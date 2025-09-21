Thời tiết hôm nay (21/9): Miền Bắc nắng to, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Đêm nay, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay vẫn nắng đến 34 độ

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn >70mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp.

Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối; Riêng thời tiết Hà Nội ngày hôm nay vẫn nắng đến 34 độ, giảm 1 độ so với ngày hôm qua; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 22-23/9, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.