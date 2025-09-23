Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểm

Tin bão mới nhất

Theo bản tin bão mới nhất, hồi 07 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Theo dự báo, khi vào đất liền Việt Nam bão Ragasa gây thời tiết cực đoan, dông lốc nguy hiểm. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến siêu bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Dự báo tác động của bão

- Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

- Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nếu vẫn duy trì gió mạnh cấp 17 hoặc cấp 16-17 thì Ragasa sẽ vượt qua bão Yagi năm 2024 (mạnh nhất cấp 16) để trở thành cơn bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua trên Biển Đông.

Bão Ragasa sẽ nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông. Đây cũng sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Bão Ragasa gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay (23/9), ở khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/9 đến 07 giờ ngày 23/9 có nơi trên 100mm như:

- Nậm Hàng (Lai Châu) 122.2mm.

- Trung Chải (Lào Cai) 134.6mm.

- Hiền Chung (Thanh Hóa) 127.2mm.

- Thôn 9-Ia Tơi (Quảng Ngãi) 110.2mm.

- Krông Na (Đắk Lắk) 110.8mm,…

Dự báo mưa lớn trong 24–48 giờ tới:

Khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: ngày và đêm 23/9 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: ngày và đêm 23/9 có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực Nam Bộ: chiều và tối 23/9 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Do ảnh hưởng bão Ragasa, từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100–250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cảnh báo cường suất mưa lớn: >100mm/3h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.