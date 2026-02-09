Nam sinh 16 tuổi bị liệt chân vì 1 thói quen khi ngồi nhiều người mắc phải

Chỉ vì một dáng ngồi "tiện lợi" mà bao người vẫn làm mỗi ngày, nam sinh 16 tuổi đã phải đối mặt với nguy cơ tàn tật vĩnh viễn. Câu chuyện là hồi chuông cảnh tỉnh cho những "tín đồ" của thói quen ngồi vắt chéo chân, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng.

Bàng hoàng sau một giấc ngủ: Chân bỗng dưng... bị "liệt"

Một buổi sáng thức dậy, Tiểu Minh (16 tuổi, học sinh cấp 3 tại Lâm Bình, Hàng Châu, TQ) cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Như bao ngày khác, cậu chuẩn bị dậy đi học thì kinh hoàng nhận ra bàn chân phải hoàn toàn mất cảm giác. Cổ chân mềm nhũn, không chút sức lực, ngay cả động tác co duỗi đơn giản nhất cũng không thể thực hiện.

Đang yên đang lành, tại sao một chàng trai trẻ khỏe lại bỗng dưng mất khả năng đi lại? Kết luận của bác sĩ sau khi nhập viện cấp cứu khiến ai nấy đều phải giật mình.

Sát thủ thầm lặng mang tên "vắt chéo chân"

Bác sĩ đang điều trị cho Tiểu Minh.

Tại Bệnh viện Kết hợp Y học Cổ truyền và Hiện đại khu Lâm Bình, bác sĩ Ngô Tuấn – Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng – đã tìm ra nguyên nhân sau khi thăm khám kỹ lưỡng. Hóa ra, Tiểu Minh có thói quen vắt chéo chân mọi lúc mọi nơi: từ lúc làm bài tập, ngồi trong lớp cho đến khi chơi game. Gần đây, vì mải mê cày game, cậu thường xuyên ngồi lỳ một chỗ với tư thế này suốt 5-6 tiếng đồng hồ.

Bác sĩ Ngô cho biết, việc duy trì tư thế vắt chéo chân quá lâu đã gây chèn ép cực độ lên dây thần kinh mác chung, dẫn đến tình trạng liệt dây thần kinh và gây ra hiện tượng "bàn chân rủ" (không thể nhấc mũi chân lên được).

Đáng nói hơn, do Tiểu Minh chủ quan, để triệu chứng kéo dài tới một tháng mới đi khám nên đã lỡ mất "thời điểm vàng" điều trị, dẫn đến tình trạng teo cơ bắt đầu xuất hiện. May mắn thay, sau nửa tháng kiên trì trị liệu vận động, hiện tại cậu đã có thể đi lại và bắt đầu tập chạy bộ nhẹ nhàng.

Bác sĩ cảnh báo: "Nhiều bệnh nhân rất chủ quan. Nếu để lâu, tổn thương thần kinh có thể trở thành vĩnh viễn, thậm chí dẫn đến tàn phế suốt đời. Khi thấy chân tay có dấu hiệu 'không nghe lời', cần phải đi khám ngay lập tức".

Sau nửa tháng kiên trì trị liệu vận động, hiện tại Tiểu Minh đã có thể đi lại và bắt đầu tập chạy bộ nhẹ nhàng.

Căn bệnh không chừa một ai: Từ dân văn phòng đến người nghiện điện thoại

Theo bác sĩ Ngô, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa. Chỉ trong tháng này, ông đã tiếp nhận 3 ca tương tự. Bệnh nhân lớn tuổi nhất cũng chỉ ngoài 40 – một nhân viên văn phòng có thói quen ngồi lâu, ít vận động.

Đặc biệt, vào những dịp lễ Tết, thói quen ngồi xếp bằng tròn hoặc ngồi lỳ đánh bài, chơi mạt chược suốt nhiều giờ cũng là nguyên nhân phổ biến gây tổn thương dây thần kinh mác chung.

Không chỉ vắt chéo chân, các tư thế như: ngồi khoanh chân, ngồi xổm lâu, nằm sấp khi ngủ... đều là những "thủ phạm" giấu mặt. Thậm chí, việc va chạm mạnh khi đá bóng, chơi bóng rổ hay tập yoga, múa quá độ cũng có thể gây tổn thương tương tự. Cảm giác vừa ngồi vắt chéo chân vừa chơi game hay ngồi xổm lướt điện thoại có thể rất "đã", nhưng rủi ro đi kèm lại cực kỳ lớn.

Bí kíp để có dáng ngồi chuẩn

Dây thần kinh một khi đã tổn thương thì thời gian phục hồi rất lâu. Để bảo vệ đôi chân, hãy ghi nhớ "bí kíp" ngồi đúng cách sau đây:

Hai chân mở rộng: Giữ hai bàn chân cách nhau một khoảng bằng vai.

Giữ lưng thẳng: Ngồi thẳng người một cách tự nhiên, không cần gồng mình quá mức.

Bàn chân chạm đất: Tuyệt đối không để chân lơ

lửng. Giữ góc giữa đùi và bắp chân khoảng 90 độ. Nếu chân không chạm đất, hãy dùng một chiếc ghế kê chân nhỏ để hỗ trợ.

Vận động thường xuyên: Cứ sau một khoảng thời gian ngồi làm việc, hãy đứng dậy đi lại và vận động nhẹ nhàng.

Theo ABLW