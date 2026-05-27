Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 116 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 18 - 24/5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 116 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:
1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 18 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:
2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 98 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 52 phương tiện xe ô tô; 46 phương tiện xe mô tô
Cơ quan chức năng cảnh báo: Mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.
Mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên, để:
- Nắm bắt các thông tin về Trật tự an toàn giao thông.
- Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về Trật tự an toàn giao thông.
- Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về Trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về Trật tự an toàn giao thông.
- Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.
- Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối.
- SĐT Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên: 0707.08.17.89
- Địa chỉ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.
