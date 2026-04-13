Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 1/7/2026?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, hiện nay, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, tăng mức lương cơ sở lên 8% là 2.527.200 triệu đồng/tháng.

Nếu không có gì thay đổi thì theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn tính theo công thức:

Lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Do đó, dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tính theo lương cơ sở 2.527.200 triệu đồng/tháng và hệ số lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Bảng lương bao gồm:

- Bảng lương 01: Bảng lương chuyên gia cao cấp.

- Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).

- Bảng lương 03: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Bảng lương 04: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Bảng lương 05: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Bảng lương 06: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

- Bảng lương 07: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, tăng mức lương cơ sở lên 8% là 2.527.200 triệu đồng/tháng.

Dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

1. Bảng lương Chuyên gia cao cấp

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 8,8 22.239.360 Bậc 2 9,4 23.755.680 Bậc 3 10,0 25.272.000

2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

- Công chức loại A3 (nhóm A3.1)

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 6,2 15.668.640 Bậc 2 6,56 16.578.432 Bậc 3 6,92 17.799.624 Bậc 4 7,28 18.398.016 Bậc 5 7,64 19.307.808 Bậc 6 8,0 20.217.600

- Công chức loại A3 nhóm A3.2

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 5,75 14.531.400 Bậc 2 6,11 15.441.192 Bậc 3 6,47 16.350.984 Bậc 4 6,83 17.260.776 Bậc 5 7,19 18.170.568 Bậc 6 7,55 19.080.360

- Công chức loại A2 nhóm A2.1

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 4,4 11.119.680 Bậc 2 4,74 11.978.928 Bậc 3 5,08 12.838.176 Bậc 4 5,42 13.697.424 Bậc 5 5,76 14.556.672 Bậc 6 6,1 15.415.920 Bậc 7 6,44 16.275.168 Bậc 8 6,78 17.134.416

- Công chức loại A2 nhóm A2.2

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 4,0 10.108.800 Bậc 2 4,34 10.968.048 Bậc 3 4,68 11.827.296 Bậc 4 5,02 12.762.360 Bậc 5 5,36 13.545.762 Bậc 6 5,7 14.405.040 Bậc 7 6,04 15.264.288 Bậc 8 6,38 16.123.536

- Công chức loại A1

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 2,34 5.913.648 Bậc 2 2,67 6.747.624 Bậc 3 3,0 7.581.600 Bậc 4 3,33 8.415.576 Bậc 5 3,66 9.249.552 Bậc 6 3,99 10.083.528 Bậc 7 4,32 10.917.504 Bậc 8 4,65 11.751.480 Bậc 9 4,98 12.585.456

- Công chức loại A0

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 2,1 5.307.120 Bậc 2 2,41 6.090.552 Bậc 3 2,72 6.873.984 Bậc 4 3,03 7.657.416 Bậc 5 3,34 8.440.848 Bậc 6 3,65 9.224.280 Bậc 7 3,96 10.007.712 Bậc 8 4,27 10.791.144 Bậc 9 4,58 11.574.576 Bậc 10 4,89 12.358.008

- Công chức loại B

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 1,86 4.700.592 Bậc 2 2,06 5.206.032 Bậc 3 2,26 5.711.472 Bậc 4 2,46 6.216.912 Bậc 5 2,66 6.722.352 Bậc 6 2,86 7.227.792 Bậc 7 3,06 7.733.232 Bậc 8 3,26 8.238.672 Bậc 9 3,46 8.744.112 Bậc 10 3,66 9.249.552 Bậc 11 3,86 9.754.992 Bậc 12 4,06 10.260.432

- Công chức loại C - nhóm C1

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 1,65 4.169.880 Bậc 2 1,83 4.624.776 Bậc 3 2,01 5.079.672 Bậc 4 2,19 5.534.568 Bậc 5 2,37 5.989.464 Bậc 6 2,55 6.444.360 Bậc 7 2,73 6.899.256 Bậc 8 2,91 7.354.152 Bậc 9 3,09 7.809.048 Bậc 10 3,27 8.263.944 Bậc 11 3,45 8.718.840 Bậc 12 3,63 9.173.736

- Công chức loại C - nhóm C2

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 1,5 3.790.800 Bậc 2 1,68 4.245.696 Bậc 3 1,86 4.700.592 Bậc 4 2,04 5.155.488 Bậc 5 2,22 5.610.384 Bậc 6 2,4 6.065.280 Bậc 7 2,58 6.520.176 Bậc 8 2,76 6.975.072 Bậc 9 2,94 7.429.968 Bậc 10 3,12 7.884.864 Bậc 11 3,3 8.339.760 Bậc 12 3,48 8.794.656

- Công chức loại C - nhóm C3

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 1,35 3.411.720 Bậc 2 1,53 3.866.616 Bậc 3 1,71 4.321.512 Bậc 4 1,89 4.776.408 Bậc 5 2,07 5.231.304 Bậc 6 2,25 5.686.200 Bậc 7 2,43 6.141.096 Bậc 8 2,61 6.595.992 Bậc 9 2,79 7.050.888 Bậc 10 2,97 7.505.784 Bậc 11 3,15 7.960.680 Bậc 12 3,33 8.415.576

3. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp

- Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 6,2 15.668.640 Bậc 2 6,56 16.578.432 Bậc 3 6,92 17.488.224 Bậc 4 7,28 18.398.016 Bậc 5 7,64 19.307.808 Bậc 6 8,0 20.217.600

- Viên chức loại A3 nhóm A3.2

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 5,75 14.531.400 Bậc 2 6,11 15.441.192 Bậc 3 6,47 16.350.984 Bậc 4 6,83 17.260.776 Bậc 5 7,19 18.170.568 Bậc 6 7,55 19.080.360

- Viên chức loại A2 nhóm A2.1

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 4,4 11.119.680 Bậc 2 4,74 11.978.928 Bậc 3 5,08 12.838.176 Bậc 4 5,42 13.697.424 Bậc 5 5,76 14.556.672 Bậc 6 6,1 15.415.920 Bậc 7 6,44 16.275.168 Bậc 8 6,78 17.134.416

- Viên chức loại A2 nhóm A2.2

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 4,0 10.108.800 Bậc 2 4,34 10.968.048 Bậc 3 4,68 11.827.296 Bậc 4 5,02 12.686.544 Bậc 5 5,36 13.545.792 Bậc 6 5,7 14.405.040 Bậc 7 6,04 15.264.288 Bậc 8 6,38 16.123.536

- Viên chức loại A1

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 2,34 5.913.648 Bậc 2 2,67 6.747.624 Bậc 3 3,0 7.581.600 Bậc 4 3,33 8.415.576 Bậc 5 3,66 9.249.552 Bậc 6 3,99 10.083.528 Bậc 7 4,32 10.917.504 Bậc 8 4,65 11.751.480 Bậc 9 4,98 12.585.456

- Viên chức loại B

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 1,86 4.700.592 Bậc 2 2,06 5.206.032 Bậc 3 2,26 5.711.472 Bậc 4 2,46 6.216.912 Bậc 5 2,66 6.722.352 Bậc 6 2,86 7.227.792 Bậc 7 3,06 7.733.232 Bậc 8 3,26 8.238.672 Bậc 9 3,46 8.744.112 Bậc 10 3,66 9.249.552 Bậc 11 3,86 9.754.992 Bậc 12 4,06 10.260.432

- Viên chức loại C - nhóm C1

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 1,65 4.169.880 Bậc 2 1,83 4.624.776 Bậc 3 2,01 5.079.672 Bậc 4 2,19 5.534.568 Bậc 5 2,37 5.989.464 Bậc 6 2,55 6.444.360 Bậc 7 2,73 6.899.256 Bậc 8 2,91 7.345.152 Bậc 9 3,09 7.809.048 Bậc 10 3,27 8.263.944 Bậc 11 3,45 8.718.840 Bậc 12 3,63 9.173.736

- Viên chức loại C - nhóm C2

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 2,0 5.054.400 Bậc 2 2,18 5.509.296 Bậc 3 2,36 5.964.192 Bậc 4 2,54 6.419.088 Bậc 5 2,72 6.873.984 Bậc 6 2,9 7.328.880 Bậc 7 3,08 7.783.776 Bậc 8 3,26 8.238.672 Bậc 9 3,44 8.693.568 Bậc 10 3,62 9.148.464 Bậc 11 3,8 9.603.360 Bậc 12 3,98 10.058.256

- Viên chức loại C - nhóm C3

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 1,5 3.790.800 Bậc 2 1,68 4.245.696 Bậc 3 1,86 4.700.592 Bậc 4 2,04 5.155.488 Bậc 5 2,22 5.610.384 Bậc 6 2,4 6.065.280 Bậc 7 2,58 6.520.176 Bậc 8 2,76 6.975.072 Bậc 9 2,94 7.429.968 Bậc 10 3,12 7.884.864 Bậc 11 3,3 8.339.760 Bậc 12 3,48 8.764.656

4. Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước

- Lái xe cơ quan, kỹ thuật viên đánh máy:

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 2,05 5.180.760 Bậc 2 2,23 5.635.656 Bậc 3 2,41 6.090.552 Bậc 4 2,59 6.545.448 Bậc 5 2,77 7.000.344 Bậc 6 2,95 7.455.240 Bậc 7 3,13 7.910.136 Bậc 8 3,31 8.365.032 Bậc 9 3,49 8.819.928 Bậc 10 3,67 9.274.824 Bậc 11 3,85 9.739.720 Bậc 12 4,03 10.184.616

- Nhân viên kỹ thuật:

Bậc Hệ số Mức lương Bậc 1 1,65 4.169.880 Bậc 2 1,83 4.624.776 Bậc 3 2,01 5.079.672 Bậc 4 2,19 5.534.568 Bậc 5 2,37 5.989.464 Bậc 6 2,55 6.444.360 Bậc 7 2,73 6.899.256 Bậc 8 2,91 7.354.152 Bậc 9 3,09 7.809.048 Bậc 10 3,27 8.263.944 Bậc 11 3,45 8.718.840 Bậc 12 3,63 9.173.736

- Nhân viên đánh máy, nhân viên bảo vệ:

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 1,5 3.790.800 Bậc 2 1,68 4.245.696 Bậc 3 1,86 4.700.592 Bậc 4 2,04 5.155.488 Bậc 5 2,22 5.610.384 Bậc 6 2,4 6.065.280 Bậc 7 2,58 6.520.176 Bậc 8 2,76 6.975.072 Bậc 9 2,94 7.429.968 Bậc 10 3,12 7.884.864 Bậc 11 3,3 8.339.760 Bậc 12 3,48 8.764.656

- Nhân viên văn thư:

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 1,35 3.411.720 Bậc 2 1,53 3.866.616 Bậc 3 1,71 4.321.512 Bậc 4 1,89 4.776.408 Bậc 5 2,07 5.231.304 Bậc 6 2,25 5.686.200 Bậc 7 2,43 6.141.096 Bậc 8 2,61 6.595.992 Bậc 9 2,79 7.050.888 Bậc 10 2,97 7.505.784 Bậc 11 3,15 7.960.680 Bậc 12 3,33 8.415.576

- Nhân viên phục vụ:

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 1,00 2.527.200 Bậc 2 1,18 2.982.096 Bậc 3 1,36 3.436.992 Bậc 4 1,54 3.891.888 Bậc 5 1,72 4.346.784 Bậc 6 1,90 4.801.680 Bậc 7 2,08 5.256.576 Bậc 8 2,26 5.711.472 Bậc 9 2,44 6.166.368 Bậc 10 2,62 6.621.264 Bậc 11 2,80 7.076.160 Bậc 12 2,98 7.531.056

5. Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

- Bí thư đảng ủy:

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 2,35 5.938.920 Bậc 2 2,85 7.202.520

- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 2,15 5.433.480 Bậc 2 2,65 6.697.080

- Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 1,95 4.928.040 Bậc 2 2,45 6.191.640

- Trưởng các đoàn thể; Ủy viên Ủy ban nhân dân

Bậc lương Hệ số Mức lương Bậc 1 1,75 4.422.600 Bậc 2 2,25 5.686.200

6. Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân

STT Cấp bậc quân hàm Hệ số Mức lương 1 Đại tướng 10,4 26.282.880 2 Thượng tướng 9,8 24.766.560 3 Trung tướng 9,2 23.250.240 4 Thiếu tướng 8,6 21.733.920 5 Đại tá 8 20.217.600 6 Thượng tá 7,3 18.448.560 7 Trung tá 6,6 16.679.520 8 Thiếu tá 6 15.163.200 9 Đại úy 5,4 13.646.880 10 Thượng úy 5 12.636.000 11 Trung úy 4,6 11.625.120 12 Thiếu úy 4,2 10.614.240 13 Thượng sĩ 3,8 9.603.360 14 Trung sĩ 3,5 8.845.200 15 Hạ sĩ 3,2 8.087.040

7. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân:

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp:

Nhóm 1:

Hệ số lương Mức lương (Đơn vị: VNĐ) 3,20 8.087.040 3,45 8.718.840 3,70 9.350.640 3,95 9.982.440 4,20 10.614.240 4,45 11.246.040 4,70 11.877.840 4,95 12.509.640 5,20 13.141.440 5,45 13.773.240

Nhóm 2:

Hệ số lương Mức lương (Đơn vị: VNĐ) 2,95 7.455.240 3,20 8.087.040 3,45 8.718.840 3,70 9.350.640 3,95 9.982.440 4,20 10.614.240 4,45 11.246.040 4,70 11.877.840 4,95 12.509.640 5,20 13.141.440

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp:

Nhóm 1:

Hệ số lương Mức lương (Đơn vị: VNĐ) 3,50 8.845.200 3,80 9.603.360 4,10 10.361.520 4,40 11.119.680 4,70 11.877.840 5,00 12.636.000 5,30 13.394.160 5,60 14.152.320 5,90 14.910.480 6,20 15.668.640

Nhóm 2:

Hệ số lương Mức lương (Đơn vị: VNĐ) 3,20 8.087.040 3,50 8.845.200 3,80 9.603.360 4,10 10.361.520 4,40 11.119.680 4,70 11.877.840 5,00 12.636.000 5,30 13.394.160 5,60 14.152.320 5,90 14.910.480

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp:

Nhóm 1:

Hệ số lương Mức lương (Đơn vị: VNĐ) 3,85 9.729.720 4,20 10.614.240 4,55 11.498.760 4,90 12.383.280 5,25 13.267.800 5,60 14.152.320 5,95 15.036.840 6,30 15.921.360 6,65 16.805.880 7,00 17.690.400 7,35 18.574.920 7,70 19.459.440

Nhóm 2:

Hệ số lương Mức lương (Đơn vị: VNĐ) 3,65 9.224.280 4,00 10.108.800 4,35 10.996.320 4,70 11.877.840 5,05 12.762.360 5,40 13.646.880 5,75 14.531.400 6,10 15.415.920 6,45 16.300.440 6,80 17.184.960 7,15 18.069.480 7,50 18.954.000

- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân:

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:

Nhóm 1:

Hệ số Mức lương 3,85 9.729.720 4,2 10.614.240 4,55 11.496.760 4,9 12.383.280 5,25 13.267.800 5,6 14.152.320 5,95 15.036.840 6,3 15.920.100 6,65 16.805.880 7 17.690.400 7,35 18.574.920 7,7 19.459.440

Nhóm 2:

Hệ số Mức lương 3,65 9.224.280 4 10.108.800 4,35 10.996.320 4,7 11.877.840 5,05 12.762.360 5,4 13.464.880 5,75 14.531.400 6,1 15.415.920 6,45 16.300.440 6,8 17.184.960 7,15 18.069.480 7,5 18.954.000

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:

Nhóm 1:

Hệ số Mức lương 3,5 8.845.200 3,8 9.754.992 4,1 10.361.520 4,4 11.119.680 4,7 11.877.840 5 11.700.000 5,3 13.394.160 5,6 14.152.320 5,9 14.910.480 6,2 15.668.640

Nhóm 2:

Hệ số Mức lương 3,2 8.087.040 3,5 8.845.200 3,8 9.754.992 4,1 10.361.520 4,4 11.119.680 4,7 11.877.840 5 11.700.000 5,3 13.394.160 5,6 14.152.320 5,9 14.910.480

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:

Nhóm 1:

Hệ số Mức lương 3,2 8.087.040 3,45 8.718.840 3,7 9.350.640 3,95 9.982.440 4,2 10.614.240 4,45 11.246.040 4,7 11.877.840 4,95 12.509.640 5,2 13.141.440 5,45 13.773.240

Nhóm 2:

Hệ số Mức lương 2,95 7.455.240 3,2 8.087.040 3,45 8.718.840 3,7 9.350.640 3,95 9.982.440 4,2 10.614.240 4,45 11.246.040 4,7 11.877.840 4,95 12.509.640 5,2 13.141.440

Lưu ý: Bảng lương cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, tăng lương...

