Đang ngồi ăn bánh, người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà

Ngày 14/8, cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một ô tô con lao vào nhà dân vừa xảy ra trên địa bàn.

Video: Người đàn ông hoảng hồn khi ô tô bất ngờ lao vào nhà.

Khoảng 20h ngày 13/8, trên đường Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hóa), một ô tô con màu trắng bất ngờ lao vào nhà dân, húc đổ tủ gỗ và làm nhiều đồ đạc hư hỏng. Người trong nhà may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Tại hiện trường, phần đầu xe hư hỏng nặng, bung túi khí, bánh trước bên trái húc nghiêng một tủ gỗ trong nhà. Nhiều đồ đạc khác bị biến dạng, ngổn ngang.

Hiện trường vụ việc.

Ô tô lao vào nhà khiến một số đồ đạc hư hỏng.

Theo một người đàn ông trong căn nhà kể lại, thời điểm đó người này đang ngồi ăn bánh ngay gần vị trí va chạm bất ngờ nghe một tiếng động lớn. Sau đó, tủ trong nhà đổ nghiêng sát người nhưng may mắn thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

