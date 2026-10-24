Showbiz có duy nhất 1 người 8 tuổi cát-xê cao nhất cả nước, 6 tuổi đã được phong thiên tài

Sinh ngày 23/6/2004 tại Nhật Bản, Ashida Mana bước chân vào ngành giải trí từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào năm 2010, khi cô đảm nhận vai Michiki Reina trong bộ phim truyền hình Mother. Tác phẩm xoay quanh một bé gái phải chịu sự ngược đãi từ mẹ ruột và người giáo viên quyết định đưa em rời khỏi hoàn cảnh bạo lực ấy. Trong câu chuyện nặng trĩu cảm xúc, Mana gây ấn tượng bằng đôi mắt giàu biểu cảm, vẻ mong manh cùng khả năng thể hiện nỗi sợ hãi và khao khát được yêu thương của một đứa trẻ.

Mana khiến khán giả cảm nhận được sự tổn thương của nhân vật ngay cả trong những khoảnh khắc im lặng. Vai diễn đưa cô bé trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời mang về nhiều ghi nhận trong lĩnh vực truyền hình, trong đó có giải đặc biệt tại Tokyo Drama Awards 2010. Truyền thông Nhật Bản dành cho cô bé nhiều mỹ từ như “em bé quốc dân”, “cháu gái quốc dân”, “diễn viên nhí quốc dân”, “thiên tài diễn xuất nhí”, “cô bé khiến cả nước Nhật rơi lệ”…

Nếu Mother giúp công chúng nhận ra tài năng của Ashida Mana thì năm 2011 mới thực sự đưa tên tuổi cô lên một tầm cao khác. Mana đóng chính trong Sayonara Bokutachi no Youchien, được ghi nhận là một trong những diễn viên trẻ nhất đảm nhận vai chính trong phim truyền hình đặc biệt của Nhật Bản. Sau đó, cô tiếp tục đóng chính cùng Suzuki Fuku trong bộ phim Marumo no Okite. Tác phẩm đạt thành tích rating ấn tượng, với tập cuối ghi nhận mức 23,9% tại khu vực Kanto theo số liệu được tổng hợp về bộ phim.

Sức hút của Marumo no Okite còn lan sang âm nhạc. Ca khúc chủ đề Maru Maru Mori Mori! do Mana và Suzuki Fuku thể hiện dưới tên nhóm Kaoru to Tomoki, Tamani Mook nhanh chóng trở thành hiện tượng. Đĩa đơn lọt vào top 10 Oricon, đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng đĩa đơn thường niên Nhật Bản năm 2011. Mana tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc solo, đưa album đầu tay Happy Smile! vào top 10 Oricon khi mới 7 tuổi. Cô còn xuất hiện tại chương trình âm nhạc cuối năm Kohaku Uta Gassen, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất từng tham gia sân khấu danh giá này. Cùng năm, Mana nhận giải Diễn viên mới tại Giải thưởng Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 34 nhờ Ghost: In Your Arms Again. Năm 2012, cô tiếp tục được trao giải Diễn viên mới tại Blue Ribbon Awards lần thứ 54, trở thành người trẻ nhất giành giải thưởng này vào thời điểm đó.

Độ nổi tiếng của Ashida Mana sớm được phản ánh bằng những con số đáng kinh ngạc. Theo một bài viết của Shukan Post được Tokyohive dẫn lại vào tháng 5/2012, mức thù lao quảng cáo ước tính của Mana đã tăng từ 20 triệu Yên (hơn 3 tỷ đồng) mỗi hợp đồng trong năm trước lên 65 triệu Yên (11 tỷ đồng) vào năm 2012. Với con số này, cô đứng top đầu trong bảng xếp hạng thù lao quảng cáo dành cho các ngôi sao nữ Nhật Bản và cũng là gương mặt trẻ nhất.

Năm 2013, cô có màn ra mắt Hollywood với Pacific Rim, đảm nhận vai Mako Mori lúc nhỏ. Năm 2014, Mana tiếp tục đóng chính trong bộ phim truyền hình gây chú ý Ashita, Mama ga Inai, trước khi thử sức với nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh. Cô dần chuyển từ hình ảnh diễn viên nhí đáng yêu sang một diễn viên trưởng thành có khả năng đảm nhận những nhân vật phức tạp hơn.

Trong những năm tiếp theo, Ashida Mana không biến mất khỏi làng giải trí khi bước qua tuổi thiếu niên. Cô duy trì hoạt động diễn xuất, tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình, đồng thời theo đuổi con đường học vấn. Năm 2023, cô góp mặt trong bộ phim The Greatest Teacher, tiếp tục chứng minh khả năng thích nghi với những câu chuyện có sắc thái tâm lý và xã hội. Đến năm 2024, cô tham gia Sayonara Maestro, một tác phẩm truyền hình khác đánh dấu sự hiện diện bền bỉ của mình trên màn ảnh Nhật Bản.

Sau thời kỳ bùng nổ với Mother và Marumo no Okite, nữ diễn viên từng bước xây dựng hình ảnh trưởng thành, lựa chọn những vai diễn khác biệt và giữ được sự quan tâm của công chúng. Từ một cô bé khiến khán giả rơi lệ, Mana dần trở thành gương mặt được kỳ vọng có thể đảm nhận những vai chính mang chiều sâu tâm lý. Tính đến nay, Ashida Mana là một ngôi sao thuộc nhóm hàng đầu Nhật Bản, đặc biệt xét về độ nhận diện công chúng và giá trị thương mại.

Tháng 10/2026, Ashida Mana tiếp tục thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Minamida Minami, phiên bản Nhật Bản chuyển thể từ bộ phim Hàn Quốc đình đám Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo). Trong tác phẩm mới, Mana vào vai Minami Minamida, một nữ luật sư trẻ thuộc phổ tự kỷ, sở hữu trí nhớ phi thường và góc nhìn khác biệt khi tiếp cận các vụ án. Nhân vật phải đối mặt với những định kiến trong môi trường công sở, đồng thời tìm cách hòa nhập và khẳng định năng lực của mình.

Bộ phim lên sóng tập đầu tiên vào ngày 19/10/2026. Tập mở màn ghi nhận rating trung bình 7,4% ở nhóm hộ gia đình và 3,9% ở nhóm khán giả cá nhân tại khu vực Kanto. Đáng chú ý, đây là mức rating mở màn cao nhất trong khung giờ phát sóng của phim kể từ Mountain Doctor vào mùa hè năm 2024, đánh dấu khoảng hai năm chưa có tác phẩm nào tái lập được thành tích tương tự.