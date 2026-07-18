MC Thanh Thanh Huyền nhan sắc thăng hạng ở tuổi 30

Trước đó, Thanh Thanh Huyền cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi lựa chọn bộ đồ tắm hai mảnh tông xanh ánh kim trong chuyến du lịch biển. Từ những khoảnh khắc tạo dáng trên mũi thuyền đến khi thư giãn dưới nắng hay ngắm biển, Thanh Thanh Huyền đều ghi điểm với phong cách tự tin, trẻ trung.