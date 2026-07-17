Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga

Thứ sáu, 11:36 17/07/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga sau thông tin công khai hẹn hò cùng diễn viên Việt Anh khiến khán giả quan tâm nhiều hơn.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 1.Tin sao 16/7: Việt Anh - Quỳnh Nga công khai tình cảm, Việt Hương dành tiền thưởng làm điều ý nghĩa

GĐXH - Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và xác nhận đang hẹn hò, trong khi đó diễn viên Việt Hương đã dành toàn bộ tiền thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 1.

Sau nhiều năm bước chân vào làng giải trí, Quỳnh Nga vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng gợi cảm và gu thời trang ngày càng tinh tế. Ở tuổi 38, nữ diễn viên được nhiều khán giả nhận xét ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 2.

Theo thời gian, thay vì theo đuổi phong cách ngọt ngào như thuở mới vào nghề, Quỳnh Nga lựa chọn hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và quyến rũ. Mỗi lần đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, cô đều nhận được nhiều lời khen về nhan sắc trẻ hơn tuổi thật.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 3.

Điểm nổi bật ở Quỳnh Nga là làn da căng mịn và vóc dáng săn chắc. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ cô luôn ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong bằng chế độ ăn uống khoa học, uống đủ nước và duy trì tập luyện đều đặn.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Quỳnh Nga cũng dành thời gian chăm sóc da với các bước làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ. Dù lịch trình công việc bận rộn, cô vẫn cố gắng ngủ đủ giấc và hạn chế thức khuya để giữ tinh thần cũng như làn da luôn tươi tắn.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 5.

Ngoài việc tập gym, người đẹp còn yêu thích yoga và các bài tập giúp tăng độ dẻo dai của cơ thể. Nhờ duy trì lối sống lành mạnh trong thời gian dài, cô luôn giữ được vòng eo thon gọn và thân hình cân đối.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 6.

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, Quỳnh Nga còn được đánh giá cao về phong cách thời trang. Cô linh hoạt biến hóa giữa hình ảnh thanh lịch, nữ tính và gợi cảm tùy từng sự kiện.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 7.

Trong đời thường, nữ diễn viên ưu tiên những thiết kế đơn giản, tôn dáng với gam màu trung tính. Khi tham dự các chương trình giải trí hoặc sự kiện thảm đỏ, Quỳnh Nga thường lựa chọn váy ôm sát, cắt xẻ tinh tế hoặc những bộ đầm dạ hội giúp tôn lợi thế hình thể.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 8.

Nhiều khán giả nhận xét, dù theo đuổi phong cách quyến rũ nhưng Quỳnh Nga luôn biết tiết chế để tạo nên hình ảnh sang trọng thay vì phô trương.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 9.

Ở tuổi ngoài 30, Quỳnh Nga không chỉ giữ được nhan sắc trẻ trung mà còn sở hữu phong thái đằm thắm, trưởng thành. Chính sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống và việc chăm sóc bản thân đã giúp "cá sấu chúa" luôn duy trì sức hút đặc biệt trong lòng công chúng, trở thành một trong những mỹ nhân được đánh giá có nhan sắc "lão hóa ngược" của làng giải trí Việt.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, được đông đảo khán giả biết đến sau vai diễn "cá sấu chúa" trong bộ phim truyền hình Lập trình cho trái tim. Thành công của vai diễn giúp cô có biệt danh gắn liền suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Những năm qua, cô hot trở lại với loạt phim như Về nhà đi con, Sinh tử hay Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, nữ diễn viên ngày càng khẳng định hình ảnh trưởng thành và cuốn hút.

Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga - Ảnh 11.Diện bikini nóng bỏng chào hè, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga gây sốt mạng xã hội

GĐXH - “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga tiếp tục khiến khán giả nhớ thương bởi gu thời trang đi biển gợi cảm.

 

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