Bắc Kạn: Mức hỗ trợ hằng tháng cho hơn 1.500 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Bắc Kạn

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn, đối với thôn có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 200 hộ gia đình trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc trường hợp nêu trên, thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có phạm vi hoạt động tại một số thôn, tổ dân phố (tối thiểu 3 thôn, tổ dân phố; tối đa 6 thôn, tổ dân phố).

Tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có phạm vi hoạt động tại 1 thôn, tổ dân phố gồm: 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó, 1 Tổ viên.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có phạm vi hoạt động tại một số thôn, tổ dân phố gồm: 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và Tổ viên. Số lượng thành viên không quá tổng số thôn, tổ dân phố; đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố có 1 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có phạm vi hoạt động tại một số thôn, tổ dân phố có số lượng Công an viên, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hiện có nhiều hơn số lượng thôn, tổ dân phố thì tiếp tục được bố trí vào Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đó.

Tỉnh Bắc Kạn thành lập 385 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổng hơn 1.500 thành viên

Theo đó, toàn tỉnh Bắc Kạn thành lập 385 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổng số hơn 1.500 thành viên. Trong đó, huyện Bạch Thông có 41 Tổ, Chợ Đồn 64 Tổ, Na Rì 61 Tổ…

Đây là lực lượng ở gần dân, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở nhất và có mối quan hệ tốt với quần chúng nhân dân.

Tỉnh Bắc Kạn thành lập 385 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổng hơn 1.500 thành viên. Ảnh minh họa

Lực lượng này đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, là "cánh tay nối dài" của Công an cấp xã trong đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Mức hỗ trợ hằng tháng

Theo đó, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế) như sau:

Tổ trưởng hưởng 1.250.000 đồng/người/tháng.

Tổ phó hưởng 1.100.000 đồng/người/tháng.

Tổ viên hưởng 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp những người đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khi kiêm nhiệm thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (bao gồm cả Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên) thì được hưởng 60% mức hỗ trợ quy định nêu trên.

Mức hỗ trợ tiền tuất, mai táng phí

Hỗ trợ cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ như sau:

Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện như quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết này.

Trường hợp tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất 5.000.000 đồng; người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí 15.000.000 đồng.

Các chế độ, chính sách khác

Bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm việc từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động: Tối đa 80.000 đồng/người/ngày và không quá 1.500.000 đồng/người/năm.

Hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ: Hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh như mức hưởng bảo hiểm y tế cho đối tượng này khi tham gia bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ngoài ra, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bảo đảm điều kiện hoạt động.