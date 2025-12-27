Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow
GĐXH - Dưới đây là ba thỏi son dưỡng được nhiều tín đồ làm đẹp tin dùng trong mùa đông, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.
Thời tiết lạnh và hanh khô khiến đôi môi dễ bong tróc, thâm sạm và nhanh xuống màu khi đánh son. Việc lựa chọn sản phẩm son phù hợp không chỉ giúp cải thiện tình trạng khô môi mà còn giữ màu son mịn đẹp suốt cả ngày.
Dưới đây là ba thỏi son được nhiều tín đồ làm đẹp tin dùng trong mùa đông, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.
Mức giá tham khảo từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
DHC Lip Cream – Son dưỡng quốc dân cho mùa lạnh
Với mức giá dao động khoảng 180.000 – 250.000 đồng, DHC Lip Cream là cái tên quen thuộc mỗi khi mùa đông đến. Sản phẩm nổi bật nhờ thành phần chính từ dầu olive nguyên chất, kết hợp vitamin E và lô hội, giúp cấp ẩm nhanh và phục hồi môi khô nứt hiệu quả.
Chất son mỏng nhẹ, gần như không màu, không gây bết dính nên có thể sử dụng nhiều lần trong ngày. DHC Lip Cream thường được dùng như lớp lót trước khi đánh son lì, giúp màu son lên đều và hạn chế tình trạng lộ vân môi. Với những người có đôi môi nhạy cảm hoặc thường xuyên bong tróc khi trời lạnh, đây là lựa chọn an toàn và dễ dùng hằng ngày.
Laneige Lip Glowy Balm – Son dưỡng bóng nhẹ cho môi căng mọng
Laneige Lip Glowy Balm cũng là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng trong mùa đông, với mức giá khoảng 350.000 – 420.000 đồng. Sản phẩm nổi bật với khả năng dưỡng ẩm tốt, đồng thời tạo hiệu ứng bóng nhẹ giúp môi trông đầy đặn và tươi tắn hơn.
Kết cấu son mịn, dễ tán, không gây nặng môi, phù hợp sử dụng ban ngày. Thành phần chứa bơ hạt mỡ và các chất dưỡng ẩm giúp duy trì độ mềm mượt cho môi trong nhiều giờ. Laneige Lip Glowy Balm thường được dùng thay thế son dưỡng thông thường hoặc làm lớp nền trước khi đánh son màu, đặc biệt phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên mùa đông.
Dior Addict Lip Glow – Son dưỡng cao cấp cho môi mềm mịn cả ngày
Ở phân khúc cao cấp, Dior Addict Lip Glow có giá khoảng 850.000 – 950.000 đồng, là lựa chọn quen thuộc của nhiều tín đồ làm đẹp trong mùa đông. Sản phẩm nổi bật với công thức dưỡng ẩm sâu, giúp môi mềm mượt và cải thiện tình trạng khô nứt khi thời tiết lạnh.
Điểm đặc trưng của thỏi son này là khả năng lên màu tự nhiên tùy theo sắc môi, tạo hiệu ứng "môi hồng hào khỏe mạnh" mà không quá đậm. Chất son mượt, dễ chịu trên môi, có thể dùng cả ngày mà không gây nặng môi. Dior Addict Lip Glow thường được sử dụng độc lập như một thỏi son dưỡng có màu hoặc kết hợp với son lì để tăng độ ẩm và độ bền màu trong mùa đông.
Ba thỏi son luôn có trong list đồ của phái nữ
Trong mùa đông, việc chọn son môi không chỉ dừng lại ở màu sắc mà còn cần chú trọng khả năng dưỡng ẩm và bảo vệ môi. DHC Lip Cream phù hợp với nhu cầu dưỡng môi cơ bản, Laneige Lip Glowy Balm đáp ứng nhu cầu vừa dưỡng vừa làm đẹp, trong khi Dior Addict Lip Glow là lựa chọn cao cấp cho những ai muốn đôi môi luôn mềm mại và rạng rỡ dù thời tiết hanh khô.
