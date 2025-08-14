Tin sáng 14/8: Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn, tâm điểm vùng nào?; Công an làm việc với nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes

Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm? GĐXH - Nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm; Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn, tâm điểm vùng nào?

Dự báo thời tiết cả nước những ngày tới, các vùng miền trên cả nước hứng mưa, có nơi mưa rất to. (Ảnh minh hoạ)

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông tin, ngày 14/8, đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Trong thời gian này, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Từ 15/8 nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kết thúc.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/8 đến ngày 22/8, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Bắc Bộ trong thời gian dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng từ đêm 15-18/8 khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ đêm 15-17/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 18/8 mưa giảm dần.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ đêm 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ đêm 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo xa hơn, trong thời gian 1 tháng tới (từ 11/8-10/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên phạm vi toàn quốc, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn từ 10-30%.

Đáng lưu ý, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong tháng nhiều ngày có mưa rào và giông tập trung chủ yếu vào chiều tối; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Cũng trong thời kỳ dự báo, có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,93 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Bên cạnh đó, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tuy nhiên suy giảm dần về cường độ và tần suất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Công an mời nhóm người quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes làm việc: Lộ sự thật về nhân vật nữ

Nhóm người dàn dựng clip tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trên Vietnamnet, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an phường Phủ Lý đã mời 3 thanh niên gồm V.T.T (SN 2001); N.V.K (SN 1997), cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (SN 1992, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ, thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, tối 11/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người mặc trang phục của phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô Mercedes có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện tại tuyến đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ để ổn định dư luận và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Quá trình điều tra xác minh, Công an phường Phủ Lý đã có căn cứ, tài liệu làm rõ đoạn clip trên là do 3 thanh niên trên bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích "câu view", "câu like", tăng lượng tương tác, bình luận, chia sẻ.

Theo cơ quan công an, để làm được điều đó, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai cho đối tượng đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội.

Quá trình làm việc, 3 người đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Hoạt động đặc biệt sẽ được tổ chức tại 100% trường học trên cả nước trong lễ khai giảng năm học 2025-2026

Sự kiện không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn là cột mốc lịch sử, lan tỏa tinh thần đổi mới của ngành giáo dục Việt Nam trên hành trình hội nhập và phát triển. Ảnh minh họa/VnEconomy





Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (tiền thân của Bộ GD&ĐT) đồng thời khai giảng năm học 2025-2026. Sự kiện dự kiến diễn ra từ 8h đến 9h30 ngày 5/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với hình thức trực tiếp và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Toàn bộ các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học, bao gồm cả công lập và ngoài công lập trên toàn quốc, sẽ tham gia thông qua kết nối trực tuyến.

Không chỉ là một buổi lễ khai giảng thông thường, chương trình còn mang ý nghĩa ôn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của ngành giáo dục Việt Nam. Các đại biểu, khách mời sẽ được lắng nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phát biểu của học sinh, sinh viên tiêu biểu và đặc biệt là phần chỉ đạo cùng nghi thức đánh trống khai giảng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Khác với những năm trước khi các trường đại học thường chọn thời điểm riêng để khai giảng, năm nay, tất cả các cấp học từ mầm non tới đại học trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức vào ngày 5/9. Đây cũng là năm đầu tiên cả nước vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, trong đó các trường mầm non, tiểu học, THCS sẽ trực tiếp do cấp xã quản lý. Ngành giáo dục đồng thời tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 gắn với mô hình dạy học 2 buổi/ngày.

Theo Bộ GD&ĐT, mục tiêu của lễ kỷ niệm là khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục. Việc kết hợp lễ khai giảng với lễ kỷ niệm được kỳ vọng sẽ tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Năm học 2025-2026, ngành giáo dục xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại bậc tiểu học và tại các trường THCS, THPT đủ điều kiện.

Thứ hai, củng cố các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, phát triển mạng lưới trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đầu tư trường phổ thông nội trú mới tại các xã biên giới, đồng thời bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên và hỗ trợ chính quyền cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục.

Thứ ba, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, mở rộng giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT, nâng cao dạy học tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Thứ tư, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng, chú trọng giáo dục dân tộc và hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

Cuối cùng, các cơ sở giáo dục cần tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới quản trị trường học, đẩy mạnh kiểm tra giám sát và tham mưu cấp ủy đưa mục tiêu phát triển giáo dục vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, gắn với các chỉ tiêu phù hợp điều kiện từng địa phương.

Sự kiện 5/9 năm nay vì thế không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn là cột mốc lịch sử, lan tỏa tinh thần đổi mới của ngành giáo dục Việt Nam trên hành trình hội nhập và phát triển.

Diễn biến mới vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh gây tai nạn chết người

Ngày 13/8, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo công an xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) cho biết, vụ tai nạn nêu trên đã được cơ quan chức năng địa phương bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức xong Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Khoảng 20h30 tối cùng ngày, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng, điều khiển ô tô biển xanh và gây tai nạn nghiêm trọng tại sân nhà văn hoá thôn Làng Chạng. Hậu quả vụ việc khiến 1 trẻ em tử vong và 9 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác định trong hơi thở của ông Mạnh có nồng độ cồn ở mức 0,286 mg/lít.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có kết luận chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các bước thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành công điện yêu cầu siết chặt kỷ luật và xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Vân Đồn làm sân bay dự bị cho Nội Bài phục vụ hoạt động A80 từ ngày 27/8 đến 2/9

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. (Ảnh: TTXVN)





Trên VTV đăng tin, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); các Hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Hải Âu, Hành tinh Xanh, Ngôi sao Việt; VASCO và Cảng vụ Hàng không miền Bắc về bổ sung danh mục sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của VATM về việc báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động A80 (nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn làm sân bay dự bị tạm thời cho Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài từ 7h đến 17h từ ngày 27/8-2/9/2025 để phục vụ hoạt động A80, đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị VATM làm thủ tục thông báo tin tức hàng không liên quan; chỉ đạo Đài kiểm soát Không lưu Vân Đồn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn nhằm đảm bảo sẵn sàng cho nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Cục Hàng không cũng đề nghị các Hãng hàng không Việt Nam tiếp nhận và triển khai đầy đủ các thông tin liên quan nêu trên, phổ biến, quán triệt các nội dung đến đội ngũ người lái tàu bay; trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn hay vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục để kịp thời xem xét.

Trước thềm năm học mới, Bộ GD-ĐT cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, "bắt cóc online" học sinh, sinh viên

Địa điểm nơi một nam sinh bị bắt cóc online. Ảnh: Công an cung cấp





Thông tin trên Tiền phong, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo, "bắt cóc online" học sinh, sinh viên.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, TP HCM liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, thông báo bị liên quan đến vụ án đang được điều tra rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là "bắt cóc online". Trong đó, cá biệt có vụ việc đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào TP HCM để đến các địa phương giáp biên sang Campuchia "du lịch", với các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Giả danh lực lượng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án sử dụng số điện thoại lạ gọi điện trực tiếp cho nạn nhân (thường là trẻ em, học sinh, sinh viên) và đưa ra các cáo buộc bịa đặt (liên quan đến ma túy, đường dây tội phạm rửa tiền, truy nã hoặc có lệnh bắt giữ của Viện Kiểm sát, Tòa án…) nhằm tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh với nạn nhân.

Bước 2: Các đối tượng sẽ thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, ép buộc hoặc hướng dẫn nạn nhân rời khỏi nơi ở và thuê địa điểm (nhà nghỉ, khách sạn) để ở một mình. Sau đó hướng dẫn cắt đứt liên lạc với người thân và chỉ liên lạc với các đối tượng (thay sim điện thoại, để điện thoại chế độ máy bay và sử dụng liên lạc với các đối tượng qua video call từ các ứng dụng khác), có trường hợp còn uy hiếp nạn nhân cung cấp những hình ảnh, clip nhạy cảm cho các đối tượng.

Bước 3: Các đối tượng có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho gia đình thông báo về việc nạn nhân đang bị bắt cóc, đe dọa chặt ngón tay, đăng tải hình ảnh, clip nhạy cảm của nạn nhân lên mạng hoặc ép nạn nhân tự liên hệ về gia đình và thông báo bị bắt cóc để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản nạn nhân hoặc nhóm đối tượng. Sau khi nhận được tiền thì cắt đứt liên lạc và để lại nạn nhân tiếp tục hoảng loạn, gia đình mất tài sản lớn.

Từ tình hình trên, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với lực lượng công an tại địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhà giáo, học sinh, sinh viên và gia đình biết về phương thức, thủ đoạn lừa đảo nêu trên.

Các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ chuyên đề về xu thế, lợi ích và nguy cơ của không gian mạng; hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng an toàn, nhận diện và xử lý các tình huống phức tạp khi phát hiện trên môi trường trực tuyến. Nội dung tập trung cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, internet, mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc xâm hại tình dục như cho vay tiền nhanh qua ứng dụng di động, sàn giao dịch tiền ảo, bán hàng đa cấp, trò chơi trực tuyến, lô đề, cờ bạc, cá độ bóng đá, lừa đảo đầu tư, tình cảm, trúng thưởng hay chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo.

Nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép vào hoạt động giáo dục. Hình thức tuyên truyền đa dạng từ tin, bài, phóng sự, băng rôn, tờ rơi đến nhóm Zalo, Facebook của nhà trường để kết nối với học sinh và phụ huynh.

Các cơ sở giáo dục phối hợp Công an lập danh sách học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, có biểu hiện cá biệt, sa sút học tập, bỏ học hoặc giao du phức tạp nhằm kịp thời triển khai biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, trường học sẽ niêm yết số điện thoại của Cảnh sát khu vực, Trưởng Công an phường/xã và đường dây nóng trực ban hình sự để khi xảy ra vụ việc có thể nhận được hỗ trợ, xử lý ngay.