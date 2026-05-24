Giờ sinh Âm lịch của đứa trẻ 'vượng phúc'

Trẻ sinh giờ Tý Âm lịch: Thông minh, bản lĩnh, càng lớn càng giàu có

Những đứa trẻ sinh vào giờ Tý Âm lịch (23h00 – 1h00) thường sở hữu đầu óc nhanh nhạy, khả năng quan sát tốt và tinh thần ham học hỏi từ nhỏ.

Các bé thường tiếp thu nhanh, phản ứng linh hoạt trước mọi tình huống và có ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Dù nhiều người sinh vào khung giờ này không xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng nhờ sự chăm chỉ và nghị lực, họ dễ tạo dựng được thành tựu đáng nể khi trưởng thành.

Thời niên thiếu có thể trải qua đôi chút khó khăn, song càng lớn tuổi vận trình càng hanh thông, đặc biệt sau tuổi trưởng thành sẽ có nhiều cơ hội đổi đời.

Người sinh giờ Tý thường mang tham vọng lớn, dám nghĩ dám làm nên dễ đạt thành công trong sự nghiệp.

Bước vào trung niên, tài vận ngày càng khởi sắc, có người còn đạt được cuộc sống giàu sang từ khá sớm.

Không chỉ vậy, họ còn được xem là mang phúc khí cho gia đình, giúp cha mẹ có cuộc sống an nhàn, đủ đầy về sau.

Nhờ tính cách mạnh mẽ cùng sự trợ giúp của quý nhân, người sinh giờ này thường có khả năng vượt qua nghịch cảnh và biến khó khăn thành cơ hội.

Trẻ sinh giờ Mão Âm lịch: Mang năng lượng tích cực, công danh rộng mở

Khung giờ Mão Âm lịch (05h00 – 07h00) là thời điểm bình minh vừa lên, tượng trưng cho nguồn năng lượng mới, sự sống và hy vọng. Vì thế, những đứa trẻ sinh vào giờ này thường được đánh giá là giàu sức sống, lạc quan và có tinh thần cầu tiến.

Ngay từ nhỏ, các bé đã thể hiện sự nhiệt huyết, chăm chỉ và không ngại thử thách. Khi trưởng thành, họ thường có chí tiến thủ cao, làm việc nghiêm túc và dễ gặp may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.

Người sinh giờ Mão còn được cho là có số hưởng tài lộc. Không chỉ tự tạo dựng được cuộc sống sung túc cho bản thân, họ còn góp phần mang lại vận may và sự thịnh vượng cho gia đình.

Con đường công danh của những người này thường khá thuận lợi, càng về sau càng ổn định và phát triển bền vững.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của người sinh giờ Mão cũng tương đối viên mãn. Họ dễ có cuộc sống hôn nhân hài hòa, gia đạo êm ấm và hậu vận bình yên.

Nhìn chung, đây là mẫu người vừa có tài vừa có phúc, tuổi trung niên thường tận hưởng cuộc sống đủ đầy đáng ngưỡng mộ.

Trẻ sinh giờ Mùi Âm lịch: Có số hưởng từ nhỏ, cuộc sống nhiều quý nhân

Những đứa trẻ sinh vào giờ Mùi Âm lịch (13h00 – 15h00) thường được xem là có vận số tốt đẹp ngay từ khi chào đời. Họ dễ nhận được sự yêu thương, che chở của gia đình và luôn gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Từ nhỏ, người sinh giờ này thường được mọi người quý mến nhờ tính cách hiền hòa, dễ gần. Khi đi học được thầy cô yêu quý, lớn lên đi làm cũng dễ gặp người nâng đỡ và hỗ trợ trong công việc.

Điểm nổi bật của người sinh giờ Mùi là cuộc sống ít sóng gió lớn. Mỗi khi gặp khó khăn thường có quý nhân xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ.

Vì vậy, họ dễ xây dựng được cuộc sống ổn định, tinh thần thoải mái và không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc.

Ngoài ra, người sinh giờ này còn có đời sống tình cảm khá ấm áp. Họ luôn được bao bọc bởi tình thân, bạn bè và những người yêu thương xung quanh nên hiếm khi cảm thấy cô đơn.

Càng trưởng thành, vận trình tài lộc của người sinh giờ Mùi càng vượng. Công việc thuận lợi, tài chính ổn định và cuộc sống nhìn chung khá sung túc, an nhàn.

Giờ sinh Âm lịch chỉ mang tính tham khảo

Dù tử vi và giờ sinh Âm lịch mang nhiều yếu tố thú vị, nhưng đây chỉ là quan niệm mang tính tham khảo.

Tương lai của một đứa trẻ vẫn phụ thuộc rất lớn vào môi trường sống, sự giáo dục từ gia đình, tính cách và nỗ lực của chính bản thân khi trưởng thành.

Một đứa trẻ được yêu thương, dạy dỗ đúng cách và sống trong môi trường tích cực vẫn luôn có nhiều cơ hội để phát triển tốt đẹp, bất kể sinh vào khung giờ nào.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.