Bắc Giang: Hai đối tượng cướp giật và lừa đảo bị bắt

1 giờ trước

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định truy nã hai đối tượng Đặng Thanh Điền (SN 1990) và Đặng Thanh Tùng (SN 1988; hai anh em ruột, quê huyện An Phú, An Giang) về tội “giết người”.