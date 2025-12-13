Môi khô không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ

Môi khô do thói quen sinh hoạt

Môi khô không chỉ đơn thuần là triệu chứng do thiếu ẩm, mà còn có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác. Khi bạn gặp phải tình trạng môi khô, hãy xem xét các yếu tố như thay đổi thời tiết, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Việc hiểu rõ nguyên nhân thật sự sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. Đừng để môi khô ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn!

Môi khô là vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải, đặc biệt trong thời tiết lạnh. Theo bác sĩ da liễu, lớp màng lipid tự nhiên của môi rất mỏng và không có tuyến dầu bảo vệ, khiến chúng dễ bị mất độ ẩm. Việc liếm môi để tạo ẩm chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn, vì nước bọt bốc hơi nhanh chóng. Hãy tìm hiểu cách bảo vệ và chăm sóc môi để ngăn ngừa tình trạng khô nứt.

Khô môi là hiện tượng phổ biến khi gặp thời tiết lạnh.

Nẻ miệng không chỉ do thời tiết

Với khoé miệng, hiện tượng nẻ hai bên thường liên quan đến một dạng viêm gọi là Angular Cheilitis. Nguyên nhân không chỉ nằm ở thời tiết mà còn có thể đến từ việc chảy nước bọt khi ngủ, niềng răng, thiếu vitamin nhóm B, hoặc da quá khô khiến các vết nứt nhỏ bị nấm men và vi khuẩn tấn công. Đó là lý do dù bôi son dưỡng liên tục, các vết nẻ khoé miệng vẫn tái phát.

Nẻ miệng sẽ khiến các vết nứt nhỏ bị nấm men và vi khuẩn tấn công.

Tạo lớp màng khoá ẩm cho môi

Hướng xử lý chuẩn y khoa không dừng lại ở việc dưỡng ẩm đơn thuần. Với môi nứt nẻ, ưu tiên nhất là tạo lại lớp "màng khóa ẩm" bằng các chất béo đặc như petrolatum, lanolin hoặc shea butter. Những chất này không phải chỉ dưỡng mà còn hoạt động như một lớp băng mềm, ngăn hơi nước thoát ra ngoài và cho phép môi tự phục hồi. Nếu môi xuất hiện các vết nứt sâu gây rát, bác sĩ khuyến cáo tránh các son dưỡng có hương liệu, bạc hà hay camphor — những thành phần tưởng mát nhưng thực tế càng làm tổn thương nặng thêm.

Hãy tạo lớp màng khoá ẩm cho môi bằng các sản phẩm chuyên trị khô môi.

Trong trường hợp nẻ khoé miệng, cách điều trị lại cần thêm yếu tố "kháng viêm – kháng khuẩn". Thông thường, bác sĩ sẽ hướng dẫn dùng xen kẽ giữa kem dưỡng phục hồi và một loại thuốc kháng nấm nhẹ như clotrimazole hoặc miconazole, vì đa số trường hợp có sự tham gia của nấm men Candida. Khi vùng khoé miệng đã khô ráo và bớt đau, việc duy trì một lớp petrolatum mỏng suốt ngày giúp khóa ẩm và ngăn tái phát.

Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng thế nào đến môi khô, nẻ miệng?

Điều ít ai để ý là thói quen sinh hoạt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi môi. Uống nước đều, hạn chế liếm môi, che chắn vật lý bằng khăn hoặc khẩu trang khi ra gió là những thói quen nhỏ nhưng giảm đáng kể mức độ mất nước qua bề mặt môi. Với những người dùng son kem lì hằng ngày, bác sĩ cũng khuyên chuyển sang công thức nhẹ, có độ ẩm hoặc giảm tần suất trong những ngày lạnh đậm, để môi không phải chịu lớp màng khô kéo dài.

Uống nhiều nước cũng là cách hiệu quả để tránh môi khô.

5 cách đơn giản trị môi khô, nẻ miệng

Để tránh cho môi bị khô nẻ, cách tốt nhất là tránh cho môi tiếp xúc với nguyên nhân gây khô môi. Đối với môi khô nẻ do thời tiết hanh khô, chúng ta cần chú ý đến các điều kiện:

- Tạo độ ẩm: Nên sử dụng máy tạo ẩm không khí nếu trong phòng đang quá hanh khô. Trong phòng nên để nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh nhưng cũng không quá ấm so với nhiệt độ bên ngoài. Khi ra ngoài đường cần đeo khẩu trang để môi tránh tiếp xúc trực tiếp với thời tiết hanh khô, khói bụi…

- Không liếm môi: Khi thấy môi khô và hành động liếm môi thường là vô thức, nhưng lại cần có ý thức ghi nhớ thói quen liếm môi sẽ khiến tình trạng môi nẻ càng trở nên tồi tệ. Do đó, nên từ bỏ thói quen này.

Hãy chọn son môi nhiều dưỡng.

- Chọn son môi nhiều dưỡng hơn: Không sử dụng son môi bệt màu mà chọn loại son nhiều dưỡng môi. Hóa chất từ son môi sẽ khiến môi khô hơn, dễ nứt nẻ và bong tróc hơn. Mỗi ngày cần tẩy trang cho môi thật sạch, sau đó sử dụng kem dưỡng môi trước khi đi ngủ. Mỗi tuần cần tẩy da chết cho môi một lần. Trước khi tô son, cần sử dụng kem làm mềm môi, dưỡng ẩm cho môi. Có thể lặp lại son dưỡng môi nhiều lần mỗi ngày.

- Bổ sung vitamin: Ngoài việc uống đủ nước ấm từ 2-2,5l nước/ngày để cung cấp đử nước cho cơ thể cũng là cách hạn chế môi khô, có thể bổ sung nước và vitamin qua các loại nước ép trái cây như cam, cà rốt, cà chua, dưa chuột…

- Cuối cùng, dù mùa đông luôn là "ác mộng" với đôi môi, nhưng chỉ cần hiểu đúng cơ chế và chọn sản phẩm phù hợp, môi có thể phục hồi rất nhanh, mềm và lành lại trong vài ngày. Điều quan trọng nhất luôn là kiên trì: dưỡng đủ, khóa ẩm tốt và tránh những thói quen khiến môi khô thêm — đó mới là bí quyết phục hồi đúng chuẩn y khoa.



