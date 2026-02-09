Bác sĩ thần kinh nói thẳng: Đang ngủ mà thấy dấu hiệu này thì cần đi khám sớm

Bác sĩ Mina, người tự giới thiệu là bác sĩ thần kinh và chuyên gia điều trị đau đầu, thường xuyên chia sẻ các video cho hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng gần đây với tài khoản @Migraineswithmina, bác sĩ Mina đã hỏi 64.000 người theo dõi trên TikTok của mình: “Những cơn đau đầu có đánh thức bạn dậy giữa đêm không? Nếu có, bạn có thể đang mắc một tình trạng gọi là đau đầu khi ngủ (hypnic headache). Tôi là bác sĩ thần kinh được cấp chứng chỉ hành nghề, đồng thời là chuyên gia về đau đầu. Vậy hãy cùng tìm hiểu nhé.”

Trong video, bác sĩ Mina giải thích rằng loại đau đầu này khá hiếm, nhưng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần đi khám bác sĩ. “Đau đầu khi ngủ là một dạng đau đầu hiếm gặp và chúng chỉ xảy ra vào giữa đêm. Chúng sẽ liên tục đánh thức bạn dậy giữa đêm. Một điểm khác của loại đau đầu này là không kèm theo nhạy cảm với ánh sáng hay âm thanh như đau nửa đầu thông thường. Nó cũng không gây buồn nôn. Chỉ là một cơn đau đầu âm ỉ, mức độ vừa phải.”

Đau đầu khi ngủ là một dạng đau đầu hiếm gặp, và điều thú vị là chúng chỉ xảy ra vào giữa đêm. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ cho biết thêm rằng tình trạng này thường xảy ra ở người từ 50 tuổi trở lên, nhưng người trẻ tuổi hơn cũng có thể mắc phải.

Nguyên nhân và cách điều trị

Bác sĩ Mina tiếp tục: “Chúng tôi cho rằng có điều gì đó không ổn với đồng hồ sinh học bên trong, cụ thể là vùng dưới đồi và có sự rối loạn nhịp sinh học. Vì vậy bạn bị đánh thức dậy - não bộ đánh thức bạn bằng một cơn đau đầu âm ỉ.”

Theo chuyên gia, các phương pháp điều trị cho tình trạng này khá đa dạng: “Một điều thú vị nữa là caffeine có thể giúp điều trị. Ví dụ, uống caffeine khoảng 30–40 phút trước khi đi ngủ có thể có tác dụng. Ngoài ra, lithium (dưới sự giám sát y tế) và melatonin cũng đã được chứng minh là giúp cải thiện tình trạng này ở một số người”.

Hypnic headache, còn được gọi là “đau đầu báo thức”, là một dạng đau đầu nguyên phát hiếm gặp, chỉ xảy ra trong khi ngủ. Chúng thường đánh thức người trên 50 tuổi vào cùng một thời điểm mỗi đêm, thường là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Những cơn đau này gây ra cảm giác đau âm ỉ, nhói hoặc đập, có thể xuất hiện ở cả hai bên đầu, và kéo dài từ 15 phút đến 4 giờ.

Đôi khi, chúng cũng có thể gây buồn nôn nhẹ, nhạy cảm với ánh sáng hoặc âm thanh, hoặc chảy nước mắt. Người mắc chứng hypnic headache có thể gặp tình trạng này 10 ngày mỗi tháng hoặc nhiều hơn.

Phương pháp điều trị đầu tiên được khuyến nghị là caffeine (ví dụ như cà phê) uống trước khi đi ngủ; ngoài ra indomethacin hoặc melatonin cũng có thể được sử dụng như những lựa chọn thay thế.

Điều quan trọng nhất là trao đổi với chuyên gia y tế để được tư vấn phù hợp. Bác sĩ Mina đã kêu gọi mọi người đi khám nếu có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe: “Nếu các cơn đau đầu thường xuyên đánh thức bạn dậy giữa đêm, đừng phớt lờ nó. Hãy nói chuyện với chuyên gia đau đầu. Hoặc cũng có thể tồn tại một tình trạng khác đáng được kiểm tra. Vì vậy, hãy trao đổi với bác sĩ của bạn.”