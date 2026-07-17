Doãn Hải My khẳng định màu trắng không bao giờ lỗi mốt, tips phối đồ hè thanh lịch mà quyến rũ

Lâu nay, Doãn Hải My vẫn theo đuổi hình ảnh nữ tính, thanh lịch thay vì chạy theo những xu hướng quá táo bạo. Sau khi kết hôn và trở thành mẹ, gu thời trang của người đẹp sinh năm 2001 được nhiều tự do nhận xét ngày càng đơn giản nhưng có chiều sâu hơn, ưu tiên các thiết kế tôn dáng, màu sắc trung tính và ứng dụng.