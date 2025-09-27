Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi đi vào Biển Đông bão số 10 Bualoi sẽ mạnh lên cấp 13 đi vào đất liền Bắc miền Trung. Các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung sẽ có mưa rất to, tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.
Tin bão mới nhất – cơn bão số 10 Bualoi
Theo tin bão mới nhất, sau khi đi vào Biển Đông dự báo trong 2 ngày tới bão số 10 có thể mạnh lên cấp 13. Vì đi trên mặt biển âm và thoáng rộng bão số 10 sẽ tích tụ năng lượng và mạnh thêm.
Khi đi qua đặc khu Hoàng Sa tiến gần đến đất liền Bắc miền Trung là thời điểm cơn bão mạnh nhất. Dự báo cường độ bão có thể mạnh lên cấp 13, giật tới cấp 16. Với hướng di chuyển là Tây Tây Bắc và tốc độ nhanh hiếm gặp trung bình từ 30-35km/h.
Hoàn lưu bão gây đa thiên tai cả mưa lớn, gió mạnh trên một phạm vi lớn với đất liền của miền Bắc và Bắc miền Trung khoảng từ ngày 28/9.
Dự báo từ chiều tối nay vùng gió mạnh và sóng cao sẽ theo đường đi của bão mở rộng đến vùng biển từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi.
Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi
Theo bản tin dự báo thời tiết, khu vực phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào đến Huế tiếp tục có mưa dông. Có nơi mưa rất to trên 120mm, nguy cơ cao gây ra ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị; sạt lở đất, lũ quét ở triền đồi núi.
Từ ngày 28–30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 100–300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa phổ biến 200–400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
Cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 27-28/9
- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Thời tiết khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng ngày 28/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/9 đến ngày 6/10
- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 28-30/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Từ đêm 28-29/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Thời tiết các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chiều 26/9, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chỉ đạo Hội nghị.
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ rất nhanh (trung bình 30km/h). Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rất lớn.
GĐXH - Nhận tin báo người đàn ông mang bình gas vào phòng ngủ khóa trái cửa, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An triển khai phương án giải cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Dự báo nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hoàn lưu bão số 9 Ragasa sẽ gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến sáng 27/9. Trong khi trên Biển Đông tiếp tục đón cơn bão số 10 Bualoi.
GĐXH - Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai đang được Hà Nội triển khai, người dân cần nhanh chóng chuẩn bị 3 loại giấy tờ quan trọng để phối hợp, tránh rắc rối khi thực hiện thủ tục; Về vụ việc 1 phụ nữ bại liệt ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh bị đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại nên đau buồn rồi treo cổ tự tử, mẹ của nạn nhân khẳng định thông tin thất thiệt.
GĐXH - Bão số 9 đã suy yếu thành vùng áp thấp. Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10, khu vực từ Huế trở ra Bắc Bộ có khả năng bị ảnh hưởng.
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trưa chiều nay bão Ragasa đổ bộ vào phía Bắc Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9. Dự báo khu vực Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng đáng kể từ cơn bão này.
GĐXH - Do ảnh hưởng của bão Ragasa, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm; mạng xã hội xôn xao kế hoạch vinh danh hội cha mẹ học sinh kim cương - vàng - bạc - đồng năm học 2025 - 2026 tùy theo mức tiền ủng hộ.
Ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì bất ngờ tông vào nhiều ô tô, xe máy đi cùng chiều.
