Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Thứ năm, 09:19 25/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Ngọc Hân khoe khoảnh khắc "cưng xỉu" của con trai 4 tháng tuổi trong chuyến đi xa đầu tiên đến Hội An vào đúng dịp Giáng sinh.

Khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của bé Pi nhà Ngọc Hân đầy ấm áp và đáng yêu - Ảnh 1.Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.

Khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của bé Pi nhà Ngọc Hân đầy ấm áp và đáng yêu - Ảnh 2.

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ khoảnh khắc bé Pi - con trai 4 tháng tuổi chào đón Giáng sinh đầu tiên. "Noel phố xá đông vui. Nhà mình đông nhất tiếng cười của Pi. Tuần lộc Pi chúc ông bà cô chú một giáng sinh vui vẻ ấm áp bên người thân yêu ạ!", nàng hậu chia sẻ.

Khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của bé Pi nhà Ngọc Hân đầy ấm áp và đáng yêu - Ảnh 3.

Theo Ngọc Hân, đây là bộ ảnh kỷ niệm chuyến đi xa đầu tiên của con trai đến Hội An lại đúng dịp Noel.

Khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của bé Pi nhà Ngọc Hân đầy ấm áp và đáng yêu - Ảnh 4.

Ngọc Hân khoe ảnh đáng yêu của con trai 4 tháng tuổi bên cạnh bà ngoại: "Pi chúc bà ngoại mạnh khoẻ để còn du hí cùng cháu dài dài".

Khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của bé Pi nhà Ngọc Hân đầy ấm áp và đáng yêu - Ảnh 5.

Bé Pi được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là nước da và mái tóc đen, dày.

Khoảnh khắc Giáng sinh đầu tiên của bé Pi nhà Ngọc Hân đầy ấm áp và đáng yêu - Ảnh 6.

Trước đó vài ngày, trong một video trên kênh cá nhân, Ngọc Hân đã đưa con trai 4 tháng tuổi đến nơi làm việc của mình. Cô còn giới thiệu về gia sản mà cậu bé sẽ được kế thừa sau khi lớn lên. Hiện nàng hậu đang có công việc kinh doanh thời trang riêng khá thành công. Cô cũng bắt đầu trở lại với công việc sau thời gian sinh con.

Ngọc Hân chia sẻ: "Mới hôm nào ôm bụng ỏng trang trí Quốc khánh mà giờ đã bế Pi đi nghiệm thu công trình Giáng sinh với mẹ".


 

Top