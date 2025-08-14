Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều 15/8, miền Bắc và nhiều khu vực cả nước có mưa nhiều. Cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, từ chiều 15/8, miền Bắc và nhiều khu vực cả nước có mưa nhiều lên do ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động.
Đêm qua vùng có mưa dông mạnh là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh là nơi có mưa to lên đến 100mm. Nguy cơ gây ra sạt lở đất trên sườn đồi núi và lũ quét trên các sông suối nhỏ.
Chiều và tối nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ lại có mưa dông. Cảnh báo có nơi mưa to trên 100mm có thể gây ra ngập úng vùng trũng thấp; sạt lở đất ở Cao nguyên Trung Bộ.
Nguyên nhân gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh ở khu vực này. Từ ngày 15/8 xuất hiện thêm vùng hội tụ gió trên cao ở khu vực Bắc Bộ và dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Trung Bộ.
Cả 3 hình thế này tạo điều kiện cho mưa xuất hiện nhiều hơn trên cả nước. Cảnh báo có nơi mưa to đến rất to. Chưa kể trên dải hội tụ nhiệt đới còn xuất hiện thêm vùng áp thấp với xác suất 60-70% mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khiến cho mưa gió trên biển mạnh lên.
Nhiệt độ trưa nay ở Bắc Bộ và dọc ven biển Trung Bộ vẫn khá cao phổ biến trong khoảng từ 33-35 độ. Thời tiết khá oi nóng vì có khoảng hửng nắng, độ ẩm cao trên 60%.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ ngày 14/8 đến ngày 15/8:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm); từ chiều tối 15/8 khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai:
+ Ngày 14/8: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng.
+ Đêm 14 và ngày 15/8: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ chiều tối 15/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ chiều ngày 15/8 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 15/8 đến ngày 23/8:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng từ đêm 15-18/8 khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Từ đêm 15-17/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 18/8 mưa giảm dần.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ đêm 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ đêm 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
