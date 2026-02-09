Nam sinh 16 tuổi bị liệt chân vì 1 thói quen khi ngồi nhiều người mắc phải
GĐXH - Ngồi vắt chéo chân liên tục 5-6 tiếng, nam sinh liệt dây thần kinh, mất khả năng đi lại.
Chỉ vì một dáng ngồi "tiện lợi" mà bao người vẫn làm mỗi ngày, nam sinh 16 tuổi đã phải đối mặt với nguy cơ tàn tật vĩnh viễn. Câu chuyện là hồi chuông cảnh tỉnh cho những "tín đồ" của thói quen ngồi vắt chéo chân, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng.
Bàng hoàng sau một giấc ngủ: Chân bỗng dưng... bị "liệt"
Một buổi sáng thức dậy, Tiểu Minh (16 tuổi, học sinh cấp 3 tại Lâm Bình, Hàng Châu, TQ) cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Như bao ngày khác, cậu chuẩn bị dậy đi học thì kinh hoàng nhận ra bàn chân phải hoàn toàn mất cảm giác. Cổ chân mềm nhũn, không chút sức lực, ngay cả động tác co duỗi đơn giản nhất cũng không thể thực hiện.
Đang yên đang lành, tại sao một chàng trai trẻ khỏe lại bỗng dưng mất khả năng đi lại? Kết luận của bác sĩ sau khi nhập viện cấp cứu khiến ai nấy đều phải giật mình.
Sát thủ thầm lặng mang tên "vắt chéo chân"
Tại Bệnh viện Kết hợp Y học Cổ truyền và Hiện đại khu Lâm Bình, bác sĩ Ngô Tuấn – Phó Trưởng khoa Phục hồi chức năng – đã tìm ra nguyên nhân sau khi thăm khám kỹ lưỡng. Hóa ra, Tiểu Minh có thói quen vắt chéo chân mọi lúc mọi nơi: từ lúc làm bài tập, ngồi trong lớp cho đến khi chơi game. Gần đây, vì mải mê cày game, cậu thường xuyên ngồi lỳ một chỗ với tư thế này suốt 5-6 tiếng đồng hồ.
Bác sĩ Ngô cho biết, việc duy trì tư thế vắt chéo chân quá lâu đã gây chèn ép cực độ lên dây thần kinh mác chung, dẫn đến tình trạng liệt dây thần kinh và gây ra hiện tượng "bàn chân rủ" (không thể nhấc mũi chân lên được).
Đáng nói hơn, do Tiểu Minh chủ quan, để triệu chứng kéo dài tới một tháng mới đi khám nên đã lỡ mất "thời điểm vàng" điều trị, dẫn đến tình trạng teo cơ bắt đầu xuất hiện. May mắn thay, sau nửa tháng kiên trì trị liệu vận động, hiện tại cậu đã có thể đi lại và bắt đầu tập chạy bộ nhẹ nhàng.
Bác sĩ cảnh báo: "Nhiều bệnh nhân rất chủ quan. Nếu để lâu, tổn thương thần kinh có thể trở thành vĩnh viễn, thậm chí dẫn đến tàn phế suốt đời. Khi thấy chân tay có dấu hiệu 'không nghe lời', cần phải đi khám ngay lập tức".
Căn bệnh không chừa một ai: Từ dân văn phòng đến người nghiện điện thoại
Theo bác sĩ Ngô, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa. Chỉ trong tháng này, ông đã tiếp nhận 3 ca tương tự. Bệnh nhân lớn tuổi nhất cũng chỉ ngoài 40 – một nhân viên văn phòng có thói quen ngồi lâu, ít vận động.
Đặc biệt, vào những dịp lễ Tết, thói quen ngồi xếp bằng tròn hoặc ngồi lỳ đánh bài, chơi mạt chược suốt nhiều giờ cũng là nguyên nhân phổ biến gây tổn thương dây thần kinh mác chung.
Không chỉ vắt chéo chân, các tư thế như: ngồi khoanh chân, ngồi xổm lâu, nằm sấp khi ngủ... đều là những "thủ phạm" giấu mặt. Thậm chí, việc va chạm mạnh khi đá bóng, chơi bóng rổ hay tập yoga, múa quá độ cũng có thể gây tổn thương tương tự. Cảm giác vừa ngồi vắt chéo chân vừa chơi game hay ngồi xổm lướt điện thoại có thể rất "đã", nhưng rủi ro đi kèm lại cực kỳ lớn.
Bí kíp để có dáng ngồi chuẩn
Dây thần kinh một khi đã tổn thương thì thời gian phục hồi rất lâu. Để bảo vệ đôi chân, hãy ghi nhớ "bí kíp" ngồi đúng cách sau đây:
Hai chân mở rộng: Giữ hai bàn chân cách nhau một khoảng bằng vai.
Giữ lưng thẳng: Ngồi thẳng người một cách tự nhiên, không cần gồng mình quá mức.
Bàn chân chạm đất: Tuyệt đối không để chân lơ
lửng. Giữ góc giữa đùi và bắp chân khoảng 90 độ. Nếu chân không chạm đất, hãy dùng một chiếc ghế kê chân nhỏ để hỗ trợ.
Vận động thường xuyên: Cứ sau một khoảng thời gian ngồi làm việc, hãy đứng dậy đi lại và vận động nhẹ nhàng.
Theo ABLW
Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!Sống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Một giấc ngủ ngon không chỉ là liều thuốc phục hồi cơ thể mà còn là "chiếc gương" phản chiếu chính xác nhất tình trạng của hệ tim mạch, thần kinh và thận ở người cao tuổi.
Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Trước khi phát hiện đột quỵ, người đàn ông này không có tiền sử bệnh lý gì và chưa từng đi khám hay điều trị tăng huyết áp.
Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc nàyBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Theo thống kê nhiều năm, phần lớn các ca ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết lại xuất phát từ những món ăn rất quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân. Thời tiết lạnh, thức ăn chế biến sẵn để lâu, bảo quản không đúng cách cùng thói quen tụ tập ăn uống đông người khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Tết mất vui, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.
Người đàn ông 54 tuổi phát hiện nhiễm bệnh Whitmore từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân mắc bệnh Whitmore có nhiều bệnh lý nền, nhập viện trong tình trạng nặng với suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn.
Bác sĩ thần kinh nói thẳng: Đang ngủ mà thấy dấu hiệu này thì cần đi khám sớmSống khỏe - 13 giờ trước
Một bác sĩ thần kinh đã đưa ra cảnh báo dành cho những người thường xuyên thức giấc giữa đêm do một triệu chứng khó chịu.
Muốn não bộ khỏe, trí óc minh mẫn hơn? Đừng bỏ qua 5 loại cá quen mặt nàyBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Não bộ là cơ quan tiêu thụ nhiều năng lượng và dưỡng chất bậc nhất của cơ thể. Trong đó, axit béo omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc tế bào thần kinh, hỗ trợ trí nhớ và khả năng tập trung. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung các loại cá giàu omega-3 vào chế độ ăn có thể giúp não bộ hoạt động bền bỉ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức theo tuổi tác.
Tai biến mạch máu não: Hiểu đúng bệnh để phòng ngừa từ sớmSống khỏe - 15 giờ trước
Tai biến mạch máu não là bệnh lý nguy hiểm, hình thành âm thầm từ tổn thương mạch máu và rối loạn lưu thông máu não, có thể để lại di chứng nặng nề nếu không phòng ngừa sớm.
4 nguyên nhân làm tăng nguy cơ suy thận trong mùa lạnh, người Việt cần biết để tránh mắc bệnhSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Ít uống nước, tăng huyết áp, tuần hoàn nước tiểu kém… là yếu tố khiến nguy cơ suy thận tăng rõ rệt trong mùa đông, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.
Dọn nhà cuối năm, người phụ nữ 40 tuổi tổn thương cột sống, chuyên gia cảnh báo: 3 động tác dọn dẹp dễ “hại thân” nhấtSống khỏe - 18 giờ trước
Cận Tết Nguyên đán, nhiều gia đình tất bật tổng vệ sinh để đón năm mới. Thế nhưng phía sau không khí rộn ràng ấy lại là không ít ca chấn thương cột sống phải nhập viện.
Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Loại nước là 'vua phá gan, thận' rất mạnh, ngon đến mấy cũng nên bỏ sớmSống khỏe
GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng phía sau ly đồ uống tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sử dụng thường xuyên hoặc lựa chọn sản phẩm kém chất lượng.