Bạn gái Hoàng Hên hé lộ chuyện tình lãng mạn phía sau sân cỏ

MONO, RHYDER xuất hiện cùng Xuân Son, Hoàng Hên gây chú ý GĐXH - MONO và RHYDER mới đây đã đem đến "bữa tiệc" âm nhạc hoành tráng tại sự kiện thời trang thể thao ở phố đi bộ Hoàn Kiếm. Cùng với Xuân Son và Hoàng Hên chung một khung hình, họ đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Đỗ Hoàng Hên (tên khai sinh Hendrio Araujo da Silva, SN 1994) là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bên cạnh những màn trình diễn trên sân cỏ, chuyện tình của tiền vệ gốc Brazil và bạn gái Lais Machado cũng thu hút sự chú ý.

Bạn gái tiết lộ thói quen của Hoàng Hên

Theo Lais Machado, Hoàng Hên đã duy trì chế độ ăn chay trong suốt hơn 6 năm qua. Dù khi tập luyện thi đấu ở đội tuyển hay ở nhà, nam cầu thủ đều có chế độ ăn riêng. Trong khi đó, bản thân cô không ăn chay nhưng luôn cố gắng chuẩn bị những bữa ăn phù hợp với thói quen của bạn trai.

Lais là hậu phương vững chắc cho Hoàng Hên yên tâm thi đấu

"Tôi không ăn chay, chỉ có anh ấy là người ăn chay thôi. Ngày nào tôi cũng chuẩn bị bữa ăn cho anh ấy", Lais chia sẻ.

Người đẹp Brazil cho biết, do Hoàng Hên là cầu thủ chuyên nghiệp, việc bảo đảm dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn rất quan trọng. "Thông thường, anh ấy bổ sung protein từ trứng và các loại rau củ. Thỉnh thoảng, tôi cũng tìm mua một số loại thịt chay để chế biến cho anh ấy. Anh ấy đã ăn chay được 7 năm rồi", cô nói.

Việc chuẩn bị bữa ăn cho một cầu thủ chuyên nghiệp không đơn thuần là nấu những món ăn yêu thích. Chế độ dinh dưỡng còn cần đáp ứng nhu cầu năng lượng, hỗ trợ quá trình tập luyện, thi đấu và phục hồi thể lực. Bởi vậy, Lais luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến chuyện ăn uống của bạn trai. "Ở nhà, tôi là người duy nhất nấu ăn. Anh ấy hoàn toàn không biết nấu nướng gì cả", Lais bật cười khi tiết lộ.

Không chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống, Lais còn luôn tạo điều kiện để bạn trai có thời gian nghỉ ngơi sau những buổi tập luyện và thi đấu căng thẳng. Theo cô, dù có điều kiện đi chơi hay tham gia nhiều hoạt động giải trí, hai người vẫn thích tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh tại nhà.

"Khi có thời gian rảnh, chúng tôi thích ở nhà để anh ấy có thể nghỉ ngơi thoải mái. Hai đứa rất thích xem phim và thỉnh thoảng, cũng đến trung tâm thương mại gần nhà để dạo chơi. Nhưng phần lớn thời gian, chúng tôi vẫn thích ở nhà hơn", Lais kể.

Khi có thời gian, hai người thích đi du lịch

Khi có kỳ nghỉ dài, cặp đôi thường lựa chọn du lịch, khám phá những vùng đất mới tại Việt Nam. Lais cho biết, cô rất thích cảnh đẹp và sự đa dạng của các điểm đến trên dải đất hình chữ S. Với cô, Việt Nam có rất nhiều địa danh hấp dẫn mà hai người muốn cùng nhau trải nghiệm.

Tuy nhiên, những chuyến du lịch chỉ diễn ra khi lịch trình của Hoàng Hên cho phép. Phần lớn thời gian, cặp đôi vẫn ưu tiên những hoạt động đơn giản, gần gũi trong cuộc sống thường ngày.

Hoàng Hên là người lãng mạn

Bên cạnh những câu chuyện về sinh hoạt gia đình, Lais Machado còn tiết lộ một khía cạnh khác của Hoàng Hên. Theo cô, nam cầu thủ là người khá tâm lý, biết quan tâm và thường dành cho bạn gái những bất ngờ vào các dịp đặc biệt.

Hoàng Hên là người rất tâm lý, lãng mạn

Đặc biệt khi sinh sống tại Việt Nam, cả hai dần tìm hiểu và cảm nhận được nét đẹp trong văn hóa, phong tục của người Việt, trong đó có những ngày lễ.

Chia sẻ với phóng viên Gia đình&Xã hội, người đẹp Brazil bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến cách người Việt dành tình cảm và sự trân trọng cho phụ nữ trong dịp 20/10. "Tôi thấy cách Việt Nam tổ chức và tôn vinh Ngày Phụ nữ thật đẹp và ý nghĩa. Thật tuyệt vời khi chứng kiến mọi người ở đây dành nhiều sự trân trọng, yêu thương và quan tâm đến phụ nữ như vậy", cô chia sẻ.

Lais cho biết, trong ngày 20/10 vừa qua, Hoàng Hên cũng đã dành tặng cô một sự bất ngờ. "Hôm đó, anh ấy bảo tôi xuống khu vực lễ tân để đưa chó đi dạo. Nhưng khi tôi vừa xuống đến nơi thì một bó hoa rất đẹp đang chờ tôi ở đó. Đấy là món quà bất ngờ mà anh ấy dành cho tôi", người đẹp Brazil hạnh phúc chia sẻ.

Lais cũng cho biết thêm, Hoàng Hên luôn tặng cô những món quà bất ngờ trong dịp lễ và đối xử với cô rất ân cần, dịu dàng.

Trong dịp 20/10 vừa qua, Hoàng Hên tặng bạn gái bó hoa khổng lồ

Lais Machado khoe bó hoa Hoàng Hên tặng trong dịp 20/10.





Đỗ Hoàng Hên sinh năm 1994 tại Brazil, từng có thời gian tập luyện tại lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona. Anh đến Việt Nam từ cuối năm 2020, sau đó lần lượt khoác áo các CLB Bình Định, Nam Định và Hà Nội. Sau nhiều năm thi đấu tại V-League, Hoàng Hên trở thành một trong những tiền vệ tấn công nổi bật nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng kiến tạo và ghi bàn. Tháng 10/2025, anh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, lấy tên Đỗ Hoàng Hên. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1994, mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong hành trình ấy, Lais Machado là người luôn đồng hành cùng anh. Lais sinh năm 1995, cũng mang quốc tịch Brazil. Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2023 tại nhà một người họ hàng của Hoàng Hên ở quê nhà. Thời điểm đó, nam cầu thủ trở về Brazil nghỉ phép sau thời gian thi đấu tại Việt Nam. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ, hai người dần nảy sinh tình cảm và chính thức hẹn hò từ ngày 1/9/2023. Vì tình yêu, Lais quyết định rời quê hương để sang Việt Nam sinh sống cùng bạn trai. Việc chuyển đến một đất nước xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa là thay đổi không nhỏ đối với cô.

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