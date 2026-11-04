Bắc Ninh: Camera AI phát hiện hàng chục xe ô tô gắn biển số xe giả lưu thông trên đường

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Phát hiện hàng loạt biển số xe giả lưu thông trên đường

Theo Page Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh, qua công tác kiểm tra, xác minh bằng hệ thống camera giao thông AI, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt ô tô sử dụng biển số giả, biển số đã thu hồi lưu thông trên đường.

Trong đó các biển số xe được phát hiện bao gồm:

30A-943.72; 98A-419.83; 29A-895.96; 98A-724.66; 98A-323.17; 89A-644.35; 99B-668.08; 30M-897.97; 99A-992.23; 30G-187.89; 30A-258.89; 99A-748.17; 23A-058.72; 51H-866.99; 89A-300.46; 99A-096.96; 30E-679.38; 30F-228.46; 14A-034.39; 50H-545.24; 30A-739.98; 30K-509.59.

Hình ảnh các xe ô tô mang biển số giả bị phát hiện:

Cơ quan Công an cho biết, biển số thật đã bị thu hồi, đang được cơ quan Công an quản lý, nhưng một số chủ phương tiện vẫn ngang nhiên đặt làm biển số giả trên mạng để gắn lên xe tiếp tục lưu thông. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự coi thường các quy định về quản lý phương tiện giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán trái phép biển số xe giả có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Người sử dụng biển số giả cũng phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh kêu gọi khi phát hiện phương tiện mang các biển số nêu trên lưu thông trên đường, đề nghị nhân dân ghi hình, cung cấp thời gian, địa điểm, đặc điểm phương tiện cho lực lượng Cảnh sát giao thông qua fanpage hoặc cơ quan Công an gần nhất để nhanh chóng xác minh, xử lý.

Đồng thời, đề nghị nhân dân tích cực phản ánh các tài khoản mạng xã hội, trang web, cơ sở có dấu hiệu sản xuất, quảng cáo, nhận đặt làm và mua bán biển số xe giả để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm, ngăn chặn từ nguồn cung.

Nhân dân tuyệt đối không tự ý truy đuổi, chặn phương tiện gây nguy hiểm.

Sử dụng biển số xe giả bị xử phạt thế nào?

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người điều khiển mô tô, xe gắn máy gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng; đối với người điều khiển ô tô, mức phạt từ 20 - 26 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc thực hiện thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe không đúng quy định và bị áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Làm giả biển số xe bị xử phạt thế nào?

Căn cứ tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:

- Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

+ Có tổ chức;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

+ Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

+ Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

+ Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

+ Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, người có hành vi sử dụng biển số xe giả tham gia giao thông ngoài bị phạt tiền còn có thể bị phạt tù đến 7 năm.

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