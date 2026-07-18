MC Thanh Thanh Huyền nhan sắc thăng hạng ở tuổi 30

Vẻ ngoài tuổi 30 của Hoa hậu Kỳ DuyênĐẹp -
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi 30 có vẻ ngoài xinh đẹp của một quý cô chững chạc và thành đạt.
Dàn minh tinh đẹp nhất thế giới chiếm trọn sự chú ýĐẹp -
Dàn mỹ nhân gồm Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o và Charlize Theron chiếm trọn sự chú ý tại buổi ra mắt bom tấn 250 triệu USD “The Odyssey”.
Doãn Hải My khẳng định màu trắng không bao giờ lỗi mốt, tips phối đồ hè thanh lịch mà quyến rũĐẹp -
GĐXH - Doãn Hải My tiếp tục ghi điểm với gu thời trang tinh tế khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Màu trắng không bao giờ lỗi mốt".
Vẻ ngoài tuổi 38 của 'cá sấu chúa' Quỳnh NgaĐẹp -
GĐXH - 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga sau thông tin công khai hẹn hò cùng diễn viên Việt Anh khiến khán giả quan tâm nhiều hơn.
12 cô gái đẹp nhất Hoa hậu Hong Kong 2026Đẹp -
Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2026 đã bước sang giai đoạn nước rút. Từ 100 thí sinh, hiện tại chỉ còn 12 cô gái đẹp nhất.
Huyền Baby khoe vóc dáng 'cực phẩm' ở tuổi 37Đẹp -
GĐXH - Huyền Baby được nhiều khán giả yêu mến, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc "lão hóa ngược" của cô dù đang ở độ tuổi U40.
Clip Phương Oanh để mặt mộc, tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắnChăm sóc da -
GĐXH - Phương Oanh không ngại để mặt mộc trước khán giả, sau đó, cô tự trang điểm để "lột xác", trở thành quý cô trẻ trung, xinh đẹp.
Học theo Happi Phạm gội Bưởi bồ kết Herbario: giảm rụng, tóc tơi phồngĐẹp -
Trào lưu gội đầu bằng dầu gội Bồ kết và Vỏ bưởi theo Happi Phạm đang được hội chị em săn đón. Với Herbario, mái tóc được làm sạch dịu nhẹ khỏi bụi bẩn tích tụ, mang lại cảm giác da đầu nhẹ tênh và chân tóc tơi phồng khỏe mạnh.
Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò MbappéĐẹp -
Nữ diễn viên Ester Expósito, người vướng tin hẹn hò với siêu sao bóng đá Kylian Mbappé mệnh danh biểu tượng nhan sắc của Tây Ban Nha.
Phương Oanh lại gây chú ýĐẹp -
GĐXH - Xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest, Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý với trang phục đơn giản, kết hợp kiểu tóc buộc gọn và giày cao gót.