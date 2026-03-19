MS 1070: Thương cảnh người cha mắc bệnh hiểm nghèo mong hai con nhỏ tiếp tục được đến trường
GĐXH - Mắc bệnh hiểm nghèo, anh Toán mất dần khả năng lao động, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Điều khiến anh trăn trở nhất là tương lai của hai con nhỏ, khi các em vẫn đang tuổi đến trường.
Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến là anh Lê Văn Toán (SN 1975, trú tại kiệt 62 Hoàng Thị Loan, phường An Cựu, TP Huế). Anh có hai người con là cháu Lê Văn Công Thành (học sinh lớp 7) và Lê Văn Thành Đạt (học lớp 5).
Cách đây khoảng 5 tháng, những cơn đau kéo dài buộc anh Toán phải đi khám tại Bệnh viện Trung ương Huế. Kết quả thăm khám cho thấy anh mắc ung thư phổi đã di căn xương.
Từ một người lao động khỏe mạnh, anh dần suy kiệt, đi lại khó khăn và không còn khả năng lao động. Cuộc sống của ba cha con vì thế rơi vào cảnh chật vật, thiếu trước hụt sau.
Trở về căn nhà nhỏ, dù cơ thể suy yếu, anh Toán vẫn cố gắng gượng dậy, dõi theo từng sinh hoạt của hai con. Mọi việc trong gia đình gần như dồn lên vai cậu con trai lớn. Tan học, Thành vội vã trở về nhà rồi lại tất tả đạp chiếc xe cũ đi đón em trai. Những việc như nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc em… nay trở thành guồng quay quen thuộc của cậu bé chưa đầy 13 tuổi.
Hai anh em tự động viên nhau cố gắng. Những bước chân vội vã mỗi buổi chiều, những bữa cơm đạm bạc sau giờ học là cách để các em giữ cho cuộc sống không bị đứt gãy giữa biến cố.
Trước đây, dù hoàn cảnh khó khăn, anh Toán vẫn là trụ cột duy nhất của gia đình sau khi vợ rời đi. Làm nghề thợ hồ, anh làm việc quần quật từ sáng đến tối, chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học. Có những ngày không có việc, ba cha con chỉ bữa no bữa đói, nhưng anh vẫn cố gắng để các con không phải nghỉ học giữa chừng.
"Giờ bệnh tình tôi ngày càng nặng, sức khỏe không còn như trước, nhiều lúc đau đớn cũng chỉ biết chịu đựng. Tôi không còn lo được gì cho các con nữa. Chỉ sợ mai này mình không còn, hai đứa nhỏ sẽ không biết ra sao", anh Toán nghẹn ngào nói.
Nỗi lo của người cha không chỉ là bệnh tật đang từng ngày bào mòn sức lực, mà là tương lai của hai con khi tuổi đời còn quá nhỏ. Thành và Đạt vẫn ngày ngày đến trường, nhưng phía sau những buổi học là nỗi lo cơm áo và viện phí đè nặng.
Gia đình không có tài sản đáng giá, nguồn thu nhập gần như không còn. Trong khi đó, chi phí điều trị ngày một tăng, khiến hoàn cảnh vốn khó khăn nay càng thêm kiệt quệ. Những bữa cơm đạm bạc, những đêm dài thấp thỏm vì bệnh tình của cha trở thành nỗi lo thường trực của hai đứa trẻ.
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường An Cựu cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Toán hiện rơi vào tình cảnh khó khăn, anh đang phải điều trị ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bản thân anh Toán có tiền sử bướu hạch nặng, biến chứng khiến chân sưng tấy, từng phẫu thuật nhưng sau đó bị nhiễm trùng.
"Mong rằng hoàn cảnh anh anh Toán sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để anh có thêm điều kiện chữa trị, đồng thời giúp hai cháu nhỏ tiếp tục được đến trường", đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường An Cựu chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Toán - Mã số 1070 xin gửi về:
1. Anh Lê Văn Toán (SN 1975, trú tại kiệt 62 Hoàng Thị Loan, phường An Cựu, TP Huế)
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1070
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1070
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0935735188
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1070
