Ba loại bỉm nội địa Trung Quốc Bejoyie, Youli và Hipgig: Giá rẻ như bỉm thường, chất lượng ‘xịn’ chẳng kém Moony, Merries mẹ bỉm sữa có chuộng?

Bên cạnh các dòng bỉm cao cấp nội địa Nhật, Hàn, các dòng bỉm nội địa Trung Quốc cũng là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều mẹ bỉm.

1. Bỉm Bejoyie

Bỉm Bejoyie là sản phẩm thuộc thương hiệu Bejoyie, bỉm nội địa Trung Quốc đang được nhiều phụ huynh tìm mua trên các nền tảng TMĐT. Tại Việt Nam, dòng bỉm này được đánh giá cao vì chất liệu mềm, thấm hút tốt, ôm khít, đáp ứng nhu cầu chăm sóc bé hằng ngày với chi phí tương đối hợp lý đối với các gia đình trẻ.

Ưu điểm nổi bật của bỉm Bejoyie

Bề mặt tiếp xúc với da của Bejoyie mềm mại, nhẹ nhàng như lớp bông tự nhiên, giúp bé cảm thấy dễ chịu ngay cả khi mặc trong thời gian dài. Chất liệu này rất thân thiện với làn da non nớt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hạn chế tối đa tình trạng cọ xát gây đỏ da.

Bejoyie trang bị công nghệ lõi với hàng ngàn "phễu" siêu thấm giúp hấp thu chất lỏng nhanh chóng và phân tán đều trong lõi bỉm, giữ bề mặt luôn khô thoáng cho bé, kể cả sau vài lần bé tè trong ngày. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích cho những bé tè trung bình hoặc những giai đoạn bé bắt đầu vận động nhiều hơn.

Thiết kế có vạch báo đầy nước tiểu, giúp mẹ chủ động theo dõi thời điểm thay bỉm mà không cần lật miếng bỉm kiểm tra. Đồng thời, rãnh chống tràn ở phần lõi giúp hạn chế hiện tượng đổ nước tiểu ra ngoài khi bé ngủ hoặc vận động mạnh.

Phần đáy bỉm được làm từ cotton thoáng khí, giúp không khí lưu thông tốt hơn và giảm tối đa tình trạng hăm tã, điều mà các mẹ luôn quan tâm khi bé mặc bỉm cả ngày. Đai chun mềm mại ôm chân bé nhưng không quá chật, phối hợp nhịp nhàng giữa cố định và tạo cảm giác thoải mái.

Nhược điểm cần lưu ý

Một trong những điểm các mẹ thường nhắc tới khi sử dụng Bejoyie là form hơi nhỏ hơn so với một số dòng bỉm khác trên thị trường, nên phụ huynh cần chọn size lớn hơn so với cân nặng thực tế của bé để đảm bảo ôm sát và không bị xô lệch khi bé vận động.

Với những bé cực kỳ hiếu động, đặc biệt là bé đã bắt đầu bò, trườn hoặc bước đi, bỉm Bejoyie ở một số trường hợp có thể không giữ form ổn định tuyệt đối, nên mẹ cần kiểm tra thường xuyên và điều chỉnh size phù hợp để tránh rò rỉ.

Bé nào phù hợp với bỉm Bejoyie?

Bỉm Bejoyie phù hợp với bé sơ sinh đến khoảng 12–14 kg. Đây là nhóm bé phát triển nhanh và cần bỉm ôm khít nhưng nhẹ nhàng. Những bé hoạt động trung bình, không quá hiếu động sẽ cảm nhận rõ sự mềm mại và thoáng khí mà Bejoyie mang lại. Gia đình muốn tìm bỉm nội địa Trung chất lượng ổn định, thấm hút tốt và không quá cồng kềnh.

Giá bán trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, bỉm Bejoyie được bán rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử và cửa hàng mẹ và bé với mức giá tham khảo dao động từ 155.000-280.000 đồng/bịch. Mức giá này nằm ở phân khúc tầm trung, dễ tiếp cận với nhiều gia đình, đặc biệt phù hợp bố mẹ muốn bỉm nội địa Trung chất lượng tốt mà vẫn giữ được ngân sách ổn định.

2. Bỉm Youli

Bỉm Youli là dòng bỉm nội địa Trung được nhiều phụ huynh Việt Nam biết tới nhờ giá thành dễ tiếp cận, thiết kế mỏng, thoáng và khả năng thấm hút ổn định. Sản phẩm Youli hiện được bán phổ biến trên các nền tảng thương mại điện tử và cửa hàng mẹ & bé với đa dạng dạng dán và quần, phù hợp bé sơ sinh tới bé lớn.

Ưu điểm nổi bật của bỉm Youli

Youli được thiết kế với chất liệu mỏng nhẹ, giúp bé cảm nhận sự thoải mái tự nhiên hơn khi vận động. Lớp đáy bỉm có hàng ngàn lỗ thoáng khí giúp hơi ẩm được đẩy ra ngoài nhanh chóng, hạn chế cảm giác bí nóng cho bé trong cả ngày dài.

Công nghệ lõi phức hợp với hạt SAP thấm hút nhanh và khóa nước hiệu quả, giảm nguy cơ thấm ngược lại bề mặt. Điều này giúp bỉm luôn tương đối khô ráo ngay cả khi bé tè nhiều lần trong ngày.

Đai lưng và chun đùi co giãn 360° mềm mại, ôm nhẹ vùng eo và đùi bé mà không gây hằn đỏ, giúp bé vận động linh hoạt trong lúc chơi đùa hay ngủ.

Youli sử dụng thiết kế vách chống tràn 3D và lõi khoá nước khá chắc chắn, giúp hạn chế đáng kể rò rỉ khi bé nằm nghiêng hoặc vận động mạnh.

Nhược điểm cần lưu ý

Nhiều mẹ phản hồi rằng bao bì của bỉm Youli khá đơn giản, không nổi bật, dễ khiến người tiêu dùng lần đầu gặp khó khăn trong việc xác định chất lượng nhất là khi so với các thương hiệu ngoại nhập.

Do Youli có giá mềm và bán nhiều trên các nền tảng TMĐT, tình trạng hàng nhái/hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc có thể xảy ra nếu mẹ không kiểm tra kỹ nơi bán uy tín.

Mặc dù thấm hút tốt ban ngày, nhưng với các bé tè rất nhiều vào ban đêm, Youli có thể đòi hỏi thay bỉm sớm hơn hoặc chọn dung tích lớn hơn để đảm bảo bé không bị ẩm ngấm trong ngủ dài.

Bé nào phù hợp với bỉm Youli?

Bỉm Youli có size khá đa dạng phù hợp nhiều giai đoạn phát triển, phù hợp với bé từ sơ sinh đến khoảng bé lớn (3 kg – 20 kg).

Các bé hoạt động nhiều trong ngày, cần bỉm thoáng nhẹ để vận động thoải mái.

Cha mẹ ưu tiên thay bỉm đều đặn trong ngày và mong muốn bỉm có khả năng thấm nhanh, khô ráo.

Gia đình tìm kiếm bỉm giá mềm, chất lượng ổn định cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Giá bán trên thị trường Việt Nam

Bỉm Youli hiện có mức giá cực kỳ hấp dẫn so với nhiều dòng khác, phổ biến trên các nền tảng bán lẻ, dao động từ 125.000-209.000 đồng/bịch.

3. Bỉm Hipgig

Bỉm quần mùa hè Hipgig là dòng bỉm nội địa Trung được nhiều phụ huynh Việt Nam lựa chọn trong phân khúc giá bình dân, chất lượng ổn định. Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và phân phối nhập khẩu chính ngạch với nhiều size từ bé nhỏ tới bé lớn, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của nhiều gia đình.

Ưu điểm nổi bật của bỉm Hipgig

Hipgig gây ấn tượng khi chỉ khoảng 2 mm giúp bé cảm thấy nhẹ nhàng, dễ vận động mà không có cảm giác "cộm bỉm". Thiết kế này rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm hay dùng ban ngày.

Bỉm sử dụng công nghệ lõi kép và hạt SAP hút nhanh, được giới thiệu có thể hút tới 750 ml chất lỏng mà vẫn giữ bề mặt khô thoáng. Điều này mang đến cho bé cảm giác khô ráo trong nhiều giờ.

Bề mặt vải không dệt mềm mại giúp giảm ma sát với làn da mỏng manh của bé, đem lại cảm giác dễ chịu ngay cả sau nhiều lần thay bỉm trong ngày.

Đai chun co giãn quanh bụng và đùi giúp bỉm ôm sát nhưng không gây hằn đỏ, hỗ trợ bé di chuyển linh hoạt khi chơi đùa hoặc ngủ trưa.

Nhược điểm cần lưu ý

Khác với một số bỉm khác, Hipgig không có size rất nhỏ cho bé sơ sinh, nên nếu bé còn quá nhẹ cân mẹ sẽ cần chọn dòng bỉm dán khác ngay từ đầu.

Do đặc trưng thị trường bỉm nội địa Trung và đa dạng nơi bán trên sàn TMĐT, chất lượng sản phẩm Hipgig có thể dao động, một số phản hồi cho biết size, độ mềm/thấm hút có khác nhau tùy đợt nhập hàng.

Hipgig nên được dùng đều đặn thay bỉm mỗi 3–4 giờ; nếu để bỉm quá lâu vào ban đêm, có thể thấy hơi ẩm ướt hoặc bỉm đầy sớm hơn mong muốn.

Một số mẹ cho rằng Hipgig thiếu miếng dán cuộn tiện lợi khi bỏ bỉm đã dùng, nên cần chuẩn bị túi đựng để đảm bảo vệ sinh.

Bé nào phù hợp với bỉm Hipgig?

Bỉm Hipgig phù hợp với bé từ 5 kg trở lên. Bé hoạt động nhiều ban ngày. Gia đình cần bỉm giá mềm, chất lượng ổn định cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Bé da không quá nhạy cảm hoặc đã quen dùng bỉm, không cần yêu cầu cao về "siêu mềm".

Giá bán trên thị trường Việt Nam

Hiện Hipgig được bán rộng rãi trên sàn thương mại điện tử và tại cửa hàng mẹ và bé với mức giá khá mềm và dễ tiếp cận, dao động từ 150.000 – 300.000 VNĐ/bịch (tùy số miếng, size)

