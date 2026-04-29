Bạc có trừ tà được không và tác dụng kỳ diệu của bạc trong đời sống

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bạc là gì?

Bạc là nguyên tố hóa học, là một kim loại màu trắng, mềm, có tính dẫn điện và có độ dẫn nhiệt cao nhất.

Kim loại bạc xuất hiện trong tự nhiên ở dạng nguyên chất. Hầu hết bạc được sản xuất là một sản phẩm phụ của điều chế đồng, vàng, chì, và kẽm.

Bạc là kim loại quý hiếm có giá trị lâu bền. Từ xa xưa, bạc được sử dụng làm đồng tiền xu, đồ trang sức, chén đũa và các đồ dùng trong gia đình giàu có.

Bạc được dùng trong công nghiệp làm chất dẫn, chất tiếp xúc trong gương, trong điện phân của các phản ứng hóa học.

Công dụng của bạc trong đời sống hàng ngày

Bạc được chế tác thành trang sức, nữ trang. Bạc là một kim loại quý với các muối halogen. Đặc biệt bạc Nitrat được sử dụng rộng rãi trong nhiếp ảnh. Bạc dùng để chế tạo các sản phẩm như gương, đồ điện và điện tử.

Bạc được sử dụng để đúc tiền xu. Bạc tính mềm, dễ uốn, không độc, màu sáng. Do đó, nhiều người thích sử dụng bạc để làm răng giả, hoặc bọc răng bằng bạc.

Các chế phẩm công nghiệp như chất xúc tác. Bạc là chất kết dính, tạo mưa nhân tạo, chất nổ, làm pin, đạn, khử trùng nước…

Tác dụng của bạc đối với sức khỏe

Ông cha đã có sự tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng bạc trong thời gian dài. Cho thấy, bạc có tác dụng đối với sức khỏe.

Dùng bạc để kiểm tra độc tố trong thực phẩm, thức ăn. Khoa học ngày nay cũng chứng minh rằng, bạc có khả năng khử độc.

Trong phong thủy, bạc ngũ hành thuộc Kim. Bảo vật của đất trời. Đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ. Có ý nghĩa sức khỏe, trường thọ và an lạc.

Ion bạc có khả năng đẩy lùi virus, vi khuẩn. Để tránh gió độc, người ta hay sử dụng dây chuyền bạc.

Bạc giúp cân bằng các yếu tố trong cơ thể. Giúp các mạch máu đàn hồi. Hỗ trợ việc phục hồi da, thúc đẩy quá trình hình thành xương. Giúp nhanh liền sẹo. Theo một số nghiên cứu của Mỹ, bạc còn giúp làm giảm các triệu chứng viêm khớp ở người già.

Bạc có tác dụng trừ tà?

Tà ma ngạ quỷ là những điều mang yếu tố tâm linh. Khoa học chưa chứng minh được có hay không. Nhưng theo phong tục, quan niệm của người Việt Nam "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành".

Do vậy, việc sử dụng đồ vật có tính kỵ tà, hóa sát để mang theo bên mình hay đặt tại nhà ở giúp chủ sở hữu cảm thấy an tâm, không còn lo lắng bất an hay mất ngủ nữa.

Theo phong thủy, mang vòng đeo tay bạc, nhẫn bạc hay dây chuyền bạc như lá bùa hộ mệnh. Vì có tính kỵ tà nên bạc giúp đẩy lùi khí xấu, âm khí bám theo.

Bạc giúp hóa giải vận xui

Khi bạn phải đi thăm viếng, vào bệnh viện hay đi đêm, tốt nhất hãy mang bên mình 1 vật bằng bạc, để gặp dữ hóa lành.

Đem lại may mắn, tiền bạc

Bạc sau khi được chế tác thành vật phẩm phong thủy sẽ giúp người sử dụng có được may mắn. Những người kinh doanh buôn bán sẽ được may mắn, thuận lợi. Vật phẩm phong thủy bạc sẽ giúp kích hoạt vận khí, giúp tài lộc hanh thông, tăng thu nhập.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

