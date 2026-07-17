Doãn Hải My khẳng định màu trắng không bao giờ lỗi mốt, tips phối đồ hè thanh lịch mà quyến rũ

Thứ sáu, 15:07 17/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Doãn Hải My tiếp tục ghi điểm với gu thời trang tinh tế khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Màu trắng không bao giờ lỗi mốt".

Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 1.

Không cần những thiết kế cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ bộ trang phục trắng đơn vừa mang vẻ thanh lịch, vừa gợi cảm.

Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 2.
Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 3.
Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 4.

Trong loạt ảnh, Doãn Hải My diện chân váy mini đơn giản nhưng điểm nhấn nằm ở thiết kế áo với chi tiết xoắn dây phía sau, tạo khoảng vừa đủ để bảo vệ lưng lại khéo khoe xương cánh bướm cùng vòng eo thanh mảnh; đảm bảo vẫn giữ được vẻ kín đáo, nữ tính.

Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 5.
Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 6.

Bà xã Đoàn Văn Hậu phối cùng túi xách da màu kem, kính trắng và đôi giày cao Gothic buộc dây đồng màu. Phụ kiện cùng tông giúp tổng thể trở nên hài hòa, đúng tinh thần “yên tĩnh sang trọng” (quiet luxury) - xu hướng thời trang quốc tế.

Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 7.

Không phải ngẫu nhiên Doãn Hải My khẳng định "màu trắng không bao giờ lỗi mốt". Trong thời trang, sắc trắng luôn được xem là gam màu kinh điển bởi khả năng vượt qua mọi xu hướng. Đây là màu sắc mang đến cảm giác sạch sẽ, tinh khôi và đặc biệt phát huy hiệu quả trong những ngày nắng nóng nhờ nhẹ nhàng, tươi mát.

Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, trang phục trắng nhưng rất linh hoạt khi có thể kết hợp với nhiều chất liệu, kiểu dáng và phụ kiện khác nhau, từ phong cách nghỉ dưỡng, dạo phố cho đến những buổi hẹn hò hay sự kiện ngoài trời.

Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 9.
Doãn Hải My và gu thời trang màu trắng không bao giờ lỗi mốt Trong mùa hè 2026 - Ảnh 10.

Lâu nay, Doãn Hải My vẫn theo đuổi hình ảnh nữ tính, thanh lịch thay vì chạy theo những xu hướng quá táo bạo. Sau khi kết hôn và trở thành mẹ, gu thời trang của người đẹp sinh năm 2001 được nhiều tự do nhận xét ngày càng đơn giản nhưng có chiều sâu hơn, ưu tiên các thiết kế tôn dáng, màu sắc trung tính và ứng dụng.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phương Oanh lại gây chú ý

Phương Oanh lại gây chú ý

Đẹp -

GĐXH - Xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest, Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý với trang phục đơn giản, kết hợp kiểu tóc buộc gọn và giày cao gót.

Tuổi 39, Minh Hằng trẻ trung với style đời thường

Tuổi 39, Minh Hằng trẻ trung với style đời thường

Đẹp -

GĐXH - Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ hơn tuổi. Một trong những yếu tố giúp cô luôn giữ được hình ảnh tươi trẻ chính là gu thời trang đời thường thanh lịch, hiện đại và tinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.