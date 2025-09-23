Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm

Thứ ba, 11:14 23/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, siêu bão Ragasa gây gió giật rất mạnh vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Trên đất liền có mưa rất to trên 400mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tin bão mới nhất

Theo bản tin bão mới nhất, hồi 07 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm - Ảnh 1.

Theo dự báo, khi vào đất liền Việt Nam bão Ragasa gây thời tiết cực đoan, dông lốc nguy hiểm. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến siêu bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm - Ảnh 2.

Dự báo tác động của bão

- Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

- Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nếu vẫn duy trì gió mạnh cấp 17 hoặc cấp 16-17 thì Ragasa sẽ vượt qua bão Yagi năm 2024 (mạnh nhất cấp 16) để trở thành cơn bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua trên Biển Đông.

Bão Ragasa sẽ nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông. Đây cũng sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay (23/9), ở khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/9 đến 07 giờ ngày 23/9 có nơi trên 100mm như:

- Nậm Hàng (Lai Châu) 122.2mm.

- Trung Chải (Lào Cai) 134.6mm.

- Hiền Chung (Thanh Hóa) 127.2mm.

- Thôn 9-Ia Tơi (Quảng Ngãi) 110.2mm.

- Krông Na (Đắk Lắk) 110.8mm,…

Dự báo mưa lớn trong 24–48 giờ tới:

Khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: ngày và đêm 23/9 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: ngày và đêm 23/9 có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực Nam Bộ: chiều và tối 23/9 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Do ảnh hưởng bão Ragasa, từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100–250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cảnh báo cường suất mưa lớn: >100mm/3h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?

Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?

Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?

Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão Ragasa

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão Ragasa

Tin sáng 22/9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa; Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang

Tin sáng 22/9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa; Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa

Cùng chuyên mục

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.

Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?

Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của bão Ragasa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to.

Ninh Bình: Chất thải rắn đổ tràn lan ven đường ở Ý Yên

Ninh Bình: Chất thải rắn đổ tràn lan ven đường ở Ý Yên

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Chất thải rắn, rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan ven đường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân đó là những gì đang diễn ra ngay cạnh một cụm công nghiệp nhỏ ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.

Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?

Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo, rạng sáng 25/9 bão Ragasa sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong ngày 25/9 bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Tin mới nhất vụ bé gái 18 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An

Tin mới nhất vụ bé gái 18 tháng tuổi mất tích bí ẩn ở Nghệ An

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lãnh đạo xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, thi thể cháu T.Q.A (18 tháng tuổi) mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đuối nước cách nhà khoảng 300m.

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão Ragasa

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão Ragasa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, sau khi vào Biển Đông với cấp độ siêu bão, bão Ragasa hướng vào Vịnh Bắc Bộ. Trên đất liền bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tin sáng 22/9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa; Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang

Tin sáng 22/9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa; Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không chủ quan trước cơn bão Ragasa; Cục CSGT kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tiếp tục phân làn, phân luồng phương tiện trên 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa

Xã hội - 1 ngày trước

Ragasa là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão Rasaga

Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão Rasaga

Xã hội - 2 ngày trước

Trưa nay, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Xã hội - 2 ngày trước

Theo luật sư, hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là lời cảnh tỉnh giới trẻ về hệ quả nặng nề từ một phút nóng giận, có thể hủy hoại cả tương lai.

Xem nhiều

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

Thời sự

GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão Ragasa

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão Ragasa

Thời sự
Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?

Khu vực nào của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do bão Ragasa?

Thời sự
Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?

Tin bão mới nhất: Khi nào siêu bão Ragasa đổ bộ đất liền Việt Nam?

Thời sự
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top