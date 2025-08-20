Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke

Ngày 20/8, Công an xã Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã kịp thời ngăn chặn và đưa cháu H.Y.H. (SN 2011, trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) trở về với gia đình sau khi em bị một số đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ, rủ rê bỏ nhà đi.

Trước đó, rạng sáng 18/8, anh Hờ Nhìa T. bố ruột của cháu H. phát hiện con gái vắng nhà và mất liên lạc. Lo sợ con bị kẻ xấu lôi kéo, anh T. đã đến trụ sở Công an xã Nậm Cắn trình báo sự việc.

Công an xã Nậm Cắn bàn giao cháu H. về với gia đình. Ảnh: Phạm Thủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nậm Cắn triển khai các biện pháp xác minh, rà soát và thu thập thông tin để tìm kiếm tung tích.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác đã kịp thời tiếp cận và đón cháu H. khi em đang trên đường đến một cơ sở karaoke tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trong đêm, lực lượng công an phối hợp cùng gia đình đã đưa cháu trở về nhà an toàn.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ với lời hứa về công việc "nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng" tại một quán karaoke. Tin tưởng vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi theo địa điểm hẹn.

Hiện em H. đã được gia đình đón về chăm sóc. Công an xã Nậm Cắn cũng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ, xác minh các đối tượng đã dụ dỗ em qua mạng xã hội.

Cảm kích trước sự tận tâm và trách nhiệm của Công an xã Nậm Cắn, gia đình em H. đã gửi thư bày tỏ lòng biết ơn. Trong thư, anh T. bố của em H. chia sẻ: "Nhờ sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần ‘vì Nhân dân phục vụ’, các đồng chí Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng, kịp thời xác minh và tìm kiếm, chỉ trong thời gian ngắn đã đưa con tôi trở về an toàn. Gia đình tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Công an xã Nậm Cắn đã tận tình giúp đỡ…".

Từ vụ việc này, Công an xã Nậm Cắn cũng khuyến cáo các phụ huynh cần quan tâm, quản lý và theo dõi con em khi sử dụng mạng xã hội, tránh để các em bị lôi kéo hoặc dụ dỗ vào những môi trường tiềm ẩn nguy hiểm.