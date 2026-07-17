Doãn Hải My khẳng định màu trắng không bao giờ lỗi mốt, tips phối đồ hè thanh lịch mà quyến rũ
GĐXH - Doãn Hải My tiếp tục ghi điểm với gu thời trang tinh tế khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Màu trắng không bao giờ lỗi mốt".
Trong loạt ảnh, Doãn Hải My diện chân váy mini đơn giản nhưng điểm nhấn nằm ở thiết kế áo với chi tiết xoắn dây phía sau, tạo khoảng vừa đủ để bảo vệ lưng lại khéo khoe xương cánh bướm cùng vòng eo thanh mảnh; đảm bảo vẫn giữ được vẻ kín đáo, nữ tính.
Bà xã Đoàn Văn Hậu phối cùng túi xách da màu kem, kính trắng và đôi giày cao Gothic buộc dây đồng màu. Phụ kiện cùng tông giúp tổng thể trở nên hài hòa, đúng tinh thần “yên tĩnh sang trọng” (quiet luxury) - xu hướng thời trang quốc tế.
Lâu nay, Doãn Hải My vẫn theo đuổi hình ảnh nữ tính, thanh lịch thay vì chạy theo những xu hướng quá táo bạo. Sau khi kết hôn và trở thành mẹ, gu thời trang của người đẹp sinh năm 2001 được nhiều tự do nhận xét ngày càng đơn giản nhưng có chiều sâu hơn, ưu tiên các thiết kế tôn dáng, màu sắc trung tính và ứng dụng.
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