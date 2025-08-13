Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Chiều 13/8, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa có phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, nhân lễ kỷ niệm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Công Hà Nội vừa thông báo lịch và thời gian cấm đường. Ảnh: Đình Hiếu

Ban tổ chức tiến hành tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8; tổng hợp luyện lần 2 từ 20 ngày 24/8; sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8; lễ kỷ niệm bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động của lễ kỷ niệm, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Thời gian và các tuyến đường tổ chức cấm triệt để các phương tiện:

Từ 17h ngày 21/8/2025 đến 3h ngày 22/8; từ 17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8; từ 17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8; từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8; từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện:

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Thời gian và các tuyến đường tổ chức tạm cấm và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

Từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8; từ 17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8; từ 17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8; từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8; từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm phương tiện lưu thông:

Các tuyến đường phía bên trong đường vành đai I: tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường vành đai I đến đường Vành đai II: tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai II đến vành đai III: Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai I đến vành đai II: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18): Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).

Không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.