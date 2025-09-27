Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 27/9, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 27-29 độ. Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng Nam Phú Thọ sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa dông rải rác trước khi bước vào đợt mưa lớn diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 25-28 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ. Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ. Có mây, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.