2 thập kỷ sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc Mai Phương Thúy vẫn gây thương nhớ

Theo thời gian, nhan sắc của Mai Phương Thúy có nhiều thay đổi theo hướng sắc sảo và trưởng thành hơn. Nếu trước đây cô gắn liền với hình ảnh trong trẻo, dịu dàng thì hiện tại, người đẹp gây ấn tượng với vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng cùng thần thái tự tin. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, cô đều thu hút sự chú ý nhờ gương mặt hài hòa, làn da trắng sáng và vóc dáng cân đối.