Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ 1/7/2026?
GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8%, bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi? Dưới đây là thông tin cụ thể.
Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 1/7/2026?
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, hiện nay, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, tăng mức lương cơ sở lên 8% là 2.527.200 triệu đồng/tháng.
Nếu không có gì thay đổi thì theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn tính theo công thức:
Lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.
Do đó, dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tính theo lương cơ sở 2.527.200 triệu đồng/tháng và hệ số lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bảng lương bao gồm:
- Bảng lương 01: Bảng lương chuyên gia cao cấp.
- Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).
- Bảng lương 03: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Bảng lương 04: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Bảng lương 05: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
- Bảng lương 06: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.
- Bảng lương 07: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.
Dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:
1. Bảng lương Chuyên gia cao cấp
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
8,8
|
22.239.360
|
Bậc 2
|
9,4
|
23.755.680
|
Bậc 3
|
10,0
|
25.272.000
2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
- Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
6,2
|
15.668.640
|
Bậc 2
|
6,56
|
16.578.432
|
Bậc 3
|
6,92
|
17.799.624
|
Bậc 4
|
7,28
|
18.398.016
|
Bậc 5
|
7,64
|
19.307.808
|
Bậc 6
|
8,0
|
20.217.600
- Công chức loại A3 nhóm A3.2
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
5,75
|
14.531.400
|
Bậc 2
|
6,11
|
15.441.192
|
Bậc 3
|
6,47
|
16.350.984
|
Bậc 4
|
6,83
|
17.260.776
|
Bậc 5
|
7,19
|
18.170.568
|
Bậc 6
|
7,55
|
19.080.360
- Công chức loại A2 nhóm A2.1
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
4,4
|
11.119.680
|
Bậc 2
|
4,74
|
11.978.928
|
Bậc 3
|
5,08
|
12.838.176
|
Bậc 4
|
5,42
|
13.697.424
|
Bậc 5
|
5,76
|
14.556.672
|
Bậc 6
|
6,1
|
15.415.920
|
Bậc 7
|
6,44
|
16.275.168
|
Bậc 8
|
6,78
|
17.134.416
- Công chức loại A2 nhóm A2.2
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
4,0
|
10.108.800
|
Bậc 2
|
4,34
|
10.968.048
|
Bậc 3
|
4,68
|
11.827.296
|
Bậc 4
|
5,02
|
12.762.360
|
Bậc 5
|
5,36
|
13.545.762
|
Bậc 6
|
5,7
|
14.405.040
|
Bậc 7
|
6,04
|
15.264.288
|
Bậc 8
|
6,38
|
16.123.536
- Công chức loại A1
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
2,34
|
5.913.648
|
Bậc 2
|
2,67
|
6.747.624
|
Bậc 3
|
3,0
|
7.581.600
|
Bậc 4
|
3,33
|
8.415.576
|
Bậc 5
|
3,66
|
9.249.552
|
Bậc 6
|
3,99
|
10.083.528
|
Bậc 7
|
4,32
|
10.917.504
|
Bậc 8
|
4,65
|
11.751.480
|
Bậc 9
|
4,98
|
12.585.456
- Công chức loại A0
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
2,1
|
5.307.120
|
Bậc 2
|
2,41
|
6.090.552
|
Bậc 3
|
2,72
|
6.873.984
|
Bậc 4
|
3,03
|
7.657.416
|
Bậc 5
|
3,34
|
8.440.848
|
Bậc 6
|
3,65
|
9.224.280
|
Bậc 7
|
3,96
|
10.007.712
|
Bậc 8
|
4,27
|
10.791.144
|
Bậc 9
|
4,58
|
11.574.576
|
Bậc 10
|
4,89
|
12.358.008
- Công chức loại B
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,86
|
4.700.592
|
Bậc 2
|
2,06
|
5.206.032
|
Bậc 3
|
2,26
|
5.711.472
|
Bậc 4
|
2,46
|
6.216.912
|
Bậc 5
|
2,66
|
6.722.352
|
Bậc 6
|
2,86
|
7.227.792
|
Bậc 7
|
3,06
|
7.733.232
|
Bậc 8
|
3,26
|
8.238.672
|
Bậc 9
|
3,46
|
8.744.112
|
Bậc 10
|
3,66
|
9.249.552
|
Bậc 11
|
3,86
|
9.754.992
|
Bậc 12
|
4,06
|
10.260.432
- Công chức loại C - nhóm C1
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,65
|
4.169.880
|
Bậc 2
|
1,83
|
4.624.776
|
Bậc 3
|
2,01
|
5.079.672
|
Bậc 4
|
2,19
|
5.534.568
|
Bậc 5
|
2,37
|
5.989.464
|
Bậc 6
|
2,55
|
6.444.360
|
Bậc 7
|
2,73
|
6.899.256
|
Bậc 8
|
2,91
|
7.354.152
|
Bậc 9
|
3,09
|
7.809.048
|
Bậc 10
|
3,27
|
8.263.944
|
Bậc 11
|
3,45
|
8.718.840
|
Bậc 12
|
3,63
|
9.173.736
- Công chức loại C - nhóm C2
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,5
|
3.790.800
|
Bậc 2
|
1,68
|
4.245.696
|
Bậc 3
|
1,86
|
4.700.592
|
Bậc 4
|
2,04
|
5.155.488
|
Bậc 5
|
2,22
|
5.610.384
|
Bậc 6
|
2,4
|
6.065.280
|
Bậc 7
|
2,58
|
6.520.176
|
Bậc 8
|
2,76
|
6.975.072
|
Bậc 9
|
2,94
|
7.429.968
|
Bậc 10
|
3,12
|
7.884.864
|
Bậc 11
|
3,3
|
8.339.760
|
Bậc 12
|
3,48
|
8.794.656
- Công chức loại C - nhóm C3
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,35
|
3.411.720
|
Bậc 2
|
1,53
|
3.866.616
|
Bậc 3
|
1,71
|
4.321.512
|
Bậc 4
|
1,89
|
4.776.408
|
Bậc 5
|
2,07
|
5.231.304
|
Bậc 6
|
2,25
|
5.686.200
|
Bậc 7
|
2,43
|
6.141.096
|
Bậc 8
|
2,61
|
6.595.992
|
Bậc 9
|
2,79
|
7.050.888
|
Bậc 10
|
2,97
|
7.505.784
|
Bậc 11
|
3,15
|
7.960.680
|
Bậc 12
|
3,33
|
8.415.576
3. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp
- Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
6,2
|
15.668.640
|
Bậc 2
|
6,56
|
16.578.432
|
Bậc 3
|
6,92
|
17.488.224
|
Bậc 4
|
7,28
|
18.398.016
|
Bậc 5
|
7,64
|
19.307.808
|
Bậc 6
|
8,0
|
20.217.600
- Viên chức loại A3 nhóm A3.2
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
5,75
|
14.531.400
|
Bậc 2
|
6,11
|
15.441.192
|
Bậc 3
|
6,47
|
16.350.984
|
Bậc 4
|
6,83
|
17.260.776
|
Bậc 5
|
7,19
|
18.170.568
|
Bậc 6
|
7,55
|
19.080.360
- Viên chức loại A2 nhóm A2.1
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
4,4
|
11.119.680
|
Bậc 2
|
4,74
|
11.978.928
|
Bậc 3
|
5,08
|
12.838.176
|
Bậc 4
|
5,42
|
13.697.424
|
Bậc 5
|
5,76
|
14.556.672
|
Bậc 6
|
6,1
|
15.415.920
|
Bậc 7
|
6,44
|
16.275.168
|
Bậc 8
|
6,78
|
17.134.416
- Viên chức loại A2 nhóm A2.2
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
4,0
|
10.108.800
|
Bậc 2
|
4,34
|
10.968.048
|
Bậc 3
|
4,68
|
11.827.296
|
Bậc 4
|
5,02
|
12.686.544
|
Bậc 5
|
5,36
|
13.545.792
|
Bậc 6
|
5,7
|
14.405.040
|
Bậc 7
|
6,04
|
15.264.288
|
Bậc 8
|
6,38
|
16.123.536
- Viên chức loại A1
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
2,34
|
5.913.648
|
Bậc 2
|
2,67
|
6.747.624
|
Bậc 3
|
3,0
|
7.581.600
|
Bậc 4
|
3,33
|
8.415.576
|
Bậc 5
|
3,66
|
9.249.552
|
Bậc 6
|
3,99
|
10.083.528
|
Bậc 7
|
4,32
|
10.917.504
|
Bậc 8
|
4,65
|
11.751.480
|
Bậc 9
|
4,98
|
12.585.456
- Viên chức loại B
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,86
|
4.700.592
|
Bậc 2
|
2,06
|
5.206.032
|
Bậc 3
|
2,26
|
5.711.472
|
Bậc 4
|
2,46
|
6.216.912
|
Bậc 5
|
2,66
|
6.722.352
|
Bậc 6
|
2,86
|
7.227.792
|
Bậc 7
|
3,06
|
7.733.232
|
Bậc 8
|
3,26
|
8.238.672
|
Bậc 9
|
3,46
|
8.744.112
|
Bậc 10
|
3,66
|
9.249.552
|
Bậc 11
|
3,86
|
9.754.992
|
Bậc 12
|
4,06
|
10.260.432
- Viên chức loại C - nhóm C1
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,65
|
4.169.880
|
Bậc 2
|
1,83
|
4.624.776
|
Bậc 3
|
2,01
|
5.079.672
|
Bậc 4
|
2,19
|
5.534.568
|
Bậc 5
|
2,37
|
5.989.464
|
Bậc 6
|
2,55
|
6.444.360
|
Bậc 7
|
2,73
|
6.899.256
|
Bậc 8
|
2,91
|
7.345.152
|
Bậc 9
|
3,09
|
7.809.048
|
Bậc 10
|
3,27
|
8.263.944
|
Bậc 11
|
3,45
|
8.718.840
|
Bậc 12
|
3,63
|
9.173.736
- Viên chức loại C - nhóm C2
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
2,0
|
5.054.400
|
Bậc 2
|
2,18
|
5.509.296
|
Bậc 3
|
2,36
|
5.964.192
|
Bậc 4
|
2,54
|
6.419.088
|
Bậc 5
|
2,72
|
6.873.984
|
Bậc 6
|
2,9
|
7.328.880
|
Bậc 7
|
3,08
|
7.783.776
|
Bậc 8
|
3,26
|
8.238.672
|
Bậc 9
|
3,44
|
8.693.568
|
Bậc 10
|
3,62
|
9.148.464
|
Bậc 11
|
3,8
|
9.603.360
|
Bậc 12
|
3,98
|
10.058.256
- Viên chức loại C - nhóm C3
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,5
|
3.790.800
|
Bậc 2
|
1,68
|
4.245.696
|
Bậc 3
|
1,86
|
4.700.592
|
Bậc 4
|
2,04
|
5.155.488
|
Bậc 5
|
2,22
|
5.610.384
|
Bậc 6
|
2,4
|
6.065.280
|
Bậc 7
|
2,58
|
6.520.176
|
Bậc 8
|
2,76
|
6.975.072
|
Bậc 9
|
2,94
|
7.429.968
|
Bậc 10
|
3,12
|
7.884.864
|
Bậc 11
|
3,3
|
8.339.760
|
Bậc 12
|
3,48
|
8.764.656
4. Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước
- Lái xe cơ quan, kỹ thuật viên đánh máy:
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
2,05
|
5.180.760
|
Bậc 2
|
2,23
|
5.635.656
|
Bậc 3
|
2,41
|
6.090.552
|
Bậc 4
|
2,59
|
6.545.448
|
Bậc 5
|
2,77
|
7.000.344
|
Bậc 6
|
2,95
|
7.455.240
|
Bậc 7
|
3,13
|
7.910.136
|
Bậc 8
|
3,31
|
8.365.032
|
Bậc 9
|
3,49
|
8.819.928
|
Bậc 10
|
3,67
|
9.274.824
|
Bậc 11
|
3,85
|
9.739.720
|
Bậc 12
|
4,03
|
10.184.616
- Nhân viên kỹ thuật:
|
Bậc
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,65
|
4.169.880
|
Bậc 2
|
1,83
|
4.624.776
|
Bậc 3
|
2,01
|
5.079.672
|
Bậc 4
|
2,19
|
5.534.568
|
Bậc 5
|
2,37
|
5.989.464
|
Bậc 6
|
2,55
|
6.444.360
|
Bậc 7
|
2,73
|
6.899.256
|
Bậc 8
|
2,91
|
7.354.152
|
Bậc 9
|
3,09
|
7.809.048
|
Bậc 10
|
3,27
|
8.263.944
|
Bậc 11
|
3,45
|
8.718.840
|
Bậc 12
|
3,63
|
9.173.736
- Nhân viên đánh máy, nhân viên bảo vệ:
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,5
|
3.790.800
|
Bậc 2
|
1,68
|
4.245.696
|
Bậc 3
|
1,86
|
4.700.592
|
Bậc 4
|
2,04
|
5.155.488
|
Bậc 5
|
2,22
|
5.610.384
|
Bậc 6
|
2,4
|
6.065.280
|
Bậc 7
|
2,58
|
6.520.176
|
Bậc 8
|
2,76
|
6.975.072
|
Bậc 9
|
2,94
|
7.429.968
|
Bậc 10
|
3,12
|
7.884.864
|
Bậc 11
|
3,3
|
8.339.760
|
Bậc 12
|
3,48
|
8.764.656
- Nhân viên văn thư:
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,35
|
3.411.720
|
Bậc 2
|
1,53
|
3.866.616
|
Bậc 3
|
1,71
|
4.321.512
|
Bậc 4
|
1,89
|
4.776.408
|
Bậc 5
|
2,07
|
5.231.304
|
Bậc 6
|
2,25
|
5.686.200
|
Bậc 7
|
2,43
|
6.141.096
|
Bậc 8
|
2,61
|
6.595.992
|
Bậc 9
|
2,79
|
7.050.888
|
Bậc 10
|
2,97
|
7.505.784
|
Bậc 11
|
3,15
|
7.960.680
|
Bậc 12
|
3,33
|
8.415.576
- Nhân viên phục vụ:
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,00
|
2.527.200
|
Bậc 2
|
1,18
|
2.982.096
|
Bậc 3
|
1,36
|
3.436.992
|
Bậc 4
|
1,54
|
3.891.888
|
Bậc 5
|
1,72
|
4.346.784
|
Bậc 6
|
1,90
|
4.801.680
|
Bậc 7
|
2,08
|
5.256.576
|
Bậc 8
|
2,26
|
5.711.472
|
Bậc 9
|
2,44
|
6.166.368
|
Bậc 10
|
2,62
|
6.621.264
|
Bậc 11
|
2,80
|
7.076.160
|
Bậc 12
|
2,98
|
7.531.056
5. Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
- Bí thư đảng ủy:
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
2,35
|
5.938.920
|
Bậc 2
|
2,85
|
7.202.520
- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
2,15
|
5.433.480
|
Bậc 2
|
2,65
|
6.697.080
- Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,95
|
4.928.040
|
Bậc 2
|
2,45
|
6.191.640
- Trưởng các đoàn thể; Ủy viên Ủy ban nhân dân
|
Bậc lương
|
Hệ số
|
Mức lương
|
Bậc 1
|
1,75
|
4.422.600
|
Bậc 2
|
2,25
|
5.686.200
6. Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân
|
STT
|
Cấp bậc quân hàm
|
Hệ số
|
Mức lương
|
1
|
Đại tướng
|
10,4
|
26.282.880
|
2
|
Thượng tướng
|
9,8
|
24.766.560
|
3
|
Trung tướng
|
9,2
|
23.250.240
|
4
|
Thiếu tướng
|
8,6
|
21.733.920
|
5
|
Đại tá
|
8
|
20.217.600
|
6
|
Thượng tá
|
7,3
|
18.448.560
|
7
|
Trung tá
|
6,6
|
16.679.520
|
8
|
Thiếu tá
|
6
|
15.163.200
|
9
|
Đại úy
|
5,4
|
13.646.880
|
10
|
Thượng úy
|
5
|
12.636.000
|
11
|
Trung úy
|
4,6
|
11.625.120
|
12
|
Thiếu úy
|
4,2
|
10.614.240
|
13
|
Thượng sĩ
|
3,8
|
9.603.360
|
14
|
Trung sĩ
|
3,5
|
8.845.200
|
15
|
Hạ sĩ
|
3,2
|
8.087.040
7. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân
- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân:
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp:
Nhóm 1:
|
Hệ số lương
|
Mức lương (Đơn vị: VNĐ)
|
3,20
|
8.087.040
|
3,45
|
8.718.840
|
3,70
|
9.350.640
|
3,95
|
9.982.440
|
4,20
|
10.614.240
|
4,45
|
11.246.040
|
4,70
|
11.877.840
|
4,95
|
12.509.640
|
5,20
|
13.141.440
|
5,45
|
13.773.240
Nhóm 2:
|
Hệ số lương
|
Mức lương (Đơn vị: VNĐ)
|
2,95
|
7.455.240
|
3,20
|
8.087.040
|
3,45
|
8.718.840
|
3,70
|
9.350.640
|
3,95
|
9.982.440
|
4,20
|
10.614.240
|
4,45
|
11.246.040
|
4,70
|
11.877.840
|
4,95
|
12.509.640
|
5,20
|
13.141.440
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp:
Nhóm 1:
|
Hệ số lương
|
Mức lương (Đơn vị: VNĐ)
|
3,50
|
8.845.200
|
3,80
|
9.603.360
|
4,10
|
10.361.520
|
4,40
|
11.119.680
|
4,70
|
11.877.840
|
5,00
|
12.636.000
|
5,30
|
13.394.160
|
5,60
|
14.152.320
|
5,90
|
14.910.480
|
6,20
|
15.668.640
Nhóm 2:
|
Hệ số lương
|
Mức lương (Đơn vị: VNĐ)
|
3,20
|
8.087.040
|
3,50
|
8.845.200
|
3,80
|
9.603.360
|
4,10
|
10.361.520
|
4,40
|
11.119.680
|
4,70
|
11.877.840
|
5,00
|
12.636.000
|
5,30
|
13.394.160
|
5,60
|
14.152.320
|
5,90
|
14.910.480
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp:
Nhóm 1:
|
Hệ số lương
|
Mức lương (Đơn vị: VNĐ)
|
3,85
|
9.729.720
|
4,20
|
10.614.240
|
4,55
|
11.498.760
|
4,90
|
12.383.280
|
5,25
|
13.267.800
|
5,60
|
14.152.320
|
5,95
|
15.036.840
|
6,30
|
15.921.360
|
6,65
|
16.805.880
|
7,00
|
17.690.400
|
7,35
|
18.574.920
|
7,70
|
19.459.440
Nhóm 2:
|
Hệ số lương
|
Mức lương (Đơn vị: VNĐ)
|
3,65
|
9.224.280
|
4,00
|
10.108.800
|
4,35
|
10.996.320
|
4,70
|
11.877.840
|
5,05
|
12.762.360
|
5,40
|
13.646.880
|
5,75
|
14.531.400
|
6,10
|
15.415.920
|
6,45
|
16.300.440
|
6,80
|
17.184.960
|
7,15
|
18.069.480
|
7,50
|
18.954.000
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân:
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:
Nhóm 1:
|
Hệ số
|
Mức lương
|
3,85
|
9.729.720
|
4,2
|
10.614.240
|
4,55
|
11.496.760
|
4,9
|
12.383.280
|
5,25
|
13.267.800
|
5,6
|
14.152.320
|
5,95
|
15.036.840
|
6,3
|
15.920.100
|
6,65
|
16.805.880
|
7
|
17.690.400
|
7,35
|
18.574.920
|
7,7
|
19.459.440
Nhóm 2:
|
Hệ số
|
Mức lương
|
3,65
|
9.224.280
|
4
|
10.108.800
|
4,35
|
10.996.320
|
4,7
|
11.877.840
|
5,05
|
12.762.360
|
5,4
|
13.464.880
|
5,75
|
14.531.400
|
6,1
|
15.415.920
|
6,45
|
16.300.440
|
6,8
|
17.184.960
|
7,15
|
18.069.480
|
7,5
|
18.954.000
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:
Nhóm 1:
|
Hệ số
|
Mức lương
|
3,5
|
8.845.200
|
3,8
|
9.754.992
|
4,1
|
10.361.520
|
4,4
|
11.119.680
|
4,7
|
11.877.840
|
5
|
11.700.000
|
5,3
|
13.394.160
|
5,6
|
14.152.320
|
5,9
|
14.910.480
|
6,2
|
15.668.640
Nhóm 2:
|
Hệ số
|
Mức lương
|
3,2
|
8.087.040
|
3,5
|
8.845.200
|
3,8
|
9.754.992
|
4,1
|
10.361.520
|
4,4
|
11.119.680
|
4,7
|
11.877.840
|
5
|
11.700.000
|
5,3
|
13.394.160
|
5,6
|
14.152.320
|
5,9
|
14.910.480
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:
Nhóm 1:
|
Hệ số
|
Mức lương
|
3,2
|
8.087.040
|
3,45
|
8.718.840
|
3,7
|
9.350.640
|
3,95
|
9.982.440
|
4,2
|
10.614.240
|
4,45
|
11.246.040
|
4,7
|
11.877.840
|
4,95
|
12.509.640
|
5,2
|
13.141.440
|
5,45
|
13.773.240
Nhóm 2:
|
Hệ số
|
Mức lương
|
2,95
|
7.455.240
|
3,2
|
8.087.040
|
3,45
|
8.718.840
|
3,7
|
9.350.640
|
3,95
|
9.982.440
|
4,2
|
10.614.240
|
4,45
|
11.246.040
|
4,7
|
11.877.840
|
4,95
|
12.509.640
|
5,2
|
13.141.440
Lưu ý: Bảng lương cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, tăng lương...
Ngày sinh Âm lịch của người sống tình cảm, chân thành: Càng lớn tuổi, càng hưởng phúcĐời sống - 45 phút trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày Âm lịch được cho là gắn với tính cách dịu dàng, lương thiện và cuộc sống an yên.
Tin sáng 13/4: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng; giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu về 0% đến hết tháng 6/2026Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời tiết mát mẻ.
Tăng cường 500 xe phục vụ cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5Đời sống - 10 giờ trước
Ngày 12/4, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội có kế hoạch tăng cường xe khách cho dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), dịp 30/4 và 1/5. Dịp này các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm được tăng cường tổng cộng 500 xe.
Xử phạt cửa hàng bánh mỳ gây ngộ độc thực phẩm cho hơn 100 ngườiĐời sống - 11 giờ trước
Từ 4-11/3 đã có 108 trường hợp đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế do nghi ngộ độc thực phẩm từ tiệm bánh mỳ tại địa chỉ số 13, đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu).
Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trợ cấp hằng tháng là khoản tiền được Nhà nước hoặc tổ chức cấp định kỳ hàng tháng cho đối tượng khó khăn, người cao tuổi không lương hưu. Để được hưởng khoản trợ cấp đặc biệt này, người thụ hưởng cần đáp ứng điều kiện gì?
Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm quaĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Không chỉ tại xã Ý Yên, hiện trạng đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng bủa vây xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Tại thôn Tân Trung, bãi rác Nghĩa trang Mả Vạn tồn tại 20 năm nay thường xuyên bị đốt, khói độc bủa vây khu dân cư, "bức tử" môi trường sống bất chấp người dân liên tục kiến nghị.
Xuyên đêm giải cứu tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin dưới vực sâu 80m ở Tuyên QuangĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trong đêm 11/4, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực triển khai đội hình, sử dụng thiết bị chuyên dụng để giải cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin biến dạng sau khi xe tải lao xuống vực sâu 80m tại xã Pà Vầy Sủ.
Khen thưởng nam sinh lớp 10 cứu hai người đuối nướcĐời sống - 14 giờ trước
Trong lúc đi dạo tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3) đã dũng cảm lao ra vùng nước xoáy, kịp thời cứu sống hai người gặp nạn.
Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thươngĐời sống - 18 giờ trước
Ngày 12-4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy phòng trọ khiến 7 người thương vong.
Hà Nội: 'Hô biến' hàng ngàn m2 đất dự án công viên thành tổ hợp sân thể thao quy mô lớnĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn, khu đất dự án rộng hàng ngàn m2 tại phường Thanh Liệt đã bị "xẻ thịt" để làm sân thể thao. Sự tồn tại của công trình trái phép này đang đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.
3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi giàĐời sống
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của một đứa trẻ.