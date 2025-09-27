Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Tin bão mới nhất – cơn bão số 10 Bualoi

Theo tin bão mới nhất, sau khi đi vào Biển Đông dự báo trong 2 ngày tới bão số 10 có thể mạnh lên cấp 13. Vì đi trên mặt biển âm và thoáng rộng bão số 10 sẽ tích tụ năng lượng và mạnh thêm.

Khi đi qua đặc khu Hoàng Sa tiến gần đến đất liền Bắc miền Trung là thời điểm cơn bão mạnh nhất. Dự báo cường độ bão có thể mạnh lên cấp 13, giật tới cấp 16. Với hướng di chuyển là Tây Tây Bắc và tốc độ nhanh hiếm gặp trung bình từ 30-35km/h.

Hoàn lưu bão gây đa thiên tai cả mưa lớn, gió mạnh trên một phạm vi lớn với đất liền của miền Bắc và Bắc miền Trung khoảng từ ngày 28/9.

Dự báo từ chiều tối nay vùng gió mạnh và sóng cao sẽ theo đường đi của bão mở rộng đến vùng biển từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão số 10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Theo bản tin dự báo thời tiết, khu vực phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào đến Huế tiếp tục có mưa dông. Có nơi mưa rất to trên 120mm, nguy cơ cao gây ra ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị; sạt lở đất, lũ quét ở triền đồi núi.

Từ ngày 28–30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 100–300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa phổ biến 200–400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 27-28/9

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Thời tiết khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng ngày 28/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Thời tiết các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 28/9 đến ngày 6/10

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 28-30/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Từ đêm 28-29/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Thời tiết các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.