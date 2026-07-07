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2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ

Thứ ba, 16:38 07/07/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Mới đây, Mai Phương Thúy chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong cuộc sống đời thường. Sau 2 thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ và gây thương nhớ.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 1.Mua căn hộ 120 tỷ đồng tặng em gái, Mai Phương Thúy thực sự giàu có như thế nào?

GĐXH - Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết cô vừa chi 120 tỷ đồng tậu căn hộ sky villa rộng 400m2 tặng em gái và hai cháu hôm 23/6.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 1.

Mai Phương Thúy ở tuổi 38 khiến khán giả phát sốt khi khoe ảnh nhan sắc rực rỡ được ví như Lưu Diệc Phi Việt Nam. Sau 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của người đẹp vẫn khiến khán giả mê mẩn.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 2.

Ngay từ thời điểm đăng quang, Mai Phương Thúy đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1,79 m cùng đôi chân dài, gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 3.

Những lợi thế về hình thể giúp cô trở thành một trong những hoa hậu có vóc dáng nổi bật nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tại đấu trường Miss World 2006, cô cũng ghi dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, hiện đại và lọt vào top các thí sinh được đánh giá cao về ngoại hình.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 4.

Theo thời gian, nhan sắc của Mai Phương Thúy có nhiều thay đổi theo hướng sắc sảo và trưởng thành hơn. Nếu trước đây cô gắn liền với hình ảnh trong trẻo, dịu dàng thì hiện tại, người đẹp gây ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng cùng thần thái tự tin. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, cô đều thu hút sự chú ý nhờ gương mặt hài hòa, làn da trắng sáng và vóc dáng cân đối.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 5.

Không chạy theo hình ảnh quá cầu kỳ, Mai Phương Thúy thường lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch nhưng vẫn tôn lên lợi thế hình thể. Trong đời thường, cô chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, để tóc tự nhiên và diện trang phục đơn giản. Khi tham dự các sự kiện giải trí, người đẹp lại ưu tiên những thiết kế ôm sát hoặc cắt xẻ tinh tế, khoe vóc dáng cao ráo và đôi chân dài trứ danh.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 6.

Bên cạnh nhan sắc, Mai Phương Thúy còn được đánh giá cao nhờ ý thức chăm sóc sức khỏe và duy trì vóc dáng. Người đẹp nhiều lần chia sẻ cô chú trọng chế độ sinh hoạt điều độ, tập luyện thể thao và giữ tinh thần thoải mái. Nhờ vậy, ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 7.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc, mỗi lần Mai Phương Thúy xuất hiện đều tạo sức hút trên truyền thông và mạng xã hội.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 8.

Nhiều khán giả nhận xét vẻ đẹp của cô ngày càng "chín", toát lên sự tự tin, bản lĩnh của một người phụ nữ thành đạt.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 9.

Gần hai thập kỷ sau ngày đăng quang, Mai Phương Thúy vẫn là một trong những hoa hậu giữ được sức hấp dẫn đặc biệt trong lòng công chúng.

2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ - Ảnh 11.Tin sao 29/6: Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng

GĐXH - Ca sĩ Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng vì hai người có chung ngày sinh nhật; trong khi đó Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý với gu thời trang thể thao đầy quyến rũ.

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