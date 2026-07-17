Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga

12 cô gái đẹp nhất Hoa hậu Hong Kong 2026Đẹp -
Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2026 đã bước sang giai đoạn nước rút. Từ 100 thí sinh, hiện tại chỉ còn 12 cô gái đẹp nhất.
Quỳnh Nga sinh năm 1988, được đông đảo khán giả biết đến sau vai diễn "cá sấu chúa" trong bộ phim truyền hình Lập trình cho trái tim. Thành công của vai diễn giúp cô có biệt danh gắn liền suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Những năm qua, cô hot trở lại với loạt phim như Về nhà đi con, Sinh tử hay Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, nữ diễn viên ngày càng khẳng định hình ảnh trưởng thành và cuốn hút.
Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2026 đã bước sang giai đoạn nước rút. Từ 100 thí sinh, hiện tại chỉ còn 12 cô gái đẹp nhất.
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