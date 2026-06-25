Trao hết 38 tỷ tiền bồi thường đất cho con trai, con gái gửi cuốn sổ khiến cha chết lặng
GĐXH - Nhận hơn 38 tỷ đồng tiền bồi thường, người cha cho hết con trai vì cho rằng con gái là "người ngoài". Nhưng cuốn sổ mà cô gửi đến khiến ông không khỏi nghẹn ngào.
Nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ quan niệm rằng con trai là người nối dõi, còn con gái rồi cũng sẽ đi lấy chồng. Thế nhưng, một câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc đã khiến không ít người suy ngẫm về sự công bằng trong gia đình và giá trị thực sự của tình thân.
Nhận hơn 35 tỷ đồng tiền bồi thường, người cha quyết định để hết cho con trai
Ba tháng trước, gia đình ông Trần Đại Thiện nhận được khoản tiền bồi thường giải tỏa nhà đất lên tới 9,8 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 38 tỷ đồng.
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhận tiền, con trai ông là Trần Quân đã đề cập đến kế hoạch mua nhà mới. Trước mặt cả gia đình, ông Trần tuyên bố sẽ dành toàn bộ khoản tiền này cho con trai.
Theo ông, con gái là Tiểu Vũ dù sao cũng sẽ lập gia đình và xây dựng cuộc sống riêng, còn con trai mới là người giữ gìn gốc rễ của gia đình.
Nghe những lời ấy, Tiểu Vũ không phản đối cũng không tranh cãi. Cô chỉ lặng lẽ chấp nhận quyết định của cha.
Ít ai biết rằng nhiều năm qua, chính cô mới là người âm thầm gánh vác nhiều khó khăn của gia đình.
Từ khoản viện phí khi cha phẫu thuật tim, học phí đại học của em trai cho đến tiền vay để em trai tổ chức đám cưới, tất cả đều có sự đóng góp không nhỏ của cô. Dù vậy, khi gia đình nhận được số tiền lớn, cô lại không được nhắc đến.
Người chị từng hy sinh cho gia đình nhưng bị xem là "người ngoài"
Sau khi nhận tiền, Trần Quân nhanh chóng mua một căn hộ rộng rãi ở khu vực trung tâm thành phố. Trong khi đó, Tiểu Vũ vẫn sống trong căn phòng thuê chỉ khoảng 30m².
Một lần, cô chủ động gọi điện nhắc em trai về khoản tiền từng cho vay để tổ chức đám cưới. Thế nhưng đáp lại là thái độ hờ hững.
Trần Quân cho rằng giữa chị em trong nhà không nên tính toán chuyện tiền bạc. Anh còn lấy lý do bản thân đang phải gánh khoản vay mua nhà và thu nhập không cao để từ chối trả nợ.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến Tiểu Vũ nhận ra vị trí của mình trong gia đình chưa bao giờ được coi trọng như cô từng nghĩ. Tối hôm đó, cô lặng lẽ xóa toàn bộ ảnh gia đình lưu trong điện thoại.
Bữa tiệc đầy tháng trở thành giọt nước tràn ly
Mâu thuẫn âm ỉ kéo dài cho đến ngày đầy tháng con trai của Trần Quân.
Tại buổi tiệc, Tiểu Vũ chuẩn bị phong bì mừng cháu với số tiền 1.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, thay vì lời cảm ơn, cô lại nhận về những lời bóng gió từ em dâu, cho rằng mức lì xì ấy quá ít đối với người thân trong nhà.
Lần đầu tiên sau nhiều năm nhẫn nhịn, Tiểu Vũ quyết định lên tiếng.
Trước mặt mọi người, cô nhắc lại toàn bộ những khoản tiền mình từng bỏ ra để hỗ trợ gia đình: học phí đại học của em trai, viện phí chữa bệnh cho cha và khoản vay phục vụ đám cưới của em.
Tổng số tiền lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ nhưng chưa từng được hoàn trả.
Cô đặt câu hỏi rằng nếu mình không được xem trọng, không được ghi nhận, thì liệu có còn được coi là người thân trong gia đình hay không. Nói xong, Tiểu Vũ đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.
Tự mua nhà bằng chính sức lao động của mình
Khoảng nửa năm sau, Tiểu Vũ khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu căn nhà riêng.
Không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ khoản tiền bồi thường hàng triệu tệ của gia đình, cô mua nhà bằng số tiền tích lũy được sau nhiều năm làm việc và những công việc làm thêm vào ban đêm.
Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình bắt đầu thay đổi khi ông Trần được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.
Người mẹ nhiều lần gọi điện mong con gái quay về giúp đỡ. Nhưng lần này, Tiểu Vũ chỉ hỏi một câu ngắn gọn: "Em trai đã bán căn nhà mua bằng tiền bồi thường chưa? Gần 10 triệu tệ đã dùng hết rồi sao?"
Câu hỏi ấy khiến đầu dây bên kia chìm trong im lặng.
Cuốn sổ cũ trong ngày sinh nhật khiến người cha chết lặng
Đến sinh nhật lần thứ 70 của ông Trần, Tiểu Vũ không xuất hiện. Tuy nhiên, cô gửi tới một món quà đặc biệt.
Bên trong hộp quà là cuốn sổ ghi chép đã cũ, lưu lại toàn bộ những khoản tiền cô từng hỗ trợ gia đình trong suốt nhiều năm.
Từ học phí đại học của em trai, viện phí điều trị bệnh tim cho cha cho đến khoản vay phục vụ đám cưới, tất cả đều được ghi chép chi tiết theo từng mốc thời gian.
Ở trang cuối cùng là dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy xót xa: "Đã thanh toán xong. Kết thúc quan hệ. Chúc mừng sinh nhật cha."
Đọc đến đó, ông Trần lặng người. Những con số trong cuốn sổ không chỉ là tiền bạc, mà còn là minh chứng cho sự hy sinh âm thầm của người con gái mà ông từng xem là người ngoài.
Bài học đắt giá về tiền bạc và sự công bằng trong gia đình
Câu chuyện của gia đình ông Trần cho thấy tiền bạc chưa bao giờ chỉ là những con số đơn thuần.
Trong nhiều gia đình, sự thiên vị, những khoản đóng góp không được ghi nhận hoặc quan niệm trọng nam khinh nữ có thể tạo ra những vết nứt âm thầm nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ.
Khi sự hy sinh liên tục bị xem là nghĩa vụ, còn lòng tốt bị coi là điều hiển nhiên, người cho đi sẽ dần cảm thấy tổn thương và xa cách.
Tình thân muốn bền chặt không chỉ cần sự yêu thương mà còn cần sự công bằng, tôn trọng và ghi nhận những đóng góp của mỗi thành viên.
Bởi đôi khi, thứ khiến một gia đình tan vỡ không phải là thiếu tiền, mà là cảm giác bị bỏ quên ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Theo Sohu
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