngờ khi "đập hộp" quà tặng tiền tỷ gồm túi Hermès Birkin và vòng tay Cartier.

Sắc vóc Khả Ngân mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh - Ảnh 1.

Sau thời gian giữ kín, mới đây, Khả Ngân khiến fan bất ngờ khi công khai đang mang thai con đầu lòng với bạn trai - diễn viên Nhan Phúc Vinh. Cô hài hước khoe: "Đố mọi người trong hình có mấy 'em bé'"

Sắc vóc Khả Ngân mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh - Ảnh 2.

 Diễn viên 9X chọn phong cách năng động với quần ống suông phối cùng áo thun oversize được vén lên, để lộ bụng bầu. Các phụ kiện gồm mũ lưỡi trai, kính râm và túi xách giúp cô hoàn thiện phong cách bà bầu sành điệu, trẻ trung.

Sắc vóc Khả Ngân mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh - Ảnh 3.

Khả Ngân được khen nhuận sắc khi mang thai con đầu lòng: "Bụng to rồi nhưng khá gọn. Bầu đáng yêu quá", "Ngân hợp bầu quá", "Không thấy bụng là không nghĩ Ngân có em bé, bà bầu đẹp nha"...

Sắc vóc Khả Ngân mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh - Ảnh 4.

Tin Khả Ngân mang bầu xuất hiện sau khi cô và Nhan Phúc Vinh công khai màn cầu hôn hồi cuối tháng 8. Thời điểm đó, một số khoảnh khắc nữ diễn viên diện đầm rộng, ôm bụng tròn xoe, hẹn hò với chồng sắp cưới được bạn bè thân thiết chia sẻ.

Sắc vóc Khả Ngân mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh - Ảnh 5.
Sắc vóc Khả Ngân mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh - Ảnh 6.

Trước khi công khai, Khả Ngân xuất hiện trong sự kiện hay những buổi tụ tập cùng nhóm bạn thân với vòng 2 to bất thường được giấu sau đầm dáng suông.

Sắc vóc Khả Ngân mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh - Ảnh 7.
Sắc vóc Khả Ngân mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh - Ảnh 8.

Trong những bộ ảnh thực hiện gần đây, cô diện trang phục khéo léo che đi vòng hai.


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