Xử phạt người phụ nữ đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác

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Ngày 17/9, Công an xã Kỳ Khang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.T.H. (SN 1993, trú xã Kỳ Khang) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.

Chị T.T.T.H (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CAHT.

Ngày 6/9, Công an xã Kỳ Khang tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.H. (SN 2000, trú phường Hải Ninh) về việc một tài khoản Facebook đăng bài trong nhóm “Chợ Kỳ Anh”, với nội dung bị cho là bịa đặt, xúc phạm danh dự của chị.

Bài viết được đăng dưới hình thức ẩn danh, thu hút sự quan tâm của nhiều người và phát sinh nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Kỳ Khang tiến hành xác minh, làm rõ người đứng sau tài khoản đăng bài là chị H.

Tại công an, chị H. thừa nhận hành vi vi phạm. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, người này đã gỡ bài viết.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định hiện hành, Công an xã Kỳ Khang quyết định xử phạt chị T.T.T.H. số tiền 12,5 triệu đồng.