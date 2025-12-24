Mới nhất
Ryo, Bino hay Merzy? 3 dòng bỉm Việt nhiều mẹ bỉm sữa cho con dùng nhưng vẫn nhiều nhược điểm cần lưu ý

Thứ tư, 09:27 24/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Trong nhóm bỉm Việt phổ biến hiện nay, Ryo, Bino và Merzy được đánh giá cao nhờ mức giá vừa phải và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu dùng ban ngày. Cùng tìm hiểu điểm mạnh, điểm hạn chế của từng loại để chọn bỉm phù hợp nhất cho bé nhà bạn.

Ryo, Bino hay Merzy? 3 dòng bỉm Việt giá vừa, dễ dùng cho bé - Ảnh 1.

Nhiều dòng bỉm Việt hiện nay có giá thành rẻ, chất lượng ngày càng tốt nhưng vẫn phải cạnh tranh khốc liệt với các thương hiệu bỉm ngoại vốn đã quen thuộc trên thị trường.

1. Bỉm Merzy 

Bỉm Merzy là dòng  bỉm nội địa đang được nhiều ba mẹ quan tâm trong thời gian gần đây nhờ hình ảnh thương hiệu trẻ trung, định hướng chất lượng ổn định với mức giá không quá cao. Trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng mẹ và bé, Merzy thường được xếp vào nhóm bỉm tầm trung, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt là ban ngày và giấc ngủ ngắn.

Ưu điểm nổi bật

Theo mô tả từ các gian hàng chính hãng, bỉm Merzy sở hữu bề mặt khá mềm, sử dụng lớp vải không dệt mịn, tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da bé. Chất bỉm không quá dày, form gọn, giúp bé vận động linh hoạt hơn khi bò, tập đứng hoặc chạy nhảy.

Một điểm cộng của Merzy là thiết kế chun eo và chun đùi ôm vừa, co giãn tốt nhưng không quá chặt. Nhiều phản hồi từ ba mẹ cho biết bỉm ít gây hằn đỏ khi mặc đúng size, phù hợp với bé có thân hình vừa hoặc hơi thon.

Khả năng thấm hút của Merzy ở mức khá, đáp ứng tốt nhu cầu ban ngày hoặc các giấc ngủ ngắn. Lõi thấm hút không quá dày nhưng phân bổ đều, hạn chế vón cục khi bé tè nhiều lần liên tiếp trong thời gian ngắn.

Những nhược điểm cần lưu ý

Dù được đánh giá tốt trong phân khúc giá, bỉm Merzy vẫn có một số điểm ba mẹ nên cân nhắc như khả năng giữ khô ở mức khá, chưa đủ mạnh để dùng xuyên đêm cho bé tè nhiều. Lõi thấm hút không quá dày, có thể đầy nhanh nếu bé đi tiểu nhiều trong thời gian ngắn. Chưa thực sự tối ưu cho bé da siêu nhạy cảm, một số bé có làn da rất mỏng vẫn cần thử test trước. Không phải lựa chọn lý tưởng cho các chuyến đi xa hoặc thời gian không thể thay bỉm thường xuyên.

Bé nào phù hợp với bỉm Merzy?

Bỉm Merzy sẽ phù hợp nhất với: Bé sử dụng bỉm ban ngày hoặc giấc ngủ trưa. Bé có lượng tè vừa phải, không tè dồn nhiều lần. Bé dáng người thon đến trung bình, mặc bỉm form gọn. Gia đình muốn chọn bỉm giá vừa phải nhưng vẫn đảm bảo độ mềm và dễ chịu. Ba mẹ muốn một dòng bỉm dùng hằng ngày, không quá đắt để thay thường xuyên.

Giá bán trên thị trường

Bỉm Merzy hiện được bán khá phổ biến trên các sàn TMĐT và cửa hàng mẹ & bé với mức giá thuộc phân khúc tầm trung: Giá dao động khoảng 120.000 – 200.000 đồng/gói, tùy size, loại bỉm (dán hoặc quần) và số lượng miếng trong gói và các chương trình khuyến mãi

2. Bỉm Bino 

Bỉm Bino là một trong những dòng tã quần nội địa Việt Nam được bán khá rộng rãi trên các sàn TMĐT và tại các cửa hàng mẹ và bé. Sản phẩm hướng đến nhóm người tiêu dùng cần bỉm giá mềm, độ hút vừa phải và dễ mua mỗi ngày mà không quá đầu tư vào dòng cao cấp ngoại nhập.

Ưu điểm nổi bật

Theo thông tin phổ biến trên các trang bán hàng và so sánh sản phẩm, Bino được mô tả là dòng tã quần với chất liệu mềm mại, lõi thấm hút ổn trong phân khúc giá, phù hợp với nhu cầu thay bỉm thường xuyên trong ngày cho bé.

Bề mặt bỉm Bino tương đối nhẹ và không quá dày, giúp bé cảm thấy dễ chịu khi vận động, bò hoặc chơi. Bỉm cũng thường có vạch báo đổi bỉm (wetness indicator) tiện cho ba mẹ theo dõi và thay kịp lúc.

Phần chun vòng eo và chân thiết kế giúp ôm vừa khít cơ thể bé, hạn chế tràn tã khi bé hoạt động. Đặc điểm này giúp sản phẩm không quá "cồng kềnh" so với một số dòng phổ thông khác.

Những nhược điểm cần lưu ý

Mặc dù Bino có nhiều ưu điểm trong phân khúc giá, ba mẹ vẫn cần chú ý một số điểm hạn chế trước khi lựa chọn: Khả năng thấm hút vừa phải, phù hợp với nhu cầu dùng ban ngày; nếu bé tè nhiều hoặc ngủ dài, bỉm có thể nhanh đầy.

Không ở mức dòng cao cấp hay siêu thấm, nên nếu cần dùng xuyên đêm hoặc cho bé tè nhiều, mẹ nên cân nhắc các dòng lõi hút sâu hơn.

Thông tin về chứng nhận da nhạy cảm hay công nghệ chống hăm chuyên sâu chưa phổ biến như các dòng nhập khẩu cao cấp trên thị trường.

Vì là sản phẩm Việt Nam trong phân khúc phổ thông nên mức độ nhận diện thương hiệu chưa rộng như nhiều bỉm ngoại, nên thông tin đánh giá người dùng đôi khi còn ít hơn.

Bé nào phù hợp với bỉm Bino?

Bỉm Bino là lựa chọn phù hợp với: Bé sử dụng bỉm ban ngày và những khoảng nghỉ ngắn. Bé có lượng tè ở mức vừa phải, không ngủ giấc quá dài. Gia đình muốn cân đối ngân sách và chất lượng, cần bỉm giá rẻ dùng thường xuyên. Ba mẹ muốn bỉm dễ mặc, linh hoạt cho bé vận động.

Giá bán trên thị trường

Bỉm Bino thường được bán tại các sàn TMĐT và cửa hàng mẹ và bé với mức giá thuộc phân khúc giá rẻ tới tầm trung, không quá cao so với nhiều dòng ngoại nhập.

Giá bỉm Bino dao động khoảng 170.000-265.000 đồng/bịch tùy size, nơi bán và chương trình khuyến mãi. Mức giá này phù hợp với các gia đình muốn lấy số lượng lớn, dùng hằng ngày mà vẫn đảm bảo bé cảm thấy thoải mái trong vận động.

3. Bỉm Ryo

Bỉm Ryo là dòng tã quần nội địa phổ thông hướng đến nhóm cha mẹ mong muốn sản phẩm vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo độ mềm, thoáng và an toàn cho da bé. Sản phẩm đã có mặt rộng rãi trên các  sàn TMĐT và tại hệ thống cửa hàng mẹ & bé như Kids Plaza, đồng thời được sản xuất theo tiêu chuẩn kiểm định và công nghệ hiện đại nhằm phù hợp với nhu cầu của trẻ em ở khí hậu và thói quen sử dụng tại Việt Nam.

Ưu điểm nổi bật

Trên các trang bán hàng, Ryo được mô tả là dòng bỉm/tã quần mỏng nhẹ (khoảng 3mm) nhờ công nghệ ép lõi đặc biệt kết hợp màng thấm 5D và hàng ngàn lỗ thấm siêu tốc, giúp hút chất lỏng nhanh và giữ nước tốt nhờ hạt SAP công nghệ Nhật.

Chất liệu chính là 100% vải cotton không dệt mềm mịn, không chứa mực in độc hại, không hương liệu nhân tạo, từ đó giảm nguy cơ kích ứng da và hăm tã cho bé. Thiết kế bo mông và viền chống tràn ôm vừa cơ thể, kèm theo vạch báo thay tã rất tiện cho ba mẹ theo dõi mà không cần mở kiểm tra.

Nhược điểm cần lưu ý

Mặc dù thấm hút tốt với công nghệ lõi hiện đại, Ryo vẫn thiên về dùng ban ngày hoặc giấc ngủ ngắn. Nếu bé tè nhiều hoặc ngủ kéo dài qua đêm, có thể cần thay bỉm thường xuyên hơn so với các dòng cao cấp.

Không có thông tin rộng rãi về các công nghệ siêu khô hay lớp bảo vệ kép như một số bỉm ngoại nhập cao cấp hơn. Đây là điểm mà các mẹ kỹ tính về độ khô suốt đêm cần cân nhắc thêm.

Vì bán trên nhiều gian hàng TMĐT khác nhau nên phản hồi người dùng có mức độ đa dạng; nên chọn gian hàng uy tín để đảm bảo chất lượng chuẩn.

Bé nào phù hợp với bỉm Ryo?

Bỉm Ryo là lựa chọn tốt nhất cho: Bé sử dụng bỉm ban ngày hoặc giấc ngủ ngắn nơi mẹ có thể thay thường xuyên. Bé có lượng tè vừa phải, không cần giữ bỉm quá lâu. Gia đình muốn cân đối giữa chi phí và chất lượng, chọn sản phẩm an toàn nhưng giá hợp lý. Bé cần bỉm mỏng nhẹ, thoải mái khi vận động, không gây cảm giác nặng khi mặc. Phù hợp với bé từ 6 kg trở lên với nhiều size linh hoạt (M, L, XL, XXL, XXXL).

Giá thành trên thị trường

Bỉm Ryo được bán khá rộng rãi tại cửa hàng mẹ & bé và các sàn thương mại điện tử với mức giá thuộc phân khúc trung bình, dễ tiếp cận: Giá tham khảo thường khoảng 209.000 – 249.000 đ/bịch (50 miếng) tùy size và nơi bán.

GĐXH - Bỉm Nhật đang ngày càng được nhiều gia đình Việt quan tâm nhờ chất lượng ổn định, thấm hút tốt và mức giá trải rộng từ bình dân đến trung cấp. Trong đó, Genki, Momotaro và Nepia Mamy Poko nổi bật với những ưu thế riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng từ ban ngày, vận động nhiều đến ban đêm cần chống tràn cao.

GĐXH - Trên thị trường bỉm Nhật tại Việt Nam, Goldgi, Bobby và Megumi đang được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ khả năng thấm hút tốt, độ mềm nhẹ và mức giá trải dài từ phổ thông đến cao cấp. Mỗi dòng bỉm mang lại trải nghiệm khác nhau cho bé, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và điều kiện sử dụng của gia đình.

