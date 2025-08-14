Mới nhất
Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to trên phạm vi khu vực nội thành?

Thứ năm, 15:12 14/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo, thời tiết Hà Nội nhiều nơi có mưa rào và dông. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến ngày 15/8 ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm).

Từ chiều tối 15/8, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ.

Theo cơ quan khí tượng, trưa nay thời tiết Hà Nội nhiều khu vực nội thành như: phường Thanh Xuân, Khương Đình, Thanh Liệt, Đại Mỗ, Phương Liệt, Từ Liêm, Hà Đông đã có mưa dông.

Thời tiết Hà Nội: Những nơi nào có mưa rất to hôm nay trên phạm vi khu vực nội thành? - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông. Ảnh minh họa: TL

Dự báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu có xu hướng phát triển mở rộng gây mưa rào và dông ở khu vực các phường trên, lan sang các phường lân cận như phường Đống Đa, Ô Chợ Dừa, Yên Hoà, Láng, Giảng Võ, Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Định Công, Hoàng Liệt, Kim Liên, Quốc Tử Giám, Bạch Mai, Tương Mai... Vùng mưa dông còn có khả năng mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Sáu, ngày 15/8/2025: Nhiều mây có mưa vừa. Mức nhiệt dao động trong khoảng từ 27-32 độ.

Thứ Bảy, ngày 16/8/2025: Nhiều mây, có mưa vừa. Mức nhiệt dao động trong khoảng 26-31 độ.

Chủ nhật, ngày 17/8/2025: Nhiều mây, có mưa to. Mức nhiệt dao động trong khoảng 26-30 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Người dân Thủ đô lại phải "tắm" mưa giờ tan làm?Thời tiết Hà Nội hôm nay: Người dân Thủ đô lại phải 'tắm' mưa giờ tan làm?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay (4/8), miền Bắc trời chuyển mưa rào mạnh. Trong đó, thời tiết Hà Nội cũng có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô có phải hứng chịu những cơn mưa như trút nước về chiều tối?Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô có phải hứng chịu những cơn mưa như trút nước về chiều tối?

GĐXH - Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới cho thấy, Thủ đô ban ngày trời có nắng, chiều tối tiếp tục có mưa dông rải rác, có ngày có mưa to. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết tiêu cực đi kèm.

L.Vũ (th)
