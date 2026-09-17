Xử phạt người phụ nữ đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Một phụ nữ ở Hà Tĩnh, bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội.

Ngày 17/9, Công an xã Kỳ Khang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.T.H. (SN 1993, trú xã Kỳ Khang) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.

Xử phạt người phụ nữ đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác - Ảnh 1.

Chị T.T.T.H (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CAHT.

Ngày 6/9, Công an xã Kỳ Khang tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.H. (SN 2000, trú phường Hải Ninh) về việc một tài khoản Facebook đăng bài trong nhóm “Chợ Kỳ Anh”, với nội dung bị cho là bịa đặt, xúc phạm danh dự của chị.

Bài viết được đăng dưới hình thức ẩn danh, thu hút sự quan tâm của nhiều người và phát sinh nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Kỳ Khang tiến hành xác minh, làm rõ người đứng sau tài khoản đăng bài là chị H.

Tại công an, chị H. thừa nhận hành vi vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, người này đã gỡ bài viết.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định hiện hành, Công an xã Kỳ Khang quyết định xử phạt chị T.T.T.H. số tiền 12,5 triệu đồng.

Xử phạt người phụ nữ đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác - Ảnh 2.Đăng thông tin sai sự thật trên Facebook, người phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng

Công an xã Tân Khánh vừa xử phạt L.T.H. 11,25 triệu đồng do đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc của một phụ nữ trên mạng xã hội.

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