Người đàn ông 54 tuổi phát hiện nhiễm bệnh Whitmore từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cho biết đã điều trị thành công một trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.

Người bệnh là nam, 54 tuổi, trú tại phường Phúc Yên, có nhiều bệnh lý nền, nhập viện trong tình trạng nặng với suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Dù đã tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, sốt cao kéo dài và khó thở tăng dần nên được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám.

Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, người bệnh được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi trên nền đái tháo đường và được điều trị bằng kháng sinh, thở máy không xâm nhập, kiểm soát đường huyết.

Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị, tình trạng bệnh không cải thiện, người bệnh tiếp tục sốt cao, ý thức chậm, huyết áp tụt và nhanh chóng tiến triển sang sốc nhiễm khuẩn.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đã chuyển người bệnh vào khoa Hồi sức tích cực, đặt nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và tiến hành nuôi cấy đờm để xác định tác nhân gây bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei – tác nhân gây bệnh Whitmore.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, phác đồ điều trị được điều chỉnh phù hợp, kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực. Nhờ được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tình trạng người bệnh dần cải thiện: thoát sốc, ngừng thuốc vận mạch, được rút ống nội khí quản và cắt sốt sau 6 ngày điều trị.

Sau 21 ngày điều trị, kết quả nuôi cấy đờm không còn phát hiện vi khuẩn gây bệnh. Người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống trong 3 tháng theo phác đồ nhằm phòng ngừa tái phát.

Bệnh Whitmore nguy hiểm thế nào?

Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường gặp ở những người có yếu tố nguy cơ như tiếp xúc với đất, nước ô nhiễm, đặc biệt là người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch hoặc suy giảm miễn dịch. Bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng, khó chẩn đoán và có thể diễn biến nặng nếu không được phát hiện sớm.

Hiện nay, bệnh Whitmore chưa có vắc xin phòng ngừa và không lây truyền từ người sang người. Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với đất, nước bẩn khi có vết thương hở; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ khi lao động; rửa sạch, sát khuẩn vết thương kịp thời; ăn chín, uống sôi và sử dụng nguồn nước sạch.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao kéo dài, ho, khó thở, đau nhức cơ hoặc xuất hiện các ổ sưng đau bất thường, đặc biệt nếu có yếu tố tiếp xúc với môi trường đất, nước ô nhiễm, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.



