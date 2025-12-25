Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Trước đó vài ngày, trong một video trên kênh cá nhân, Ngọc Hân đã đưa con trai 4 tháng tuổi đến nơi làm việc của mình. Cô còn giới thiệu về gia sản mà cậu bé sẽ được kế thừa sau khi lớn lên. Hiện nàng hậu đang có công việc kinh doanh thời trang riêng khá thành công. Cô cũng bắt đầu trở lại với công việc sau thời gian sinh con.