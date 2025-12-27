Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow

Thứ bảy, 19:25 27/12/2025 | Đẹp
An Trần
An Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là ba thỏi son dưỡng được nhiều tín đồ làm đẹp tin dùng trong mùa đông, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Thời tiết lạnh và hanh khô khiến đôi môi dễ bong tróc, thâm sạm và nhanh xuống màu khi đánh son. Việc lựa chọn sản phẩm son phù hợp không chỉ giúp cải thiện tình trạng khô môi mà còn giữ màu son mịn đẹp suốt cả ngày. 

Dưới đây là ba thỏi son được nhiều tín đồ làm đẹp tin dùng trong mùa đông, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Mức giá tham khảo từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

DHC Lip Cream – Son dưỡng quốc dân cho mùa lạnh

Với mức giá dao động khoảng 180.000 – 250.000 đồng, DHC Lip Cream là cái tên quen thuộc mỗi khi mùa đông đến. Sản phẩm nổi bật nhờ thành phần chính từ dầu olive nguyên chất, kết hợp vitamin E và lô hội, giúp cấp ẩm nhanh và phục hồi môi khô nứt hiệu quả.

Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow - Ảnh 1.

Với mức giá dao động khoảng 180.000 – 250.000 đồng, DHC Lip Cream là cái tên quen thuộc mỗi khi mùa đông đến.

Chất son mỏng nhẹ, gần như không màu, không gây bết dính nên có thể sử dụng nhiều lần trong ngày. DHC Lip Cream thường được dùng như lớp lót trước khi đánh son lì, giúp màu son lên đều và hạn chế tình trạng lộ vân môi. Với những người có đôi môi nhạy cảm hoặc thường xuyên bong tróc khi trời lạnh, đây là lựa chọn an toàn và dễ dùng hằng ngày.

Laneige Lip Glowy Balm – Son dưỡng bóng nhẹ cho môi căng mọng

Laneige Lip Glowy Balm cũng là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng trong mùa đông, với mức giá khoảng 350.000 – 420.000 đồng. Sản phẩm nổi bật với khả năng dưỡng ẩm tốt, đồng thời tạo hiệu ứng bóng nhẹ giúp môi trông đầy đặn và tươi tắn hơn.

Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow - Ảnh 2.

Laneige Lip Glowy Balm cũng là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng trong mùa đông, với mức giá khoảng 350.000 – 420.000 đồng.

Kết cấu son mịn, dễ tán, không gây nặng môi, phù hợp sử dụng ban ngày. Thành phần chứa bơ hạt mỡ và các chất dưỡng ẩm giúp duy trì độ mềm mượt cho môi trong nhiều giờ. Laneige Lip Glowy Balm thường được dùng thay thế son dưỡng thông thường hoặc làm lớp nền trước khi đánh son màu, đặc biệt phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên mùa đông.

Dior Addict Lip Glow – Son dưỡng cao cấp cho môi mềm mịn cả ngày

Ở phân khúc cao cấp, Dior Addict Lip Glow có giá khoảng 850.000 – 950.000 đồng, là lựa chọn quen thuộc của nhiều tín đồ làm đẹp trong mùa đông. Sản phẩm nổi bật với công thức dưỡng ẩm sâu, giúp môi mềm mượt và cải thiện tình trạng khô nứt khi thời tiết lạnh.

Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow - Ảnh 3.

Ở phân khúc cao cấp, Dior Addict Lip Glow có giá khoảng 850.000 – 950.000 đồng, là lựa chọn quen thuộc của nhiều tín đồ làm đẹp trong mùa đông.

Điểm đặc trưng của thỏi son này là khả năng lên màu tự nhiên tùy theo sắc môi, tạo hiệu ứng "môi hồng hào khỏe mạnh" mà không quá đậm. Chất son mượt, dễ chịu trên môi, có thể dùng cả ngày mà không gây nặng môi. Dior Addict Lip Glow thường được sử dụng độc lập như một thỏi son dưỡng có màu hoặc kết hợp với son lì để tăng độ ẩm và độ bền màu trong mùa đông.

Ba thỏi son luôn có trong list đồ của phái nữ

Ba thỏi son 'cứu cánh' cho môi khô nẻ mùa đông, từ bình dân như DHC Lip Cream đến cao cấp Dior Addict Lip Glow - Ảnh 4.

Trong mùa đông, việc chọn son môi không chỉ dừng lại ở màu sắc mà còn cần chú trọng khả năng dưỡng ẩm và bảo vệ môi. DHC Lip Cream phù hợp với nhu cầu dưỡng môi cơ bản, Laneige Lip Glowy Balm đáp ứng nhu cầu vừa dưỡng vừa làm đẹp, trong khi Dior Addict Lip Glow là lựa chọn cao cấp cho những ai muốn đôi môi luôn mềm mại và rạng rỡ dù thời tiết hanh khô.

Điểm danh 5 loại son dưỡng môi chiết xuất từ thiên nhiên, có son từ một loại quả bán đầy ngoài chợĐiểm danh 5 loại son dưỡng môi chiết xuất từ thiên nhiên, có son từ một loại quả bán đầy ngoài chợ

GĐXH - Son dưỡng môi chiết xuất từ thiên nhiên hiện tại đang được các chị em ưu tiên hàng đầu. Trong số đó có những loại chiết xuất từ các loại quả rẻ tiền.

Môi khô không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩMôi khô không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ

GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, không chỉ làn da mà cả đôi môi cũng chịu tác động mạnh nhất từ không khí khô, hanh và nhiệt độ hạ đột ngột. Tình trạng môi khô, nứt nẻ, bong tróc hay thậm chí nẻ sâu ở khoé miệng thường không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk

Thời trang - 9 giờ trước

GĐXH - Siêu mẫu Ngọc Nga mới đây khiến khán giả bất ngờ khi một lần nữa xuất hiện trên sàn catwalk. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc lẫn kỹ năng tạo dáng của cô vẫn khiến thế hệ đàn em nể phục.

Top gel mụn hiệu quả được chuyên gia khuyên dùng trong năm 2025

Top gel mụn hiệu quả được chuyên gia khuyên dùng trong năm 2025

Đẹp - 1 ngày trước

Trong bối cảnh tình trạng mụn viêm, mụn đầu đen, mụn ẩn ngày càng phổ biến do môi trường ô nhiễm và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, tìm kiếm một sản phẩm trị mụn hiệu quả – an toàn – phù hợp nhiều loại da trở thành nhu cầu cấp thiết của nhiều người.

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động khi các sao Việt Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh... xuống phố mùa đông.

Mỹ nhân Việt diện hàng hiệu đón Giáng sinh 2025: Chi Pu ghi điểm, dàn sao nhà Sen Vàng gây bất ngờ

Mỹ nhân Việt diện hàng hiệu đón Giáng sinh 2025: Chi Pu ghi điểm, dàn sao nhà Sen Vàng gây bất ngờ

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Dàn mỹ nhân Việt như: Thanh Thủy, Chi Pu, Văn Mai Hương,... đồng loạt chọn phong cách tối giản check-in Giáng sinh 2025.

Hết thâm môi nhanh nhờ công nghệ khử thâm môi mới

Hết thâm môi nhanh nhờ công nghệ khử thâm môi mới

Đẹp - 2 ngày trước

Tình trạng môi thâm, xỉn màu khiến nhiều người ngại ngùng khi giao tiếp và phải phụ thuộc vào son mỗi ngày để che khuyết điểm. Nhưng với sự phát triển của các kỹ thuật làm đẹp thẩm mỹ không xâm lấn, công nghệ khử thâm môi thế hệ mới đang trở thành lựa chọn nổi bật nhờ khả năng cải thiện sắc môi nhanh, an toàn và tự nhiên.

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?

Siêu mẫu vừa tuyên bố đóng cửa công ty trên đất Mỹ sau 11 năm có sắc vóc ra sao?

Giảm cân - 2 ngày trước

GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty ở Mỹ đã tuyên bố đóng cửa vì "hết chịu nổi". Hiện tại, cô dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tính

Mỹ nhân Việt 'lên đồ' đón Noel 2025: style ấn tượng từ sang trọng đến cá tính

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Giáng sinh năm nay, dàn mỹ nhân Việt đồng loạt khoe phong cách thời trang đậm chất lễ hội với những bộ cánh biến tấu tinh tế từ tông đỏ đặc trưng đến nét thanh lịch hiện đại.

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Phan Minh Huyền mới đây đã diện trang phục đỏ thanh lịch để đón giáng sinh. Với trang phục này, nữ chính phim "Cách em 1 milimet" trở thành quý cô sang trọng và tinh tế.

VersaFit Collection 2.0 - BST Đồng phục Pickleball dài tay, in 3D sắc nét

VersaFit Collection 2.0 - BST Đồng phục Pickleball dài tay, in 3D sắc nét

Đẹp - 3 ngày trước

Trong bối cảnh Pickleball ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về đồng phục Pickleball dài tay chuyên nghiệp, thoải mái và chuẩn thẩm mỹ cũng được nhiều CLB, đội nhóm quan tâm hơn bao giờ hết.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh

Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann diện đồ sang chảnh đón Giáng sinh

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Trong không khí Giáng sinh ngập tràn sắc màu, Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Viann thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đón Noel với phong cách sang trọng, tinh tế. Vẻ đẹp mặn mà cùng thần thái điềm đạm của nàng hậu khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.

Xem nhiều

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thời trang

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Thời trang
'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

Thời trang
Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Đẹp
Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top