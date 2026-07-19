Bạn thân Ý Nhi lọt Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới

Opal Suchata, đương kim Miss World, không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc và bản lĩnh trên đấu trường quốc tế mà còn được khán giả Việt Nam biết đến là người bạn thân thiết của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Cả hai đã xây dựng tình bạn đẹp trong suốt hành trình tham gia Miss World 2025 và vẫn duy trì sự gắn bó sau khi cuộc thi khép lại.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đã công bố danh sách Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Đáng chú ý, Opal Suchata là một trong những gương mặt góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Opal Suchata góp mặt trong Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố. (Ảnh từ IG Global Beauties)

Lý giải về việc lựa chọn đại diện Thái Lan, Global Beauties nhận xét Opal Suchata là "Hoa hậu Thế giới thông minh và thanh lịch nhất". Chuyên trang cũng đánh giá cao hành trình truyền cảm hứng của cô: "Opal Suchata Chuangsri là biểu tượng của sự duyên dáng và ý chí kiên cường. Cô đã vượt qua biến cố cá nhân khi bị ung thư vú ở tuổi 16".

Opal Suchata sinh năm 2003, sở hữu vẻ đẹp được đánh giá cao với những đường nét thanh tú, thần thái cuốn hút và đôi mắt sâu đầy cảm xúc. Không chỉ ghi điểm bằng ngoại hình, người đẹp còn chinh phục ban giám khảo Miss World lẫn công chúng nhờ sự thông minh, khả năng giao tiếp tự tin và hình ảnh gần gũi. Sau khi đăng quang Miss World, Opal ngày càng khẳng định sức ảnh hưởng trên bản đồ nhan sắc quốc tế, trở thành gương mặt được truyền thông và người hâm mộ quan tâm.

Opal Suchata gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch.

Bên cạnh danh hiệu và những thành tích nổi bật, câu chuyện tình bạn giữa Opal Suchata và Hoa hậu Ý Nhi cũng nhận được nhiều sự yêu mến. Trong hành trình tham gia Miss World 2025, hai người đẹp nhanh chóng trở nên thân thiết và được xem là một trong những cặp bạn thân nổi bật nhất cuộc thi.

Ý Nhi và Opal từng ở chung phòng trong thời gian diễn ra Miss World 2025. Chính khoảng thời gian sinh hoạt cùng nhau đã giúp cả hai có cơ hội thấu hiểu, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Từ những buổi tập luyện, các hoạt động thiện nguyện, sự kiện chính thức đến những khoảnh khắc đời thường, hai nàng hậu gần như luôn xuất hiện bên nhau với nụ cười rạng rỡ.

Thời điểm Opal Suchata kết thúc nhiệm kỳ Miss World Thailand, Ý Nhi đã công khai gửi lời chúc mừng đến người bạn thân. Ngược lại, khi Ý Nhi chính thức khép lại nhiệm kỳ Miss World Vietnam, Opal cũng đến Việt Nam để chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này. Sự hiện diện của đương kim Miss World khiến nhiều khán giả xúc động, đồng thời cho thấy tình bạn giữa hai người đẹp vẫn bền chặt sau cuộc thi.

Hoa hậu Ý Nhi và Opal Suchata thân thiết kể từ khi thi chung Miss World.

Trong thời gian tới, Opal Suchata sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam để thực hiện màn final walk đặc biệt tại đêm chung kết Miss World 2026. Nhiều khán giả cũng kỳ vọng Opal và Ý Nhi sẽ có dịp tái ngộ trên sân khấu, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về tình bạn vượt qua ranh giới quốc gia trong làng nhan sắc quốc tế.