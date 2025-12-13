Môi khô không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, không chỉ làn da mà cả đôi môi cũng chịu tác động mạnh nhất từ không khí khô, hanh và nhiệt độ hạ đột ngột. Tình trạng môi khô, nứt nẻ, bong tróc hay thậm chí nẻ sâu ở khoé miệng thường không đơn thuần xuất phát từ thiếu ẩm như nhiều người vẫn nghĩ.
Môi khô do thói quen sinh hoạt
Môi khô không chỉ đơn thuần là triệu chứng do thiếu ẩm, mà còn có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác. Khi bạn gặp phải tình trạng môi khô, hãy xem xét các yếu tố như thay đổi thời tiết, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Việc hiểu rõ nguyên nhân thật sự sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. Đừng để môi khô ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn!
Môi khô là vấn đề phổ biến mà nhiều người gặp phải, đặc biệt trong thời tiết lạnh. Theo bác sĩ da liễu, lớp màng lipid tự nhiên của môi rất mỏng và không có tuyến dầu bảo vệ, khiến chúng dễ bị mất độ ẩm. Việc liếm môi để tạo ẩm chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn, vì nước bọt bốc hơi nhanh chóng. Hãy tìm hiểu cách bảo vệ và chăm sóc môi để ngăn ngừa tình trạng khô nứt.
Nẻ miệng không chỉ do thời tiết
Với khoé miệng, hiện tượng nẻ hai bên thường liên quan đến một dạng viêm gọi là Angular Cheilitis. Nguyên nhân không chỉ nằm ở thời tiết mà còn có thể đến từ việc chảy nước bọt khi ngủ, niềng răng, thiếu vitamin nhóm B, hoặc da quá khô khiến các vết nứt nhỏ bị nấm men và vi khuẩn tấn công. Đó là lý do dù bôi son dưỡng liên tục, các vết nẻ khoé miệng vẫn tái phát.
Tạo lớp màng khoá ẩm cho môi
Hướng xử lý chuẩn y khoa không dừng lại ở việc dưỡng ẩm đơn thuần. Với môi nứt nẻ, ưu tiên nhất là tạo lại lớp "màng khóa ẩm" bằng các chất béo đặc như petrolatum, lanolin hoặc shea butter. Những chất này không phải chỉ dưỡng mà còn hoạt động như một lớp băng mềm, ngăn hơi nước thoát ra ngoài và cho phép môi tự phục hồi. Nếu môi xuất hiện các vết nứt sâu gây rát, bác sĩ khuyến cáo tránh các son dưỡng có hương liệu, bạc hà hay camphor — những thành phần tưởng mát nhưng thực tế càng làm tổn thương nặng thêm.
Trong trường hợp nẻ khoé miệng, cách điều trị lại cần thêm yếu tố "kháng viêm – kháng khuẩn". Thông thường, bác sĩ sẽ hướng dẫn dùng xen kẽ giữa kem dưỡng phục hồi và một loại thuốc kháng nấm nhẹ như clotrimazole hoặc miconazole, vì đa số trường hợp có sự tham gia của nấm men Candida. Khi vùng khoé miệng đã khô ráo và bớt đau, việc duy trì một lớp petrolatum mỏng suốt ngày giúp khóa ẩm và ngăn tái phát.
Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng thế nào đến môi khô, nẻ miệng?
Điều ít ai để ý là thói quen sinh hoạt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi môi. Uống nước đều, hạn chế liếm môi, che chắn vật lý bằng khăn hoặc khẩu trang khi ra gió là những thói quen nhỏ nhưng giảm đáng kể mức độ mất nước qua bề mặt môi. Với những người dùng son kem lì hằng ngày, bác sĩ cũng khuyên chuyển sang công thức nhẹ, có độ ẩm hoặc giảm tần suất trong những ngày lạnh đậm, để môi không phải chịu lớp màng khô kéo dài.
5 cách đơn giản trị môi khô, nẻ miệng
Để tránh cho môi bị khô nẻ, cách tốt nhất là tránh cho môi tiếp xúc với nguyên nhân gây khô môi. Đối với môi khô nẻ do thời tiết hanh khô, chúng ta cần chú ý đến các điều kiện:
- Tạo độ ẩm: Nên sử dụng máy tạo ẩm không khí nếu trong phòng đang quá hanh khô. Trong phòng nên để nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh nhưng cũng không quá ấm so với nhiệt độ bên ngoài. Khi ra ngoài đường cần đeo khẩu trang để môi tránh tiếp xúc trực tiếp với thời tiết hanh khô, khói bụi…
- Không liếm môi: Khi thấy môi khô và hành động liếm môi thường là vô thức, nhưng lại cần có ý thức ghi nhớ thói quen liếm môi sẽ khiến tình trạng môi nẻ càng trở nên tồi tệ. Do đó, nên từ bỏ thói quen này.
- Chọn son môi nhiều dưỡng hơn: Không sử dụng son môi bệt màu mà chọn loại son nhiều dưỡng môi. Hóa chất từ son môi sẽ khiến môi khô hơn, dễ nứt nẻ và bong tróc hơn. Mỗi ngày cần tẩy trang cho môi thật sạch, sau đó sử dụng kem dưỡng môi trước khi đi ngủ. Mỗi tuần cần tẩy da chết cho môi một lần. Trước khi tô son, cần sử dụng kem làm mềm môi, dưỡng ẩm cho môi. Có thể lặp lại son dưỡng môi nhiều lần mỗi ngày.
- Bổ sung vitamin: Ngoài việc uống đủ nước ấm từ 2-2,5l nước/ngày để cung cấp đử nước cho cơ thể cũng là cách hạn chế môi khô, có thể bổ sung nước và vitamin qua các loại nước ép trái cây như cam, cà rốt, cà chua, dưa chuột…
- Cuối cùng, dù mùa đông luôn là "ác mộng" với đôi môi, nhưng chỉ cần hiểu đúng cơ chế và chọn sản phẩm phù hợp, môi có thể phục hồi rất nhanh, mềm và lành lại trong vài ngày. Điều quan trọng nhất luôn là kiên trì: dưỡng đủ, khóa ẩm tốt và tránh những thói quen khiến môi khô thêm — đó mới là bí quyết phục hồi đúng chuẩn y khoa.
Tập yoga cho mặt - biện pháp thải độc tự nhiên không phải ai cũng biếtĐẹp - 3 giờ trước
Bên cạnh các bước chăm sóc da thông thường như rửa mặt, tẩy da chết hay dưỡng ẩm, một xu hướng mới đang được nhiều chuyên gia da liễu và người yêu làm đẹp nhắc đến là yoga cho mặt.
Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?Chăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân sinh con ở tuổi ngoài 40 nhưng nhờ có nền tảng sức khỏe tốt cùng sự chăm sóc từ người chồng tâm lý, hiện tại, cô đang dần lấy lại vóc dáng.
Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bayThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.
Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong trócĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Mùa đông với không khí hanh khô khiến làn da của bạn dễ bị nứt nẻ, bong tróc, đặc biệt là vùng da tay. Để bảo vệ và dưỡng da tay mùa đông một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.
Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gáiGiảm cân - 2 ngày trước
GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.
Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình DươngThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.
Muốn eo thon dáng gọn: Nên tập bật cóc hay chạy bộ?Giảm cân - 3 ngày trước
Nhảy bật cóc và chạy bộ là hai hình thức vận động kinh điển. Cả hai đều đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại mang đến những lợi ích và hạn chế rất khác biệt. Vậy đâu là lựa chọn tối ưu cho mục tiêu của bạn?
Hòa Minzy hé lộ bí quyết da đẹp: Không thể thiếu nước dưỡng trắngChăm sóc da - 3 ngày trước
Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát giàu cảm xúc, Hòa Minzy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da căng bóng, trắng khỏe dù lịch trình bận rộn.
Như chưa hề có 'cuộc sinh nở' nào, Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịnGiảm cân - 3 ngày trước
GĐXH - Trong show thời trang của NTK Đỗ Long mới đây, Võ Hoàng Yến đã khoe body đẹp như chưa hề có "cuộc sinh nở" nào.
Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốtThời trang - 4 ngày trước
Dù xu hướng thời trang công sở có thay đổi như thế nào, có những món đồ sẽ luôn giữ vững vị trí của mình trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách thanh lịch và chuyên nghiệp.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'Thời trang
GĐXH - Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ là một bữa tiệc mà còn là nơi hội tụ của nhiều người nổi tiếng. Vì thế, ngoài việc diện những trang phục sang trọng, họ còn xách những chiếc túi hàng hiệu có giá trị 'khủng'.