Bản án tử hình dành cho gã thanh niên sát hại cô gái trẻ vì lòng tham 'không đáy'

TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Minh Hào (SN 2004, trú ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Hiếp dâm", 9 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hợp hình phạt cả 4 tội danh, Tòa tuyên phạt bị cáo Hào mức án chung là tử hình.

Dù mới bước qua tuổi 20, Hào đã để tâm trí của mình bị chìm vào những nhu cầu hưởng thụ. Hắn ta lười lao động mà chỉ muốn có trong tay đủ tiền để chi tiêu, từ đó tội ác đã hình thành.

Tài liệu của cơ quan công tố cho thấy, ngày 29/10/2023, Hào đi từ Bắc Giang về Hà Nội, thuê phòng trọ tại phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để ở và tìm việc làm. Thời gian này, bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của những người sống cùng khu trọ để bán lấy tiền ăn tiêu.

Khoảng 2h ngày 21/1/2024, Hào thấy tại tầng 1, nơi để xe của khu nhà trọ có chiếc xe máy không khóa cổ, khóa càng, không có ai xung quanh nên thử mở cốp lục lọi nhưng bất thành. Bị cáo về phòng, mở mạng tìm video hướng dẫn mở cốp xe. Tối hôm sau, Hào "thực hành" và thành công.

Do dãy trọ có gắn camera nên Hào đã tìm cách rút ổ cắm, giật đứt dây điện của camera an ninh. Khi thấy mọi thứ đã "an toàn", Hào dắt xe đi ra ngoài đường, thuê thợ khóa làm chìa khóa mới. Bị cáo sau đó nổ máy, mang xe đi cầm cố được 10 triệu đồng. Có tiền, Hào trả phí thuê trọ hết 4 triệu đồng, rồi về quê bạn gái tại Hà Tĩnh ăn Tết.

Khi chủ xe báo mất trộm, chủ nhà nghi ngờ nên hỏi và Hào thừa nhận, hứa sau Tết sẽ chuộc xe về trả.

Hào cúi gục tại phiên tòa xét xử tội ác mất nhân tính của mình (Ảnh tư liệu)

Sau khi ăn Tết xong, ngày 16/2, hào đi xe khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Lúc này hành vi trộm xe của Hào đã bị phát hiện nên anh ta đã không quay về khu nhà trọ cũ nữa

Hào lên mạng tìm nhà trọ mới và thấy chị L (SN 2003) đăng thông tin có nhà trọ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) nên gọi điện, hẹn cô gái xem phòng lúc 17h ngày 16/2. Gặp nhau, chị L dẫn Hào lên tầng 3 xem phòng và báo giá nhưng do chưa đủ tiền nên bị cáo nói sẽ xem thêm nơi khác.

Lát sau, khi vay được tiền Hào lại hẹn gặp chị L lúc 20h cùng ngày để đặt cọc thuê phòng. Thời điểm được chị L mở cửa cho xem phòng, Hào quan sát thấy khu nhà trọ vắng người, trong khi chị L đi một mình, mang theo nhiều tài sản có giá trị nên nảy sinh ý định chiếm đoạt và quan hệ tình dục.

Với mục đích kiểm tra cho chắc chắn, Hào hỏi chị L về những người khách thuê trọ ở các phòng bên cạnh. Chị L vô tư cho biết những khách đó vẫn chưa quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Khi lên đến tầng 3, Hào rình lúc chị L sơ hở đã dùng hai tay bóp cổ, đẩy nạn nhân vào sâu trong phòng. Bị cáo tiếp tục bóp cổ cô gái cho đến khi chị này ngất đi và thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Thấy chị L không có phản ứng gì, Hào kiểm tra thì biết cô gái đã chết nên kéo thi thể giấu vào trong tủ bếp. Đối tượng mặc lại quần áo, lục đồ của nạn nhân lấy đi túi xách, điện thoại và chìa khóa xe máy rồi bỏ trốn.

Trong số tài sản cướp được của chị L, Hào nạp 11 triệu đồng tiền mặt vào thẻ ngân hàng của mình; bán 2 điện thoại và 2 chỉ vàng được gần 30 triệu đồng; dùng 3 thẻ tín dụng để quẹt POS được hơn 68 triệu đồng rồi dùng số tiền này mua 2 điện thoại iPhone 14 Promax và iPhone 15 Plus...

Bị cáo mang xe máy của nạn nhân đi dán đề can chuyển từ màu đỏ sang đen rồi tới cửa hàng cầm đồ đã cầm cố chiếc xe máy trộm cắp ở nhà trọ trước đó với mục đích "chuộc" lại xe để trả, nhưng đang thanh toán thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hào khai nhận các hành vi phạm tội và khai đã sử dụng số tiền cướp được của chị L để đánh bạc qua mạng.

Tại tòa, bị cáo tiếp tục thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố và mong được tha thứ. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của Hoàng Minh Hào là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, phạm nhiều tội khác nhau và thể hiện bị cáo không còn khả năng để giáo dục, cải tạo. Do đó, TAND TP Hà Nội quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.