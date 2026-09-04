Xử phạt người đàn ông 36 tuổi xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng an ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã khẩn trương tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản là ông T.T.T (SN 1990, trú tại thôn Văn Hải, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an xã Đông Tiền Hải yêu cầu ông T.T.T đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, ông T thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết.

Phòng an ninh chính trị nội bộ xử lý công dân chia sẻ bài viết sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan, ông T đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt hành chính 12.500.000 đồng đối với T.T.T về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Theo Cơ quan Công an, vụ việc trên là lời cảnh báo đối với mỗi cá nhân, tổ chức khi tham gia môi trường mạng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm soát hành vi, lời nói của mình; đồng thời rèn luyện tư duy phản biện, nhận diện những trang mạng, bài viết có nội dung thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Việc cổ suý, chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật sẽ phải chịu các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật.