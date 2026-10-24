Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập

| Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hari Won có chuyến đi cùng MC Trấn Thành ở Ai Cập sau những ngày bận rộn với công việc. Cặp đôi tình tứ bên nhau tận hưởng không khí bình yên.

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 1.Tin sao 20/10: 'Công chúa Ai Cập' Hari Won và 'anh thợ chụp hình' Trấn Thành, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui

GĐXH - Vợ chồng Hari Won và Trấn Thành tiếp tục có những khoảnh khắc hạnh phúc trong chuyến du lịch Ai Cập, trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tin vui trong ngày 20/10.

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 1.
Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 2.

Trấn Thành trên trang cá nhân đã nói vui về chuyến đi của mình. Anh cho biết, bằng một sự trùng hợp đặc biệt, cả ba dự án lớn mà anh tham gia trong năm nay gồm Running Man, Tinh Hà Say Hi và EM 2027 đều hoàn tất phần ghi hình chỉ trong cùng một tuần. Nam nghệ sĩ xem đây là dấu mốc đáng nhớ sau quãng thời gian tập trung cho lịch trình làm việc dày đặc, với nhiều nhiệm vụ và áp lực phải hoàn thành. 

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 3.
Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 4.

Khi những công việc quan trọng đã khép lại, Trấn Thành quyết định dành thời gian nghỉ ngơi, đồng thời đưa bà xã Hari Won đi chơi để cả hai có dịp thư giãn sau những ngày bận rộn. Và điểm du lịch nam MC, đạo diễn nổi tiếng Việt lựa chọn là Ai Cập.

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 5.
Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 6.
Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 7.

Anh chia sẻ những khung cảnh độc lạ và đẹp đúng với đặc trưng của địa phương khiến khán giả cảm thấy rất thú vị. Trong ảnh là quán cafe mà anh và Hari Won "checkin".

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 8.

Không tạo dáng cá tính như Trấn Thành, Hari Won ngọt ngào bên Trấn Thành, cô thưởng thức món ngon tại địa phương và vui vẻ chụp hình ghi lại kỉ niệm.

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 9.

Sau 10 năm kết hôn cùng Trấn Thành, Hari Won có cuộc sống nhiều người mơ ước. Cô được chồng yêu thương và chăm sóc không chỉ ở vật chất mà còn cả tinh thần.

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 10.

Trấn Thành không tiếc tiền đưa Hari đi du lịch khắp nơi trên thế giới và cũng thường xuyên nói với vợ những lời yêu thương.

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 11.

Mọi hình ảnh của Trấn Thành và Hari Won trong chuyến đi Ai Cập đều nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 12.

Ngoài đi thăm quan các danh lam nổi tiếng ở Ai Cập, cặp đôi còn có trải nghiệm cưỡi lạc đà trên sa mạc.

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 13.

Trấn Thành còn tận tình làm nhiếp ảnh gia ghi lại những hình ảnh đẹp của Hari Won ở đây.

Trấn Thành sinh năm 1987 tại TP.HCM. Nhờ lối dẫn dắt hoạt ngôn, hài hước và khả năng ứng biến tốt, Trấn Thành trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Rap Việt, Người bí ẩn, Cặp đôi hoàn hảo và nhiều gameshow khác.

Bên cạnh vai trò MC, anh còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Bố Già, Cua lại vợ bầu, Nhà Bà Nữ và Mai. Đặc biệt, anh ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất khi các bộ phim Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Thỏ ơi đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, góp phần tạo nên những kỷ lục mới cho điện ảnh Việt Nam.

Hari Won hạnh phúc bên Trấn Thành ở Ai Cập - Ảnh 15.Tin sao 16/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won, Hoa hậu Emoura Phạm xinh tươi rạng ngời

GĐXH - Hari Won và Trấn Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng tải loạt ảnh lãng mạn trong kỳ nghỉ dưỡng, trong khi đó Hoa hậu Emoura Phạm thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc rạng ngời.

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Gia đình Đoan Trang gây chú ý

Gia đình Đoan Trang gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Đoan Trang cùng chồng và con gái tận hưởng kỳ nghỉ thu tại Phú Quốc. Nữ ca sĩ cho biết dù bận rộn, vợ chồng cô luôn thu xếp thời gian để có những khoảnh khắc bên nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.