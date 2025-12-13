Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Môi khô không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ

Thứ bảy, 09:02 13/12/2025 | Đẹp
Lê Thị Thanh Hà
Lê Thị Thanh Hà
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, không chỉ làn da mà cả đôi môi cũng chịu tác động mạnh nhất từ không khí khô, hanh và nhiệt độ hạ đột ngột. Tình trạng môi khô, nứt nẻ, bong tróc hay thậm chí nẻ sâu ở khoé miệng thường không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ.

Môi khô do thói quen sinh hoạt

Môi khô không chỉ đơn thuần là triệu chứng do thiếu ẩm, mà còn có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác. Khi bạn gặp phải tình trạng môi khô, hãy xem xét các yếu tố như thay đổi thời tiết, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Việc hiểu rõ nguyên nhân thật sự sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. Đừng để môi khô ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn!

Môi khô là vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải, đặc biệt trong thời tiết lạnh. Theo bác sĩ da liễu, lớp màng lipid tự nhiên của môi rất mỏng và không có tuyến dầu bảo vệ, khiến chúng dễ bị mất độ ẩm. Việc liếm môi để tạo ẩm chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn, vì nước bọt bốc hơi nhanh chóng. Hãy tìm hiểu cách bảo vệ và chăm sóc môi để ngăn ngừa tình trạng khô nứt.

Môi khô, nẻ miệng và cách xử lý chuẩn y khoa - Ảnh 1.

Khô môi là hiện tượng phổ biến khi gặp thời tiết lạnh.

Nẻ miệng không chỉ do thời tiết

Với khoé miệng, hiện tượng nẻ hai bên thường liên quan đến một dạng viêm gọi là Angular Cheilitis. Nguyên nhân không chỉ nằm ở thời tiết mà còn có thể đến từ việc chảy nước bọt khi ngủ, niềng răng, thiếu vitamin nhóm B, hoặc da quá khô khiến các vết nứt nhỏ bị nấm men và vi khuẩn tấn công. Đó là lý do dù bôi son dưỡng liên tục, các vết nẻ khoé miệng vẫn tái phát.

Môi khô, nẻ miệng và cách xử lý chuẩn y khoa - Ảnh 2.

Nẻ miệng sẽ khiến các vết nứt nhỏ bị nấm men và vi khuẩn tấn công.

Tạo lớp màng khoá ẩm cho môi 

Hướng xử lý chuẩn y khoa không dừng lại ở việc dưỡng ẩm đơn thuần. Với môi nứt nẻ, ưu tiên nhất là tạo lại lớp "màng khóa ẩm" bằng các chất béo đặc như petrolatum, lanolin hoặc shea butter. Những chất này không phải chỉ dưỡng mà còn hoạt động như một lớp băng mềm, ngăn hơi nước thoát ra ngoài và cho phép môi tự phục hồi. Nếu môi xuất hiện các vết nứt sâu gây rát, bác sĩ khuyến cáo tránh các son dưỡng có hương liệu, bạc hà hay camphor — những thành phần tưởng mát nhưng thực tế càng làm tổn thương nặng thêm.

Môi khô, nẻ miệng và cách xử lý chuẩn y khoa - Ảnh 3.

Hãy tạo lớp màng khoá ẩm cho môi bằng các sản phẩm chuyên trị khô môi.

Trong trường hợp nẻ khoé miệng, cách điều trị lại cần thêm yếu tố "kháng viêm – kháng khuẩn". Thông thường, bác sĩ sẽ hướng dẫn dùng xen kẽ giữa kem dưỡng phục hồi và một loại thuốc kháng nấm nhẹ như clotrimazole hoặc miconazole, vì đa số trường hợp có sự tham gia của nấm men Candida. Khi vùng khoé miệng đã khô ráo và bớt đau, việc duy trì một lớp petrolatum mỏng suốt ngày giúp khóa ẩm và ngăn tái phát.

Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng thế nào đến môi khô, nẻ miệng?

Điều ít ai để ý là thói quen sinh hoạt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi môi. Uống nước đều, hạn chế liếm môi, che chắn vật lý bằng khăn hoặc khẩu trang khi ra gió là những thói quen nhỏ nhưng giảm đáng kể mức độ mất nước qua bề mặt môi. Với những người dùng son kem lì hằng ngày, bác sĩ cũng khuyên chuyển sang công thức nhẹ, có độ ẩm hoặc giảm tần suất trong những ngày lạnh đậm, để môi không phải chịu lớp màng khô kéo dài.

Môi khô, nẻ miệng và cách xử lý chuẩn y khoa - Ảnh 4.

Uống nhiều nước cũng là cách hiệu quả để tránh môi khô.

5 cách đơn giản trị môi khô, nẻ miệng

Để tránh cho môi bị khô nẻ, cách tốt nhất là tránh cho môi tiếp xúc với nguyên nhân gây khô môi. Đối với môi khô nẻ do thời tiết hanh khô, chúng ta cần chú ý đến các điều kiện:

- Tạo độ ẩm: Nên sử dụng máy tạo ẩm không khí nếu trong phòng đang quá hanh khô. Trong phòng nên để nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh nhưng cũng không quá ấm so với nhiệt độ bên ngoài. Khi ra ngoài đường cần đeo khẩu trang để môi tránh tiếp xúc trực tiếp với thời tiết hanh khô, khói bụi…

- Không liếm môi: Khi thấy môi khô và hành động liếm môi thường là vô thức, nhưng lại cần có ý thức ghi nhớ thói quen liếm môi sẽ khiến tình trạng môi nẻ càng trở nên tồi tệ. Do đó, nên từ bỏ thói quen này.

Môi khô, nẻ miệng và cách xử lý chuẩn y khoa - Ảnh 5.

Hãy chọn son môi nhiều dưỡng.

- Chọn son môi nhiều dưỡng hơn: Không sử dụng son môi bệt màu mà chọn loại son nhiều dưỡng môi. Hóa chất từ son môi sẽ khiến môi khô hơn, dễ nứt nẻ và bong tróc hơn. Mỗi ngày cần tẩy trang cho môi thật sạch, sau đó sử dụng kem dưỡng môi trước khi đi ngủ. Mỗi tuần cần tẩy da chết cho môi một lần. Trước khi tô son, cần sử dụng kem làm mềm môi, dưỡng ẩm cho môi. Có thể lặp lại son dưỡng môi nhiều lần mỗi ngày.

- Bổ sung vitamin: Ngoài việc uống đủ nước ấm từ 2-2,5l nước/ngày để cung cấp đử nước cho cơ thể cũng là cách hạn chế môi khô, có thể bổ sung nước và vitamin qua các loại nước ép trái cây như cam, cà rốt, cà chua, dưa chuột…

- Cuối cùng, dù mùa đông luôn là "ác mộng" với đôi môi, nhưng chỉ cần hiểu đúng cơ chế và chọn sản phẩm phù hợp, môi có thể phục hồi rất nhanh, mềm và lành lại trong vài ngày. Điều quan trọng nhất luôn là kiên trì: dưỡng đủ, khóa ẩm tốt và tránh những thói quen khiến môi khô thêm — đó mới là bí quyết phục hồi đúng chuẩn y khoa.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tập yoga cho mặt - biện pháp thải độc tự nhiên không phải ai cũng biết

Tập yoga cho mặt - biện pháp thải độc tự nhiên không phải ai cũng biết

Đẹp - 3 giờ trước

Bên cạnh các bước chăm sóc da thông thường như rửa mặt, tẩy da chết hay dưỡng ẩm, một xu hướng mới đang được nhiều chuyên gia da liễu và người yêu làm đẹp nhắc đến là yoga cho mặt.

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân sinh con ở tuổi ngoài 40 nhưng nhờ có nền tảng sức khỏe tốt cùng sự chăm sóc từ người chồng tâm lý, hiện tại, cô đang dần lấy lại vóc dáng.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.

Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong tróc

Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong tróc

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Mùa đông với không khí hanh khô khiến làn da của bạn dễ bị nứt nẻ, bong tróc, đặc biệt là vùng da tay. Để bảo vệ và dưỡng da tay mùa đông một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.

Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Giảm cân - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.

Muốn eo thon dáng gọn: Nên tập bật cóc hay chạy bộ?

Muốn eo thon dáng gọn: Nên tập bật cóc hay chạy bộ?

Giảm cân - 3 ngày trước

Nhảy bật cóc và chạy bộ là hai hình thức vận động kinh điển. Cả hai đều đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại mang đến những lợi ích và hạn chế rất khác biệt. Vậy đâu là lựa chọn tối ưu cho mục tiêu của bạn?

Hòa Minzy hé lộ bí quyết da đẹp: Không thể thiếu nước dưỡng trắng

Hòa Minzy hé lộ bí quyết da đẹp: Không thể thiếu nước dưỡng trắng

Chăm sóc da - 3 ngày trước

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát giàu cảm xúc, Hòa Minzy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da căng bóng, trắng khỏe dù lịch trình bận rộn.

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở' nào, Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở' nào, Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn

Giảm cân - 3 ngày trước

GĐXH - Trong show thời trang của NTK Đỗ Long mới đây, Võ Hoàng Yến đã khoe body đẹp như chưa hề có "cuộc sinh nở" nào.

Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt

Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt

Thời trang - 4 ngày trước

Dù xu hướng thời trang công sở có thay đổi như thế nào, có những món đồ sẽ luôn giữ vững vị trí của mình trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách thanh lịch và chuyên nghiệp.

Xem nhiều

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Thời trang

GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Chăm sóc da
Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang
Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Đẹp
Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

Nhan sắc nữ diễn viên vừa xuất hiện đã 'gây bão' tranh cãi trong phim 'Cách em 1 milimet'

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top