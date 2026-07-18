Dàn minh tinh đẹp nhất thế giới chiếm trọn sự chú ý

Lupita Nyong'o diện váy ren cúp ngực màu vàng kim khoe khéo vóc dáng săn chắc. Cô được đạo diễn Nolan tin tưởng giao cho vai nàng Helen xứ Troy. Điều này gây ra tranh cãi lớn trên khắp thế giới vì trước đó chỉ có diễn viên da trắng hóa thân thành nhân vật nổi tiếng này. Elon Musk cũng dùng những từ ngữ khiếm nhã để phản đối "người phụ nữ đẹp nhất năm 2014" (do People bình chọn). Ảnh: Getty Images/WireImage