Người đàn ông 54 tuổi phát hiện nhiễm bệnh Whitmore từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Bệnh nhân mắc bệnh Whitmore có nhiều bệnh lý nền, nhập viện trong tình trạng nặng với suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn.
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cho biết đã điều trị thành công một trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.
Người bệnh là nam, 54 tuổi, trú tại phường Phúc Yên, có nhiều bệnh lý nền, nhập viện trong tình trạng nặng với suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn.
Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Dù đã tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, sốt cao kéo dài và khó thở tăng dần nên được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám.
Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, người bệnh được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi trên nền đái tháo đường và được điều trị bằng kháng sinh, thở máy không xâm nhập, kiểm soát đường huyết.
Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị, tình trạng bệnh không cải thiện, người bệnh tiếp tục sốt cao, ý thức chậm, huyết áp tụt và nhanh chóng tiến triển sang sốc nhiễm khuẩn.
Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ đã chuyển người bệnh vào khoa Hồi sức tích cực, đặt nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và tiến hành nuôi cấy đờm để xác định tác nhân gây bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei – tác nhân gây bệnh Whitmore.
Ngay sau khi xác định nguyên nhân, phác đồ điều trị được điều chỉnh phù hợp, kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực. Nhờ được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tình trạng người bệnh dần cải thiện: thoát sốc, ngừng thuốc vận mạch, được rút ống nội khí quản và cắt sốt sau 6 ngày điều trị.
Sau 21 ngày điều trị, kết quả nuôi cấy đờm không còn phát hiện vi khuẩn gây bệnh. Người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống trong 3 tháng theo phác đồ nhằm phòng ngừa tái phát.
Bệnh Whitmore nguy hiểm thế nào?
Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường gặp ở những người có yếu tố nguy cơ như tiếp xúc với đất, nước ô nhiễm, đặc biệt là người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch hoặc suy giảm miễn dịch. Bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng, khó chẩn đoán và có thể diễn biến nặng nếu không được phát hiện sớm.
Hiện nay, bệnh Whitmore chưa có vắc xin phòng ngừa và không lây truyền từ người sang người. Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với đất, nước bẩn khi có vết thương hở; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ khi lao động; rửa sạch, sát khuẩn vết thương kịp thời; ăn chín, uống sôi và sử dụng nguồn nước sạch.
Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao kéo dài, ho, khó thở, đau nhức cơ hoặc xuất hiện các ổ sưng đau bất thường, đặc biệt nếu có yếu tố tiếp xúc với môi trường đất, nước ô nhiễm, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!Sống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Một giấc ngủ ngon không chỉ là liều thuốc phục hồi cơ thể mà còn là "chiếc gương" phản chiếu chính xác nhất tình trạng của hệ tim mạch, thần kinh và thận ở người cao tuổi.
Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Trước khi phát hiện đột quỵ, người đàn ông này không có tiền sử bệnh lý gì và chưa từng đi khám hay điều trị tăng huyết áp.
Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc nàyBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Theo thống kê nhiều năm, phần lớn các ca ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết lại xuất phát từ những món ăn rất quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân. Thời tiết lạnh, thức ăn chế biến sẵn để lâu, bảo quản không đúng cách cùng thói quen tụ tập ăn uống đông người khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến Tết mất vui, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.
Nam sinh 16 tuổi bị liệt chân vì 1 thói quen khi ngồi nhiều người mắc phảiSống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Ngồi vắt chéo chân liên tục 5-6 tiếng, nam sinh liệt dây thần kinh, mất khả năng đi lại.
Bác sĩ thần kinh nói thẳng: Đang ngủ mà thấy dấu hiệu này thì cần đi khám sớmSống khỏe - 13 giờ trước
Một bác sĩ thần kinh đã đưa ra cảnh báo dành cho những người thường xuyên thức giấc giữa đêm do một triệu chứng khó chịu.
Muốn não bộ khỏe, trí óc minh mẫn hơn? Đừng bỏ qua 5 loại cá quen mặt nàyBệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Não bộ là cơ quan tiêu thụ nhiều năng lượng và dưỡng chất bậc nhất của cơ thể. Trong đó, axit béo omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc tế bào thần kinh, hỗ trợ trí nhớ và khả năng tập trung. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung các loại cá giàu omega-3 vào chế độ ăn có thể giúp não bộ hoạt động bền bỉ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức theo tuổi tác.
Tai biến mạch máu não: Hiểu đúng bệnh để phòng ngừa từ sớmSống khỏe - 15 giờ trước
Tai biến mạch máu não là bệnh lý nguy hiểm, hình thành âm thầm từ tổn thương mạch máu và rối loạn lưu thông máu não, có thể để lại di chứng nặng nề nếu không phòng ngừa sớm.
4 nguyên nhân làm tăng nguy cơ suy thận trong mùa lạnh, người Việt cần biết để tránh mắc bệnhSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Ít uống nước, tăng huyết áp, tuần hoàn nước tiểu kém… là yếu tố khiến nguy cơ suy thận tăng rõ rệt trong mùa đông, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.
Dọn nhà cuối năm, người phụ nữ 40 tuổi tổn thương cột sống, chuyên gia cảnh báo: 3 động tác dọn dẹp dễ “hại thân” nhấtSống khỏe - 18 giờ trước
Cận Tết Nguyên đán, nhiều gia đình tất bật tổng vệ sinh để đón năm mới. Thế nhưng phía sau không khí rộn ràng ấy lại là không ít ca chấn thương cột sống phải nhập viện.
Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Loại nước là 'vua phá gan, thận' rất mạnh, ngon đến mấy cũng nên bỏ sớmSống khỏe
GĐXH - Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo rằng phía sau ly đồ uống tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sử dụng thường xuyên hoặc lựa chọn sản phẩm kém chất lượng.