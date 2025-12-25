Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên
GĐXH - Ngọc Hân khoe khoảnh khắc "cưng xỉu" của con trai 4 tháng tuổi trong chuyến đi xa đầu tiên đến Hội An vào đúng dịp Giáng sinh.
Ngọc Hân chia sẻ: "Mới hôm nào ôm bụng ỏng trang trí Quốc khánh mà giờ đã bế Pi đi nghiệm thu công trình Giáng sinh với mẹ".
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Bà Ánh bận với công việc ở đoàn múa và trung tâm mới mở nên ông Phi đành chấp nhận ở nhà làm nội trợ để vợ có cơ hội phát triển.
Thanh tra Nguyệt bật khóc khi bóc thùng tiền hối lộXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 38 phim "Lằn ranh", con gái mắc bệnh nan y, thanh tra Nguyệt đã đánh mất bản thân khi nhận hối lộ số tiền lớn.
Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ ViệtGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Kiều Anh, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trang hoàng nhà cửa, tổ chức tiệc, chụp ảnh đón Giáng sinh 2025.
'Ngọc nữ bolero' từng phải điều trị phình động mạch não giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.
Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báoGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Hứa Vĩ Văn sau thành công từ phim "Mưa đỏ", anh trở lại phim truyền hình với vai chiến sĩ tình báo trong phim lịch sử "Tận hiến".
Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin Giao thừa Xuân Bính Ngọ (2026) năm nay sẽ không chiếu Táo quân. Thực hư sự việc này đã được người trong cuộc chia sẻ.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nhận cú sốc trong ngày khai trương phòng tậpXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 12 "Gia đình trái dấu", bà Ánh được gia đình ủng hộ mở phòng tập khiêu vũ, nhưng ngay ngày khai trương bà đã phải nhận cú sốc.
Nữ sinh quê Hưng Yên gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Bùi Thu Thủy - nữ sinh quê Hưng Yên - đang là 1 trong 3 thí sinh nổi bật trong bảng xếp hạng được fan bình chọn tại Miss World Vietnam 2025.
Vợ kém 16 tuổi của Đoàn Minh Tài khoe ảnh cưới mang phong cách độc lạGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ Sunny Đan Ngọc - vợ diễn viên Đoàn Minh Tài đã khoe bộ ảnh cưới được chụp với phong cách độc lạ. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại tại một resort cách xa TP.HCM với không gian rộng mở và tràn ngập hơi thở từ thiên nhiên.
H'Hen Niê gây chú ý khi khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê đăng ảnh chứng tỏ con gái Harley giống mẹ nhưng lại nhận về nhiều bình luận "phũ" từ người hâm mộ.
Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8Xem - nghe - đọc
GĐXH - Phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử "Mưa đỏ" sẽ được phát sóng trên VTV3 và VTV8 ngày 21/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.