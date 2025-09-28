Mới nhất
Ba người trong một gia đình tử vong, hiện trường hé lộ nguyên nhân

Chủ nhật, 20:16 28/09/2025 | Xã hội
Ba thành viên trong một gia đình được phát hiện tử vong trong căn chòi. Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu có thể do điện giật, bởi căn chòi nằm cách xa nhà và gia đình có kéo điện ra để sử dụng.

Ngày 28/9, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc ba người trong một gia đình tử vong.

Khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Trà Ôn nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ba thi thể trong căn chòi của ông H.V.N. (66 tuổi, ngụ ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn). Các nạn nhân được xác định là ông N.; vợ là bà H.T.N. (68 tuổi) và con trai H.V.S. (37 tuổi).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng.

Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu có thể do điện giật, bởi căn chòi nằm cách xa nhà và gia đình có kéo điện ra để sử dụng.

Hoài Thanh
Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.

Ngập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinh

Ngập lụt khắp Hà Nội, hàng loạt trường linh hoạt bố trí bữa ăn, chỗ ngủ cho học sinh

Giáo dục - 4 giờ trước

Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Bualoi đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Nội chiều 30/9. Nhiều trường học trên địa bàn Thủ đô đã quyết định hỗ trợ hàng trăm học sinh ăn tối và ngủ lại trường miễn phí để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp từ nhỏ đã mang trong mình vận khí tốt. Đặc biệt, khi bước vào tuổi xế chiều, họ không chỉ hưởng thành quả lao động một đời mà còn được sống vui vầy bên con cháu, an nhàn và hạnh phúc.

Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những ngành nghề trình độ được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Thời sự

GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãn

Đời sống
3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

Đời sống
Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật
Tin sáng 30/9: Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026; Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Tin sáng 30/9: Đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ năm 2026; Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Thời sự

