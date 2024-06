Bắc Kạn: Sẵn sàng lễ ra mắt Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở

Sáng 30/6, tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, tổ chức chương trình tổng duyệt lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (ANTT).

Theo Công an tỉnh Bắc Kạn, cùng với các địa phương trên cả nước, 8h ngày 1/7 tỉnh Bắc Kạn đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 8 huyện, TP. Tại TP Bắc Kạn là đơn vị được lựa chọn tổ chức lễ ra mắt điểm có sự tham gia của đại biểu tỉnh.

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này công tác huấn luyện được tổ chức thực hiện bài bản dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh. Công tác kiểm tra, hướng dẫn được Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện thường xuyên, trang phục, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị đã được cấp phát cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Các đại biểu tham gia chương trình tổng duyệt trước giờ G.

Để lễ ra mắt diễn ra trang trọng, an toàn 44 Tổ, 157 thành viên Tổ bảo vệ ANTT TP Bắc Kạn với 13 khối tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng, diễn tập thực binh 3 tình huống theo kịch bản mẫu đã được tổng duyệt.

Theo Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những cố gắng nỗ lực, tinh thần, trách nhiệm của các khối tham gia lễ ra mắt. Hy vọng khi lực lượng này chính thức đi vào hoạt động sẽ trở thành cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an cơ sở trong Đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 20/6/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sau đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định số 08/2024/QĐ-UBND về số lượng tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa chế độ chính sách cho lực lượng này, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn thành lập 385 Tổ bảo vệ ANTT, 1.508 thành viên. Bao gồm: Huyện Bạch Thông 41 tổ, 160 thành viên; huyện Chợ Đồn 64 tổ, 276 thành viên; huyện Ngân Sơn 39 tổ, 157 thành viên; huyện Pác Nặm 34 tổ, 123 thành viên; huyện Chợ Mới 41 tổ, 179 thành viên; huyện Ba Bể 61 tổ, 203 thành viên; huyện Na Rì 61 tổ, 235 thành viên; TP Bắc Kạn 44 tổ, 157 thành viên. Mức hỗ trợ hằng tháng từ 1 triệu đến 1.250.000 đồng.

Tỉnh Bắc Kạn thành lập 385 Tổ bảo vệ ANTT, 1.508 thành viên.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động; hỗ trợ Công an cấp xã hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông khi được huy động.

Khi thực hiện nhiệm vụ quy định tại các nội dung nêu trên mà phát hiện vụ việc liên quan đến ANTT, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ hoặc theo hướng dẫn của Công an cấp xã, lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, bảo vệ ANTT.

