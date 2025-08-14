Mới nhất
Đang ngồi ăn bánh, người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà

Thứ năm, 09:17 14/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Đang ngồi ăn bánh, một người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà, húc nghiêng tủ gỗ sát chỗ ngồi.

Ngày 14/8, cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một ô tô con lao vào nhà dân vừa xảy ra trên địa bàn.

Video: Người đàn ông hoảng hồn khi ô tô bất ngờ lao vào nhà.

Khoảng 20h ngày 13/8, trên đường Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hóa), một ô tô con màu trắng bất ngờ lao vào nhà dân, húc đổ tủ gỗ và làm nhiều đồ đạc hư hỏng. Người trong nhà may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Tại hiện trường, phần đầu xe hư hỏng nặng, bung túi khí, bánh trước bên trái húc nghiêng một tủ gỗ trong nhà. Nhiều đồ đạc khác bị biến dạng, ngổn ngang.

Người đàn ông hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà, đâm sập tủ gỗ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Người đàn ông hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà, đâm sập tủ gỗ- Ảnh 2.

Ô tô lao vào nhà khiến một số đồ đạc hư hỏng.

Theo một người đàn ông trong căn nhà kể lại, thời điểm đó người này đang ngồi ăn bánh ngay gần vị trí va chạm bất ngờ nghe một tiếng động lớn. Sau đó, tủ trong nhà đổ nghiêng sát người nhưng may mắn thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vongHà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

GĐXH - Sáng 8/8, trên địa bàn TP Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường 70 và cầu Nhật Tân, cướp đi sinh mạng của 2 người. Các vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.


Hoàng Dũng
Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động tại Đắk Lắk làm 2 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động tại Đắk Lắk làm 2 người tử vong

Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vong

Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vong

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vong

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vong

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâm

Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâm

Cùng chuyên mục

Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?

Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều 15/8, miền Bắc và nhiều khu vực cả nước có mưa nhiều. Cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra.

Tin sáng 14/8: Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn, tâm điểm vùng nào?; Công an làm việc với nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes

Tin sáng 14/8: Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn, tâm điểm vùng nào?; Công an làm việc với nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Từ 15/8, nhiều khu vực ở miền Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to; Nhằm mục đích "câu view", "câu like", tăng lượng tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm người ở Ninh Bình đã dàn dựng, phân vai cho đối tượng đóng giả phụ nữ quay cảnh nhạy cảm trên xe ô tô Mercedes, lan truyền clip gây bức xúc.

Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Thời sự - 15 giờ trước

Đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa có phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập", lực lượng chức năng đang phá dỡ một số hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ nằm sát hồ Gươm đồng thời di dời bãi xe trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng.

Miền Bắc sắp hết nắng nóng?

Miền Bắc sắp hết nắng nóng?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có nắng nóng, trong đó có khu vực Bắc Bộ. Dự báo từ ngày 15/8, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc.

Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?

Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm; Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Dàn dựng, đăng clip nhạy cảm trên không gian mạng, nhóm thanh niên ở Ninh Bình bị xử lý

Dàn dựng, đăng clip nhạy cảm trên không gian mạng, nhóm thanh niên ở Ninh Bình bị xử lý

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tối ngày 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Phủ Lý đã xác minh, làm rõ vụ việc 3 đối tượng dàn dựng, đăng clip sai sự thật trên không gian mạng.

Sạt lở ở quán cà phê Đà Lạt, hai người bị vùi lấp tử vong

Sạt lở ở quán cà phê Đà Lạt, hai người bị vùi lấp tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập. Bờ taluy quán cà phê sạt lở khiến 2 người bị vùi lấp, tử vong.

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động tại Đắk Lắk làm 2 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động tại Đắk Lắk làm 2 người tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm liên quan vụ tai nạn lao động tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 12/8/2025, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng đối với Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng do gây tai nạn nghiêm trọng.

Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?

Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?

Thời sự

GĐXH - Nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm; Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Hà Nội: Hiện trạng một phần nhà hàng Thủy Tạ đã được phá dỡ, di dời bãi xe để mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Thời sự
Miền Bắc sắp hết nắng nóng?

Miền Bắc sắp hết nắng nóng?

Thời sự
Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật Đảng

Thời sự
Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vong

Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vong

Thời sự

Top