Ba người trong một gia đình tử vong, hiện trường hé lộ nguyên nhân

Ngày 28/9, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc ba người trong một gia đình tử vong.

Khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Trà Ôn nhận tin báo của người dân về việc phát hiện ba thi thể trong căn chòi của ông H.V.N. (66 tuổi, ngụ ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn). Các nạn nhân được xác định là ông N.; vợ là bà H.T.N. (68 tuổi) và con trai H.V.S. (37 tuổi).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng.

Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu có thể do điện giật, bởi căn chòi nằm cách xa nhà và gia đình có kéo điện ra để sử dụng.