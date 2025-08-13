Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?

Hà Nội bắt đầu di dời một số trụ sở cơ quan để mở rộng không gian Hồ Gươm

Trụ sở Điện lực Hoàn Kiếm (số 69C phố Đinh Tiên Hoàng) nằm trong danh sách di dời. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Theo VietnamNet, sáng 12/8, nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm đã thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm.

Tại trụ sở Hội Người mù Hà Nội và Trung tâm Hội nghị thành phố (thuộc Văn phòng UBND TP), cán bộ, công chức đang thu dọn đồ đạc để di dời.

Ở trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, biển thông báo chuyển trụ sở đã được dán từ đầu tháng 8/2025. Đơn vị này đã chuyển về phố Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai) và đang hoàn tất việc thu dọn để sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Phía Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng bắt đầu di dời một số bộ phận về tạm tại khu liên cơ Võ Chí Công, song các bộ phận liên quan đến điều hành lưới điện sẽ ở lại đến cuối cùng để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục.

Các hộ kinh doanh trong diện di dời cho biết đã nhận phiếu khảo sát, lấy ý kiến nhưng chưa có lịch di dời cụ thể, nên hoạt động buôn bán, sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường.

Dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm rộng hơn 2 ha, chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng vốn đầu tư công.

Giai đoạn 2: Xây dựng 3 tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với ga C9 của tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, theo mô hình TOD.

Các cơ quan phải di dời gồm: Trụ sở Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Khách sạn Điện lực, Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia. Các đơn vị này được đề xuất chuyển đến trụ sở các tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Chi cục Dân số Hà Nội, Hội Người mù Hà Nội sẽ do Sở Xây dựng rà soát quỹ nhà, đất thuộc quản lý của thành phố để đề xuất địa điểm mới.

Với các hộ dân trong khu vực dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nghiên cứu, đề xuất chính sách đền bù cao nhất, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh cho trường hợp đủ điều kiện.

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến sửa chương trình 4 môn học sau sáp nhập tỉnh, thành

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý chương trình chỉnh sửa một số môn học. Ảnh minh hoạ.

VTC News đưa tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai thực hiện được 5 năm trên toàn quốc với tất cả các khối lớp.

Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học, gồm: Lịch sử và Địa lý từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10).

Để chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD&ĐT tổ chức đăng tải, lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử Bộ về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc sử dụng nguyên sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học.

Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa sách giáo khoa của một số lớp thuộc các môn học trên để phù hợp với chương trình chỉnh sửa và sẽ thực hiện sách giáo khoa chỉnh sửa từ năm học 2026-2027.

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Anh Thái Khắc Thành và số gà lôi tang vật. Ảnh: CACC

Chia sẻ trên Báo NLĐO, chị Nguyễn Thị O (SN 1992, vợ anh Thái Khắc Thành – người bị phạt 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng) cho biết, hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội đã đã nhận bào chữa miễn phí cho chồng chị ở phiên tòa phúc thẩm.

Theo chị O, trước đó, sau khi bản án sơ thẩm tuyên, anh Thái Khắc Thành đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong sớm được trở về với vợ con và mẹ già.

Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Hồng Hiển (hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội) chia sẻ: "Pháp luật cần nghiêm để bảo vệ đa dạng sinh học, nhưng cũng cần khoan hồng với những trường hợp vi phạm do thiếu hiểu biết và đang oằn mình trong hoàn cảnh ngặt nghèo của số phận. Tôi tin rằng, ở phiên phúc thẩm tới, công lý sẽ song hành cùng lòng nhân ái".

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về trường hợp anh Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị phạt 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng - loài thuộc danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm gây chú ý dư luận.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2/4/2025, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư (cũ), phát hiện xe ô tô biển số 37K-258.41 đang vận chuyển 10 cá thể nghi là gà lôi trắng. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera), thuộc lớp chim, bộ gà, họ trĩ. Theo kết quả điều tra, tổng cộng Thái Khắc Thành đã nuôi, sở hữu và vận chuyển 13 cá thể gà lôi trắng.

Lịch khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Học sinh cả nước sẽ khai giảng vào ngày 5/9/2025. Ảnh minh họa: THPD

Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Việc điều chỉnh này giúp lớp 1, lớp 9, lớp 12 chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp, cần dành thời gian để củng cố kiến thức và hình thành nền nếp học tập trước khi bước vào năm học mới.

Thời gian tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 năm 2025; kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026.

Thời gian hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026;

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12/6/2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Theo khung kế hoạch, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Uống viên thuốc còn nguyên vỏ cứng, người đàn ông bị tổn thương thực quản

Viên thuốc còn nguyên vỏ cứng được lấy ra từ bệnh nhân. Ảnh Bệnh viện đa khoa Hà Nam

Theo Báo SK&ĐS, Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện Đa khoa Hà Nam vừa tiếp nhận một bệnh nhân tên T.V.Tr (60 tuổi ở Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) bị hóc viên thuốc còn nguyên vỏ cứng.

Bệnh nhân kể lại, bị sốt nên tự mua thuốc tại hiệu thuốc về uống. Do công việc bận rộn và sơ suất, trong khi uống cả liều thuốc, bệnh nhân đã vô tình uống viên thuốc còn vỏ cứng được cắt ra từ vỉ thuốc. Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện nuốt đau, nuốt nghẹn, nuốt vướng nhiều ở vùng ngực.

BSCKII Nguyễn Thị Tú Uyên (Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa Hà Nam) đã chỉ định nội soi thực quản. Kết quả nội soi nhận thấy, tại thực quản của bệnh nhân Tr có vỏ thuốc đang mắc kẹt.

Sau khi hội chẩn thống nhất phương pháp điều trị, các bác sĩ Khoa Tai mũi họng đã lấy di vật ra ngoài.